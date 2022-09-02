Keuring toont 210W-adapter van Xiaomi

Wat je vergeet is dat er sensors zitten op je batterij en je phone van zichzelf de temperatuur onder controle houd. Mijn is 40C en dat is waar de phone met de charger spreekt en dan lagere voltage vraagt. En het switched tussen voltage als de boel lager zit. Je moet de quickcharge evoluties is p`zoeken, het is niet zo een domme "dump constant hoge voltage in de batterij tot die 80C heet word".
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Een phone is niet ontworpen om 10+ jaar rond te rijden zoals een auto. De meeste mensen wisselen af na 2 or 3 jaar. En dat is waar de meeste fabrikanten als doelpunt gebruiken. Bij een auto is de doel 10 jaar+ met 80%. En kan je verzekeren dat het niet enkel opladen is dat een batterij dood. Vrouw dropt phone en paar dagen later gezwollen batterij. Is niet de schuld van de phone maker.
In de praktijk vinden ze beter oplossingen. Vroeger had je 1 batterij, nu zijn het 2 batterijen in die 65W phones, zodat iedere batterij oplaad met +-30W in parallel. Je zal gewoon zien dat we meer phones gaan hebben met 4 cells opbouw enz. Dat is 1 oplossing. Een andere is dat phone meer en meer actieve cooling hebben, dat is oplossing 2 voor lagere temp tijdens opladen. Mijn heeft een heatsink dat de hitte verspreid over de phone opervlakte. En wie weet wat men nog uitvind als oplossing.
Feit is, dat smartphones ontworpen zijn voor een bepaalde levensduur, willen of niet, dat is het feit. Je kan roepen hoeveel je wilt maar de dag dat we vervangbare batterijen verloren zijn voor dunner phones en iedereen lievere dunner phone had met moeilijk vervangbare batterijen, tja ... U en ik zijn een minderheid. Nu om eerlijk te zijn, mijn oude phone heeft 3+ jaar gedaan en de batterij is nog altijd zo goed als nieuw. Gewoon omdat ik de 20/80 regel zoveel mogelijk gebruikte en micro laden deed in die zones. Mensen dat iedere dag hun phone 100% laden en dan naar 2 of 3% droppen, tja, dat is hun probleem nietwaar als de boel kapot gaat. Is zoals je auto met 6000rpm rijden volop en niet deftig koppelen. Realiteit is dat je batterij lang kan meegaan en het afhangt van wat je doet. Je wilt eeuwige batterij? Steek je phone gewoon in een 10W charger zonder quickcharge enz en voila.Hitte probleem opgelost.
Maw je hebt zelf de mogelijkheid je batterij lekker lang te laten meegaan en de fabrikanten verplichten je niet om op te laden aan 200W...Net zoals bij auto, heb je mensen dat gezond verstand kunnen gebruiken en hun bezit lang laten meegaan en andere dat hun bezit misbruiken en lievere iedere X jaar updaten naar een nieuw model want we zijn zo een opschep maatschappij. Dat is hun zaak nietwaar... zo lang ik men batterij kan baby, heb ik geen probleem met 200W chargers, als dat betekend dat ik een 10 of 20W charge kan gebruiken.