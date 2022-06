Xiaomi's HyperCharge ondersteunt 200W snelladen en draadloze 120W-lader

Xiaomi heeft met HyperCharge twee nieuwe laadtechnieken geïntroduceerd die met een USB-C-lader met maximaal 200W en via een draadloze oplader met 120W kan opladen. Met de vaste aansluiting is een 4000mAh-accu binnen acht minuten op te laden, claimt Xiaomi.

In een video laat Xiaomi zien hoe het een aangepaste Mi 11 Pro met HyperCharge oplaadt. De aangepaste smartphone heeft een 4000mAh-accu en is wanneer het opladen begint voor twee procent opgeladen. Na 44 seconden opladen heeft de smartphone tien procent accucapaciteit. Na bijna 3,5 minuut is de accu voor vijftig procent opgeladen. Volledig opladen duurt met 200W net geen acht minuten.

Naast de bedrade lader laat Xiaomi de draadloze HyperCharge-lader zien. Xiaomi meldt niet of om een Qi-lader gaat, alleen dat de lader een vermogen heeft van 120W. Ook hierbij toont Xiaomi een aangepaste Mi 11 Pro met 4000mAh-accu en een aangegeven accucapaciteit van 2 procent. Na 1 minuut 15 seconden geeft de smartphone tien procent accucapaciteit aan. Tot vijftig procent opladen duurt zeven minuten, volledig opladen duurt in totaal een kwartier.

De Mi 11 Pro heeft standaard een 5000mAh-accu die met zowel bedrade als draadloze opladers met maximaal 67W op te laden is. De bedrade lader doet er volgens Xiaomi 36 minuten over om de smartphone volledig op te laden, bij draadloos laden is er drie minuten extra nodig. Het is niet bekend wanneer Xiaomi smartphones met de HyperCharge-laadtechniek wil verkopen.