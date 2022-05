Oppo introduceert 125W-snellader en draadloze 65W-lader

Oppo heeft een reeks nieuwe laders voor smartphones aangekondigd, waaronder een snellader met een vermogen van 125W. Daarmee is een accu met een capaciteit van 4000mAh in 20 minuten volledig op te laden, claimt het bedrijf. Ook introduceert Oppo een draadloze 65W-lader.

De snelste Oppo-lader tot nu toe was de SuperVOOC 2.0 van 65W, die een 4000mAh-accu in 30 minuten volledig kon laden. De nieuwe 125W Flash Charge doet dat in 20 minuten en in 5 minuten is een 4000mAh-accu tot 41 procent van zijn capaciteit geladen, luidt de claim. De lader bevat een usb type-c-interface en levert 125W via de Programmable Power Supply-functie die de USB-IF Association in 2017 aan de USB PD 3.0-standaard toevoegde. Daarnaast is de lader compatibel met snelladen volgens de 65W PD- en 35W QC-functies.

Oppo maakt verder melding van de aanwezigheid van twee afzonderlijke 6C-cellen in de lader met drie dc-dc-converters die de 20V/6,25A-input om zouden zetten met een efficiëntie van 98 procent. De lader bevat tien temperatuursensoren voor de beveiliging van laadsessies. De 125W-lader is volgens Oppo niet veel groter dan zijn 65W-voorganger.

Naast de 125W-snellader introduceert Oppo ook een draadloze 65W-lader in de AirVOOC-lijn, een kleine 50W-lader met de naam mini SuperVOOC en een compacte 110W-snellader. De draadloze 65W-lader is een model met Qi-ondersteuning met twee spoelen die parallel functioneren en een 4000mAh-accu in een half uur volledig kunnen laden.

De 50W-minisnellader heeft een dikte van 1,05 cm en een gewicht van 60 gram en is bedoeld om makkelijk mee te kunnen nemen. De omvang van de lader kan zo beperkt blijven omdat deze gebaseerd is op galliumnitride. Laders op basis van GaN zijn efficiënter en zetten minder energie om in warmte. De hogere kosten worden gecompenseerd doordat minder componenten nodig zijn. Tijdens de CES-beurs begin 2020 toonden meer fabrikanten GaN-laders. De 50W-lader is compatibel met Oppo's eigen VOOC-protocollen en 27W- en 50W-laden via usb's Power Delivery-protocol. Oppo brengt ook een 110W-minisnellader uit, met een omvang van 35,76cm³, vergelijkbaar met een reguliere 18W-lader.