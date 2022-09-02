Keuring toont 210W-adapter van Xiaomi

Er is een keuring opgedoken van een Xiaomi-adapter, die een maximaal vermogen toont van 210W. Xiaomi-telefoons kunnen tot nu toe maximaal opladen tot 120W, hoewel de fabrikant al eens een prototype toonde van een 200W-telefoonlader.

De adapter is te zien in de CCC-database, zegt fansite Xiaomiui. Dat is een verplichte certificering in China. De adapter, met als typenummer MDY-13-EU, heeft een output van maximaal 20V bij 10,5A, goed voor in totaal 210W. Er is ook een profiel voor een output van 178W, naast gebruikelijkere outputs van onder meer 15W, 27W en 66W.

Xiaomi heeft al adapters met typenummers als MY-13-EE, MDY-13-EF en MDY-13-EG. Dat zijn de 120W-adapters voor telefoons van de fabrikant die met die snelheid kunnen laden. Xiaomi toonde al eens een prototype van een 200W-lader. Daarmee is een 4000mAh-accu in acht minuten helemaal op te laden. Veel telefoons hebben een accucapaciteit van rond 5000mAh.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd op de certificering. Een hogere laadsnelheid kondigt de fabrikant vaak aan met een nieuw high-endmodel. Het heeft net de 12S-telefoons gepresenteerd, die kunnen laden met 67W en 120W.

CCC-keuring Xiaomi 210W-adapter
CCC-keuring Xiaomi 210W-adapter

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 18:50 99

02-09-2022 • 18:50

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Reacties (99)

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scholtnp 2 september 2022 19:19
Lijkt mij toch een erg grote stroom van 10.5A door die kleine contactoppervlakten van een USB-C stekker, naar ik aanneem? (Ik heb even het filmpje bekeken en het lijkt me USB-C, wie het beter ziet mag het zeggen).
Als je dan de stekker los trekt tijdens het laden zou er wellicht een vlamboog kunnen ontstaan? Nu dacht ik dat USB-C stekkers door hun ongelijke terugtrokken contactoppervlakten eerst het informatiekanaal onderbreken en daardoor de laadstroom kunnen stoppen voordat de voedingskanaal wordt onderbroken, maar toch. Zelfs schuiven van een contact met zo'n grote stroom over zo'n klein geleidend oppervlak lijkt me geen goede zaak voor de levensduur.
Zie de vlambogen bij pantograaf van elektrische treinen, metro's en bussen.
Ben benieuw of iemand nog andere truken weet om slijtage te beperken.
@Verwijderd Edit: Zonnepanelen hebben meestal een MC4 connector die je wel zonder gereedschap kan vastklikken, maar niet los kan halen, vanwege die DC vlamboog.

[Reactie gewijzigd door scholtnp op 5 augustus 2024 08:54]

B_FORCE @scholtnp2 september 2022 21:32
USB-C werkt niet meer enkel op 5V.

Bij USB-C power delivery (PD), schakelt het naar 36V of zelfs 48V
zie; https://www.usb.org/usb-charger-pd

Dan kom je op zo'n 4,4A , wat niet zo heel gek is.
Het hele idee van power delivery is dat de maximale stroom gelijk blijft, terwijl de spanning omhoog wordt geschaald.
De stroom bepaalt immers de verliezen in de kabel en wat voor connectors/pinnen er nodig zijn.
Dit valt overigens ook uit te rekenen met P= I² * R, waar R die weerstand is van bv de kabel of de connector en I is de stroom. Daarnaast is er natuurlijk ook P=I*V, hier is V de spanning.
scholtnp @B_FORCE2 september 2022 21:43
In het artikel van tweakers staat dit, net als in de laatste kolom van de tabel die bij de eerste link die wordt gegeven:
...heeft een output van maximaal 20V bij 10,5A.
B_FORCE @scholtnp2 september 2022 22:03
Ik zie het staan inderdaad.

Bijzonder kan ik het vooral noemen.
Voor zover ik weet heeft USB-C maar een maximale stroom van 5A.
Zie bijvoorbeeld; https://www.ti.com/lit/slyy109
pagina 2, komt uit maart 2022.

Dat wordt met name bepaalde door de connectors, die pinnen mogen maar maximaal een bepaalde stroom hebben. Daar zit wel een beetje rek in door betere kwaliteitsconnectors te gebruiken, maar niet ineens 2 keer zo veel.

Hoe we deze tabel ook kunnen lezen, is dat de interne voeding dit kan leveren en vervolgens dit verdeelt wordt over 2 of meerdere poorten.
Dat volgt dan ook direct oudere PD standaard, waar 20V @ 5A de maximum was.
Zie; https://satechi.net/blogs...erything-you-need-to-know

Met PD3.1 zijn dus hogere spanningen ook mogelijk.

Anders zou het ook automatisch betekenen dat deze voeding niet USB-C PD compliant is.
Je mag dan ook geen USB certificering toepassen.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 5 augustus 2024 08:54]

sprankel @B_FORCE3 september 2022 13:49
In de oorspronkelijke USB-C spec was het toegestaan een eigen laadprotocol toe te passen zolang je de regels niet overtrad zoals afwijkende voltages te gebruiken of datalijnen in te zetten om stroom te leveren.

Gezien zowat elke smartphone fabrikant daar zijn voeten aan veegt is het gebruik van eigen laadprotocollen afgeschaft en is enkel USB-PD nog toegestaan. Echter fabrikanten werkten hier rond want er werd nooit een USB-C lader meegeleverd, enkel een USB-A lader.

17V staat in geen enkele USB-PD spec en geen enkele USB-PD spec gaat over de 5A dus dit ding kan onmogelijk USB-PD zijn en bijgevolg onmogelijk USB-C gecertificieerd zijn. Maar iets zegt mij dat Xiaomi zich hier niets van gaat aantrekken net zoals bijna geen enkele smartphone fabrikant zich er iets van heeft aangetrokken in het verleden. Tenzij ze geen USB-C gebruiken maar voor een laptop lader heb je al zeker geen 5V profielen nodig en niemand wilt een telefoon zonder USB-C poort, ook niet in China dus het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat dit geen USB-C lader gaat zijn.
B_FORCE @sprankel3 september 2022 20:37
Oh ja, dat ben ik totaal met je eens :Y) :+
FeronIT @sprankel5 september 2022 16:04
Is het niet mogelijk dat ze te telefoon wel gewoon USB certificeren en de lader niet. Dat ze voor de lader hij "eigen ding doen" met wel een USB aansluiting.
Niemand check of een lader een certificering heeft, als het een USB aansluiting heeft gaat iedereen er vanuit de het wel zal werken...
whiner @B_FORCE5 september 2022 08:42
Het leuke is dat we het eigenlijk alleen maar over de connector hebben. De echte beperkende factor bij USB is de kabel. in theorie kan USB-C 5 ampère aan, in praktijk haal je dit bijna nooit omdat je hiervoor een dikke kabel nodig hebt en daar wordt op bespaart door fabrikanten.
Bulkzooi @whiner10 september 2022 23:29
@whiner @FeronIT @sprankel @B_FORCE

Jullie halen wat dingen door elkaar.

Je hebt pd1.3 en de USB 3.x standaard en je hebt een USB Type C stekkertje. Xiaomi heeft hun eigen Power Delivery solution gemaakt, met 20V bij 10,5A die 210W levert aan hetzelfde USB Type C stekkertje. Sinds recent is qua snelladen 20V @ 5A een soort industry standaard aan het worden, maar er is een hele diversiteit aan implementaties nadat pd1.3 jaren had stil gestaan. Iphones hebben héé'l lang met 5W gecharged. 10 jaar terug waren er plannen om met 15W te gaan laden. 25-45W is de Android mini-USB type-B default met 65W flagships phones met mini-USB type C.

Is toch mooi? Eindelijk kan je in ~15 minuten een 8" tablet met ~6.000 mAH accu van 0% naar 100% laden. Die de CCC-database heeft bij mij instant 2 streepjes voor op de FCE en EC keurmerken. Stelletje treuzelaars.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 5 augustus 2024 08:54]

whiner @Bulkzooi11 september 2022 00:39
Dan nog steeds is de kabel zelf de beperking. Over een noname usb 3.2 kabel van 4 euro haal je vaak geen 5a.
Bulkzooi @whiner11 september 2022 00:42
Dan nog steeds is de kabel zelf de beperking. Over een noname usb 3.2 kabel van 4 euro haal je vaak geen 5a.
Ja, die kabels zijn moeilijk om daar zicht op te houden. Je hebt wat kleurtjes en verschillende usb-logo's.
Toettoetdaan @scholtnp2 september 2022 19:36
Valt wel mee, Dell pompt al een paar jaar 240watt door die connector: pricewatch: Dell Thunderbolt Dock TB16 with 240W AC Adapter

Voor een vlamboog heb je heel wat meer nodig, de problemen in deze USB-C categorie zijn vooral warmte.
justinkb @Toettoetdaan2 september 2022 19:45
dat klopt dus niet, die 240W is wat er via die proprietary dell connector dat dock kastje binnenkomt. dat apparaat kan "maar" 130W leveren aan USB-C devices, en zelfs alleen bij speciaal daarvoor door dell geteste apparatuur; apparaten die niet op de whitelist staan, krijgen maar 60W vermogen geleverd
thanx @Toettoetdaan2 september 2022 19:54
Dell gebruikt twee usb c aansluitingen tegelijk als er meer dan 100 (130?) Watt voeding nodig is. Bijvoorbeeld via de TB18DC dock. De 240 Watt die je hier noemt is de voeding van het dock. Zo kan je gelijktijdig laptop en een paar usb c monitoren voeden.
Tomatoman @scholtnp2 september 2022 19:45
Hoewel dat voor de hand ligt, staat in het artikel nergens dat het om een USB-C stekker gaat.
Oekol @Tomatoman2 september 2022 19:49
Met de nieuwe verplichte standaard usb c lijkt het me nogal logisch dat het usb c is toch?
dasiro @Oekol2 september 2022 20:56
die is enkel in de EU verplicht, andere landen zoals India denken er ook al over na, maar velen laten fabrikanten relatief vrij kiezen wat voor connector ze gebruiken
mae-t.net @dasiro4 september 2022 17:16
Het is maar de vraag of een fabrikant zin heeft om voor elke markt een andere connector te gebruiken.
dasiro @mae-t.net4 september 2022 20:38
vendor lock-in en/of de vrijheid om je eigen connector te maken zonder met de rest rekening te moeten houden en als unique selling point gebruiken kunnen redenen zijn om dan enkel een aparte connector voor de verplichte regio's te hebben
tweakuwe @Oekol3 september 2022 02:10
Mwah, als het enkel voor de eigen Chinese markt is kan dat prima. Eventueel kan je ook 2 poorten op je apparaat zetten. Als een apparaat van bepaalde categorieën (waaronder smartphones) bedraad opgeladen kan worden, dan moet dat met onder andere usb-c kunnen. Je bent vrij om er andere poorten bij te zetten, of om een usb-c connecter te gebruiken die met een prioritair protocol voor opladen overweg kan. Ook mag je apparaten leveren die enkel draadloos opgeladen kunnen worden (dat zie ik Apple nog wel doen :) ).
jordyS1 @scholtnp2 september 2022 19:35
daar ben ik het mee eens... toen het USBC protocol uitkwam was het goed gekeurd voor 100 watt en dat vond ik al veel...

EDIT: ik moet eigenlijk zeggen: toen ik voor het eerst van USBC hoorde was het 100W.

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 5 augustus 2024 08:54]

yo0k @jordyS12 september 2022 21:22
Maar het USB Implementers Forum heeft ondertussen (in maart 2022) ook al opladen via USB-C met 240 Watt aangekondigd: https://www.makeuseof.com/usb-c-240-watt-charging/

Dus het kan blijkbaar wel helemaal veilig met zo'n (vergelijkbare) kabel. Qua kabel hoeft het ook niet zo gek veel anders te zijn als de kabels van sommige zware laptopladers.

Overigens heb ik zelf sinds kort al een USB4 kabel waarmee je 240 Watt kan opladen: https://de.camelcamelcamel.com/product/B0B1HYQML2
Ik dacht dat is handig mocht ik dadelijk toch een laptop hebben die meer dan 100 Watt vraagt. De meerkosten vielen t.o.v. 100W voor vergelijkbare merken vielen enorm mee. De kabel is niet echt dikker of stijver dan de andere 100W USBC kabels (van KabelDirect) die ik heb gekocht. En Club3D is nou niet bepaald het slechtste merk wat dit soort spullen betreft. Maar ook Anker, UGreen en CableText hebben ook al 240W versies van USB4 kabels (naar mijn weten merken met redelijke tot gewoon uitstekende producten):
https://de.camelcamelcamel.com/product/B09YM3V7NX
https://de.camelcamelcamel.com/product/B09WN5FKXH
https://de.camelcamelcamel.com/product/B09PB8DJ28
Wat ik wel zie is het product van deze 4 dat het vroegst op de markt was pas in maart 2022 op de markt is. En UGreen is er vaak (erg) vroeg bij (met niet altijd dezelfde kwaliteit naar mijn weten). Dus het is ook relatief nieuw. Ik denk dat het geen toeval is dat UGreen 2 weken (al!) na de USB-IF aankondiging deze kabel heeft geintroduceerd.

Ik heb pas geleden (te) veel gezocht naar nieuwe USB-C kabels (USB4, Thunderbolt 3/4, en gewoon laden), en mij valt op dat er (praktisch) niets tussen 100W en 240W zit wat betreft kabels (wat betreft laders is het een ander verhaal). USB-C naar USB-C kabels heb je naar mijn weten in:
- slecht gespecificeerde capaciteit
- +/- 60W
- 100W
- 240W

[Reactie gewijzigd door yo0k op 5 augustus 2024 08:54]

Verwijderd @scholtnp2 september 2022 19:47
10A valt reuze mee hoor. Een solar DC opstelling voor tuinverlichting die ik heb gebouwd van 24V trekt ook 10A en daar heb ik geen bijzonderheden voor hoeven doen verder. Dat kan zelfs prima door een standaard 1 kwadraats draad als het puur om veiligheid gaat. Alleen wil je vanwege de spanningsval die je dan krijgt met langere draden wel een dikkere kern gebruiken. Maar als je een groep zekert op 10A dan levert dat nooit brandgevaar op, ook niet met standaard schakelaars bijv.
RGAT @Verwijderd3 september 2022 12:23
Ben dan toch benieuwd welke zonnepanelen jij hebt dat ze aangesloten zijn met USB C connectoren :+
Natuurlijk zijn er kabels en connectoren die 10A of meer aan kunnen (je huis zit er vol mee; stopcontacten bijvoorbeeld), juist omdat het hier (waarschijnlijk) om USB C gaat is het wel een hoge stroom spec.
Verwijderd @RGAT4 september 2022 20:32
Dan moet je toch even opnieuw het hele verhaal doorlezen. Iemand maakte de opmerking dat je met 10A snel een spanningsboog kunt krijgen maar dat is in de praktijk niet het geval. Ik gebruik standaard AC lichtschakelaars bijv in het 10A DC circuit achter de PV-controller dus aan de kant van de verbruikers en dat levert geen enkel probleem op. NIET aan de kant van het paneel. Ik voegde daar alleen nog aan toe dat het zelfs bij het paneel geen probleem zou zijn omdat die in de praktijk amper boven de 10A uitkomt. Het is maar 1 paneel. Geen idee waar je het idee vandaan haalt dat ik een paneel met USB zou aansluiten.

10A is niks. Elk contactje kan daar prima mee overweg. Met een simpele 1 kwadraats kern volsta je ook gewoon. 10A door USB met de adapter in het artikel is dus ook geen enkel probleem.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 augustus 2024 08:54]

RGAT @Verwijderd4 september 2022 21:42
Waar ik vandaan haal dat je het met USB C zou aansluiten? Tja dat is wat sarcasme natuurlijk, vooral omdat het nogal onzinnig zou zijn om te roepen dat je met een ander type connector 10A aan kan :+

Natuurlijk kan een grotere connector meer aan, maar aangezien het hier juist ging over 10A over USB C lijkt het me dat het gaat over USB C en 10A, of zeg ik nu iets bizars? ;)

Maar je bent er zeker van dat 10A over USB C geen enkel probleem is, heb je een linkje oid naar een datasheet? Ben namelijk nog geen enkele USB C connector tegen gekomen die 10A aan kan, hooguit 5A.
Verwijderd @RGAT5 september 2022 05:50
Ik geloof je meteen dat USB specs tot 5A gaan. Dat neem niet weg dat ik geen problemen verwacht van 10A. Anders zouden fabrikanten dit soort adapters ook niet laten keuren en op de markt brengen lijkt me.
Helium-3 @scholtnp2 september 2022 22:00
Een relatief gemiddelde gaming-laptop van bijvoorbeeld HP Omen stuurt 19 volt met iets meer dan 10 ampére door een simpele ronde DC-stekker om met 200 Watt een game-laptop te laden. Volgens mij is het niet een algemeen ding dat daar vlambogen ontstaan. Ik snap je bezorgdheid, en die is heel gezond, maar ik verwacht niet snel dat er bij 20V10A dc vlambogen gaan ontstaan.
mjl @scholtnp2 september 2022 23:16
Een vlamboog zal je niet snel hebben met maar 20V DC. De stroom zal eerder warmte problemen kunnen veroorzaken, maar ik heb zo het vermoeden dat hier geen hele dunne draadjes in de kabel gebruikt zullen worden. Zowel de stekker als de telefoon (of ieder ander device dat gecertificeerd is om op hoog vermogen te laden) zal ook met wat potigere koper lanes connectie maken dan een goedkoop usb-c kabeltje voor alleen data.

Kijk eens naar je schakelaar in huis, het oppervlak daarvan is vaak ook verrassend klein van de koper delen die elkaar raken, en die zijn vaak al geschikt voor 10 of 16A bij 230V AC.

[Reactie gewijzigd door mjl op 5 augustus 2024 08:54]

roundlet @scholtnp3 september 2022 07:11
Ik zou mij eerder druk maken om de warmte ontwikkeling en levensduur van de accu. Door het hoge vermogen gaat je accu snel achteruit en de warmte. Er zijn nog steeds mensen die de telefoon opladen in bed etc.

Ik kies zelf altijd voor langzaam laden en max 85% om de accu te sparen.

Qua levensduur. Kijk naar auto, telefoons die alleen maar aan de snellader hangen. Capaciteit neemt af bij elke lading
IKON @scholtnp3 september 2022 16:09
Die kan altijd ontstaan. De afstand die die kan overbruggen wordt bepaald door de spanning en die verandert niet (aanzienlijk, 20V is niks). Dus ik zie geen issue. De kracht van het eventuele vlamboogje wordt in theorie wat groter, maar 10,5A op zichzelf betekent niks. Het is ook afhankelijk van welke electronika er verder in die Adapter zit en hoeveel vermogen erachter zit. Dat kun je HELEMAAL niet vergelijken met een pantograaf van een trein. Die werken op een paar duizend volt met stromen tot wel een paar honderd ampère. Als je dat energetisch gezien met elkaar vergelijkt gaat 200 Watt natuurlijk nergens over. Bij pantograven voor treinen heb je het over Megawatts, waar tergend veel vermogen achter zit, want de onder stations van ProRail hangen direct aan de HS/MS stations van netbeheerders.

De spanning is maar 20V, er gaan geen gekke stromen ofzo lopen, dus 10,5A en meer niet. In de standaard zitten ook nog eens belachelijk grote veiligheidsmarges en een fabrikant, zeker een Chinese, zal er wel van uit gaan dat je elke 3 jaar minstens een andere telefoon hebt.

Je zou overigens van alles kunnen verzinnen om e.e.a. te beveiligen (overgangswertstand meten, wordt die te hoog dan schakel je het laden uit, of de verschoven contacten benutten, of elke zoveel ms de spanning naar 0 brengen, oid) echter denk ik dat het issue niet heel groot is, omdat de kabel eruit trekken in verreweg de meeste gevallen een snelle beweging is. Storm in een glas water denk ik....
lordleuter @scholtnp3 september 2022 18:04
mijn xaiomi heeft 120 watt laden. via usb c. hij begint met 5v sense lijn. dus er gaan nooit in een keer het maximale heen. pas nadat hij gekoppelt is voert hij de stroom en spanning op.
voordeel in 20 min is hij zo goed als vol.
ik weet niet hoe de accu er onder lijd, dus wissel vaak af met gewoon laden.
maar fijn om een snelle optie te hebben.
yo0k @scholtnp2 september 2022 21:26
Ik vermoed dat je je vergist wat betreft dit soort gevaren. Volgens mij kan het technisch allemaal, mits ver genoeg ontwikkelt. Een half jaar geleden heeft het USB Implementers Forum 240Watt laden via USB-C al officieel aangekondigd: https://www.makeuseof.com/usb-c-240-watt-charging/

Vermoedelijk kan over een tijd nog veel meer.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 5 augustus 2024 08:54]

Xander2 @yo0k3 september 2022 10:29
Ik zie toch wel aardig wat gevaren.

De USB-C connector is plat en de kabel niet waardoor het niet uit één stuk gegoten wordt.

Dat betekent dat bij veel gebruik een knik achter de connector komt wat voor 5V al een risico is en met zulke hoge vermogens nog sneller brandgevaar vormt, zeker met de tendens om kabeltjes zo goedkoop mogelijk te maken.
yo0k @Xander23 september 2022 11:32
Goed punt. Als iemand die niet heel veel van elektra weet, kan ik me voorstellen dat het van belang is om USB IF certified kabels te kopen met deze vermogens. Dat is niet super gemakkelijk te checken, kost in ieder geval moeite. En dan nog is er meer risico bij onzorgvuldig gebruik. Voor dat laatste geldt echter ook dat dit een probleem is bij bijv. zware gaming laptops.
Verwijderd @scholtnp2 september 2022 20:15
Dat klopt maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over het 24V DC circuit na de PV controller. De controller kan max 20A leveren maar ik heb er 2 groepen van 10A van gemaakt door te zekeren met 10A DC zekeringen. Alle verbruikers zijn dus na de zekeringen aangesloten op 24V 10A circuits. Dat is met standaard dunne bedrading en schakelaars geen enkel probleem.

*edit*
@scholtnp Overigens gaat het om slechts 1 410W 38V paneel dat amper boven de 10A uitkomt in de praktijk dus zelfs aan de PV-kant zijn dikke snoeren met MC4-connectoren geen must. Uiteraard heb ik dat wel netjes zo aangelegd. Al was het maar om een maximale opbrengst te behalen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 augustus 2024 08:54]

player-x 2 september 2022 19:20
Leuke optie voor in geval van nood, of als je toch elk jaar een nieuwe telefoon koopt.
Maar ik blijf mijn telefoon gewoon draadloos opladen met 5W, en laad daar lekker rustig op van 45% tot 80%.
(gebruik Battery Charge Limit [ROOT] om mijn batterij niet volledig op te laden en daardoor is mijn batterij na 3j bijna nog als nieuw is)
Providentia @player-x2 september 2022 19:52
Effectief is je batterij al 20% "verloren" sinds je hem hebt :+
player-x @Providentia2 september 2022 22:02
Effectief is je batterij al 20% "verloren" sinds je hem hebt :+
Nee mijn 3j oude telefoon heeft op zeker 20% minder verloren als ik hem altijd tot 100% had opgeladen.
quote: joker1977
Kortom, een hoop 'gedoe' voor netto geen winst ?
Niet als ik mijn telefoon nog 2, 3 of misschien zelfs nog 4 jaar kan blijven gebruiken, want tegenwoordig kan je niet makkelijk je batterij vervangen, terwijl ik nog steeds prima tevreden ben de prestaties van mijn telefoon.
Lithium batterijen verslijten namelijk het echt hardst van de laatste 15~20% van het opladen
joker1977 @player-x2 september 2022 19:53
Je bedoelt dat je batterij eigenlijk al 3 jaar op 85% is (immers: je laadt maar tot 85%) en dat je gemiddeld maar 35% gebruikt op een dag (tot 45%), ofwel je zou ook prima met een batterij die nog 50% leven heeft kunnen leven.

Kortom, een hoop 'gedoe' voor netto geen winst ?
FPSUsername @joker19772 september 2022 22:46
Ik heb eens een paper gezien waarbij getest werd hoe een batterij z'n capaciteit verliest over tijd en laadcycli. Uit de tests bleek dat na een bepaald punt in de tijd, een batterij die (met normaal gebruik) altijd tot 100% geladen werd sterker afnam in capaciteit dan een accu die tot ~80% geladen werd.

Dus als we twee accu's zouden vergelijken (één die tot 100% geladen wordt en één die tot 80% geladen wordt), en een willekeurig punt in de tijd pakken (2 jaar) zouden beide accu's nog maar 90% capaciteit hebben. Vervolgens gaan we nog eens 2 jaar verder en heeft de accu die tot 100% geladen werd nog maar 70% capaciteit over, terwijl de accu die tot 80% geladen werd nog 80% capaciteit over heeft. (EDIT: 70% en 80% van de originele capaciteit).

Op lange termijn heeft het dus meer nut om je accu op "opslag niveau" te houden (~60%). Aangezien dit niet reëel is, zou je het beste tussen 30% en 80% de accu kunnen houden, wat best haalbaar is als je een kantoorbaan hebt (gewoon je telefoon op een wireless charging pad of met een USB kabel je PC in).

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 5 augustus 2024 08:54]

dirk161 @FPSUsername3 september 2022 08:44
80% van 80% is 64%
100% van 70% is 70%

Waar zit nou de winst?
Verwijderd @dirk1613 september 2022 10:12
Even een praktijkvoorbeeldje. Mijn s10 heeft na bijna 3jaar gebruik (op 80%-20%) nog 95% capaciteit.

Vriends s10, die hem dus altijd vergeet op te laden, vaak snellaad tot 100%, vaak batterij van 100-0 laad lopen, heeft al 2 keer een batterijwissel moeten doen en heeft nu alweer minder capaciteit dan de mijne.

De winst zit hem in het nauwelijks hoeven te vervangen van de batterij als je goed met de telefoon omgaat. Als jij de totale capaciteit niet nodig hebt is het eigenlijk altijd beter om gewoon tot 80% te laden.
dirk161 @Verwijderd3 september 2022 10:54
Dat zijn dus weer totaal andere getallen dan in de post waar ik op reageer.

Maar er is ook geen dag hetzelfde, dus je weet nooit of 80% voldoende gaat zijn.
player-x @dirk1613 september 2022 13:12
De keren dat ik mijn telefoon tijdens de dag nog een keer moet laden is denk ik gemiddeld minder dan 2x per jaar (vergeten te laden), en daar heb ik op werk een kabel, en een kleine powerbank in mijn auto liggen, ik heb iig de laatste 5j niet zonder mijn prik in mijn telefoon gezetten.
Thomas A. @Verwijderd3 september 2022 14:16
Ik laad mijn telefoon altijd op tot 100. Aan de lader meestal rond de 10 tot 30%. Inmiddels die telefoon 2 jaar gebruikt. Doorgegeven aan mijn broertje welk er nu ook bijna 2 jaar op heeft zitten. Nog altijd werkt het goed (iets van 10 tot 11 uur screen on time over 2 dagen).

Gaat om een Huawei Mate 20.

Wat dan wel mis ging was mijn MacBook Pro. Daarvan was de accu opgezwollen. Blijkbaar door het te vaak op 100% accu aan de lader te hebben gelaten (blijkbaar werkt passthrough niet goed???). Dat gebeurde binnen 2 jaar trouwens. Onze andere MacBook van circa 8 jaar oud houdt het nog 6-7 uur vol op de originele accu overigens. Dus ach.

Hangt net af van de slimme logica van het apparaat met hoe het om gaat met opladen. Niet elk apparaat gaat goed om met de knulligheid van de gebruiker blijkt ;)

[Reactie gewijzigd door Thomas A. op 5 augustus 2024 08:54]

FPSUsername @dirk1613 september 2022 14:10
Ik bedoelde 80% van de originele capaciteit, niet doorgerekend, dus je interpretatie van mijn bericht klopte niet (en misschien was het niet duidelijk vanuit mijn kant).
dirk161 @FPSUsername4 september 2022 08:36
Als je die resterende 80% voor 80% oplaadt kom je dus op 64%
FPSUsername @dirk1614 september 2022 10:20
Het ligt er maar net aan hoe je het berekend en er gebruik van maakt, maar wat ik probeer te vertellen is dat als je de accu altijd tot 100% blijft laden dat de netto capaciteit sterker afneemt met de tijd ter vergelijking met wanneer je tot 80% oplaad.

Dus als je na x aantal jaren met 80% laden overstapt naar tot 100% laden, en dan heb je dus wel 80% capaciteit tegenover de 70% die ik eerder benoemde als je altijd je telefoon tot 100% laad.
klonic @FPSUsername3 september 2022 10:16
Wat je zegt klopt helemaal. Maar omdat de meeste mensen na een jaar of 3 echt een nieuwe telefoon kopen heeft dat dan niet meer zoveel zin, het voordeel ga je pas na een aantal jaar merken, maar dan heb je die telefoon dus al weggedaan.

Bij auto’s is dat een ander verhaal, de gemiddelde leeftijd van een auto is veel ouder dan van een telefoon. Bij auto’s zit dit overigens vaak gewoon ingebouwd.
GoldenLeafBird @joker19772 september 2022 20:50
Dat is wel heel kort door de bocht denk je zelf ook niet?

Als je 100% capaciteit hebt, maar slechts 50% capaciteit af, dan kan je in principe toe met minder, maar er zullen ook heus gevallen zijn dat je die 100% benut. Ik doe namelijk hetzelfde met langzaam laden en niet volledig opladen, maar als ik weet dat ik lang van huis ben dan gaat die voor de volle 100% vol.
scholtnp @player-x2 september 2022 20:36
Interessant!
Gelukkig ook op f-droid verkrijgbaar. Zie ook figuur 5 van de uitleg op batteryuniversity.com. Van een vorige baan herinner ik me dat Apple altijd de hoogste begincapaciteit wou hebben (dus hoge final charge voltage) en Nokia juist een lange levensduur (dus de laagste final charge voltage).
dmantione @player-x2 september 2022 19:43
Ik vind elektriciteit toch te duur om er zo spilzuchtig mee om te gaan...
360Degreez 2 september 2022 18:54
Mijn auto gaat, met de spiegels ingeklapt, 250 kilometer per uur. Maar no way dat ik elke dag de autobahn opzoek. Met andere woorden; Leuk dit soort features, maar je gaat mij niet vertellen dat een 5000Mah dit langer dan 100 laadbeurten volhoudt.
Bomberman71 @360Degreez2 september 2022 21:28
Zeiden ze 10 jaar terug ook over plannen om met 15W te gaan laden.
Wat zien we ??
25-45W is heel gewoontjes bij Android toestellen (muv Google) en het blijft al jaren heel.
Sterker nog, we zien genoeg flagships met rond de 65W die nergens last van hebben en na iets meer dan een halfuur ramvol zitten vanaf 0%.

Nergens maar dan ook nergens zien we echt structureel bewijs dat het veel slechter is. De techniek erachter is vrij intelligent en door het op te delen in 2 accu's kan dat prima.

Laten we eens kijken naar het omgekeerde, HEEL lang hadden Iphones 5W charging en die zouden eeuwen dan mee moeten gaan.
Wat zagen we ? Flinke degradatie al na 1 jaar. Zelfs zo erg dat men middels een software truc en het afknijpen van de soc de boel probeerde te camoufleren.

Kortom, allemaal gelul dat het persee slecht is.
Onbekend maakt onbemind.
Verwijderd @Bomberman713 september 2022 10:31
Het is gewoon wetenschappelijk gedocumenteerd dat snelladen minder goed is voor een batterij en waarom.

Hoe sneller je laad, hoe meer energie verloren gaat in de vorm van warmte en hoe warmer de batterij word. Warmte zorgt dan weer voor een kortere levensduur van een batterij. Dit is echter allemaal relatief.

Als we kijken naar de automotive industry, waar echt het maximale uit de batterijen word gehaald op een kwalitatieve manier, kan men door gebruik van complexe laad rn koelinstallaties zo een 5c halen (1c is de capaciteit van de batterij). Dus een 80kwh batterij kan met 400kw geladen worden.

Met de huidige specs zou xiaomi hun telefoons gaan opladen met 40+c. 8x zoveel als het max van de autoindustrie.
En dan doodleuk zeggen dat dat niets uitmaakt voor de batterij.

Apple is trouwens vreselijk om als voorbeeld te noemen. Die grijpen alle kansen aan om planned obsolescence in te bouwen. Volg het kanaal van right to repair man louis rossman maar eens. Zo heeft Apple bijvoorbeeld op veel macbooks een extreem warm wordende dc-dc converter vlak tegen een capacitor geplempt. Gevolg? Cap gaat binnen 3-5jaar stuk. Reparatiekosten bij apple? 1200 usd.
Bomberman71 @Verwijderd3 september 2022 10:38
Science is leuk maar we hebben ook de praktijk.
Er zijn legio verhalen en tests te vinden waarbij het qua slijtage geen reet uitmaakt.
MKBHD heeft er ook een hele artikel aan gewijd.

Laat mij overigens eens berichten zien over massale accu fails van deze snellaad modellen ...
Juist ja, die zijn er niet. De accu kwaliteit is hoog tegenwoordig en zeker als je er 2 gebruikt dan halveer je de load per accu.
En nogmaals, de software is ook erg belangrijk en op dit vlak is er veel verbeterd.

https://youtu.be/UpqaQR4ikig
mae-t.net @Bomberman714 september 2022 17:07
Wetenschap is altijd het gevolg en de oorzaak van praktijk, dus die komen in principe overeen. Jouw punt is misschien dat niet iedereen alles weet. Dat klopt. Wetenschappers werken soms met verschillende data en verschillende interpretatie, zoals jij bijvoorbeeld beweert dat er geen extra slijtage bij snelladen is omdat je daarvoor geen anecdotisch (laat staan statistisch!) bewijs kent.

In werkelijkheid gaat snelladen tot een bepaald punt waarschijnlijk uitstekend. Zowel de praktijkervaringen als de onderzoeken zullen wel kloppen, maar zonder daar zelf op te studeren weten jij en ik niet precies wanneer, onder welke omstandigheden en waarom.

Zelf vermoed ik dat bij deze vermogens de connectoren er eerder de brui aan geven dan de accu's, maar dat is geen wetenschappelijk, statistisch of anecdotisch onderbouwde opmerking.

[Reactie gewijzigd door mae-t.net op 5 augustus 2024 08:54]

Bomberman71 @mae-t.net4 september 2022 19:59
Precies en tot dat moment zal je het dus moeten doen met de realiteit.
Als het daadwerkelijk een issue zou zijn dan stond de media er bol van.
Hetzelfde als het verhaal dat lightning qua constructie sterker is dan UsbC. Dat zal best maar dat betekent niet dat UsbC zwak is en kijkende naar de praktijk zien we wederom geen structurele problemen.
Verwijderd @Verwijderd3 september 2022 12:22
Wat je vergeet is dat er sensors zitten op je batterij en je phone van zichzelf de temperatuur onder controle houd. Mijn is 40C en dat is waar de phone met de charger spreekt en dan lagere voltage vraagt. En het switched tussen voltage als de boel lager zit. Je moet de quickcharge evoluties is p`zoeken, het is niet zo een domme "dump constant hoge voltage in de batterij tot die 80C heet word".

https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge

Een phone is niet ontworpen om 10+ jaar rond te rijden zoals een auto. De meeste mensen wisselen af na 2 or 3 jaar. En dat is waar de meeste fabrikanten als doelpunt gebruiken. Bij een auto is de doel 10 jaar+ met 80%. En kan je verzekeren dat het niet enkel opladen is dat een batterij dood. Vrouw dropt phone en paar dagen later gezwollen batterij. Is niet de schuld van de phone maker.

In de praktijk vinden ze beter oplossingen. Vroeger had je 1 batterij, nu zijn het 2 batterijen in die 65W phones, zodat iedere batterij oplaad met +-30W in parallel. Je zal gewoon zien dat we meer phones gaan hebben met 4 cells opbouw enz. Dat is 1 oplossing. Een andere is dat phone meer en meer actieve cooling hebben, dat is oplossing 2 voor lagere temp tijdens opladen. Mijn heeft een heatsink dat de hitte verspreid over de phone opervlakte. En wie weet wat men nog uitvind als oplossing.

Feit is, dat smartphones ontworpen zijn voor een bepaalde levensduur, willen of niet, dat is het feit. Je kan roepen hoeveel je wilt maar de dag dat we vervangbare batterijen verloren zijn voor dunner phones en iedereen lievere dunner phone had met moeilijk vervangbare batterijen, tja ... U en ik zijn een minderheid. Nu om eerlijk te zijn, mijn oude phone heeft 3+ jaar gedaan en de batterij is nog altijd zo goed als nieuw. Gewoon omdat ik de 20/80 regel zoveel mogelijk gebruikte en micro laden deed in die zones. Mensen dat iedere dag hun phone 100% laden en dan naar 2 of 3% droppen, tja, dat is hun probleem nietwaar als de boel kapot gaat. Is zoals je auto met 6000rpm rijden volop en niet deftig koppelen. Realiteit is dat je batterij lang kan meegaan en het afhangt van wat je doet. Je wilt eeuwige batterij? Steek je phone gewoon in een 10W charger zonder quickcharge enz en voila.Hitte probleem opgelost.

Maw je hebt zelf de mogelijkheid je batterij lekker lang te laten meegaan en de fabrikanten verplichten je niet om op te laden aan 200W...Net zoals bij auto, heb je mensen dat gezond verstand kunnen gebruiken en hun bezit lang laten meegaan en andere dat hun bezit misbruiken en lievere iedere X jaar updaten naar een nieuw model want we zijn zo een opschep maatschappij. Dat is hun zaak nietwaar... zo lang ik men batterij kan baby, heb ik geen probleem met 200W chargers, als dat betekend dat ik een 10 of 20W charge kan gebruiken.
Mindfree @360Degreez2 september 2022 18:58
Dat is toch wel een mank vergelijk hoor. Het gaat over oplaadtijden en niet verbruik. En ze zullen echt wel langer meegaan dan 100 laadbeurten hoor. Het wordt allemaal sneller en sneller tegenwoordig.

Ook auto's laden tegenwoordig zeer snel met sommige modellen 80% in 20 minuten. Die auto's houden het ook een stuk langer dan je 100 oplaadbeurtjes uit.

Voor veel mensen is dit gewoon een fijne oplossing snel even flink wat sap in je gsm.
Damic @Mindfree2 september 2022 19:04
Ja die wagens dat heel snel laden laden met 800VDC (lage stromen) niet meer de 400VDC (hoge stromen) en de batterij moet op de juiste temperatuur zijn want anders laad ie trager dan een andere wagen (niet alle wagens hebben Pre-condioning deftig werkend).

Anyway ben heel benieuwd wie eigenlijk zo'n laad profiel nodig heeft op een telefoon?
360Degreez @Mindfree2 september 2022 22:53
Ik bedoel meer dat de belasting op de batterij(chemie) enorm is, net zoals continue volgas rijden niet erg goed voor de motor van een auto is. Fabrikanten zeggen dan dat er x-performance is, maar niet dat die maximale performance bepaalde gevolgen heeft voor de levensduur.

Ongeacht het aantal cellen blijft het namelijk een klein oppervlak waar een erg hoog wattage doorheen gaat.
Damic @360Degreez2 september 2022 18:56
Ja dat is niet goed voor de batterij, wel handiger voor een laptop even +200W verbruiken met 50% geladen batterij is dan mogelijk met 1 lader.
Appelsap @360Degreez2 september 2022 19:01
Dat hangt heel erg af van hoe de accu in elkaar zit en opgeladen wordt. Wanneer de accu uit vier delen bestaat die ieder 50W trekken, is dat goed te doen zonder schade.

Je telefoon even snel kunnen laden is erg fijn. Ik heb zo'n 120W lader en telefoon, en maak er af en toe gebruik van als ik haast heb. Best lekker!
Ablaze @360Degreez2 september 2022 19:29
Met een 200 W USB lader kun je in theorie:

- laptops opladen
- de meeste huishoudelijke apparaten (zoals een radio of tv) voeden
- accu's van fietsen laden
- accu's van power tools laden

Kortom, expansie van USB naar andere dagelijkse apparaten die nu nog allemaal een eigen incompatible netvoeding hebben.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 5 augustus 2024 08:54]

Verwijderd @360Degreez2 september 2022 19:34
Dat een voeding het kan leveren wil niet zeggen dat een aangesloten apparaat het ook 100% aanspreekt. Je telefoon zal het max aantal amp. gebruiken wat de accu aan kan. Deze voeding is juist handig om voor telefoon en bijvoorbeeld laptop op te laden 1 voeding mee te nemen.
Verwijderd @360Degreez2 september 2022 23:23
Een beetje fabrikant test echt wel of het laden vaker dan 100X goed gaat voordat ze het op de markt brengen. Daarnaast gaat mijn motor 280 en wel vaker dan 100X als dat moet zonder stuk te gaan dus vreemde vergelijking.
Wildfire @360Degreez4 september 2022 20:49
Het zal dan ook niet één enkele accu zijn, maar meerdere accu's die parallel opgeladen worden waarmee effectief dan wel die laadsnelheid bereikt wordt. Maar per individuele accu zal het lager zijn.
Ozzy20 2 september 2022 19:44
Ik heb de 40w oplader van de P30 pro. Dat vind ik al best rap. Even naar de wc en tanden poetsen is dat ding al 30-50% bijgevuld.

Zometeen dus nog sneller (bij een volgend toestel).
Netrunner @Ozzy203 september 2022 15:42
En dan de vraag is dat noodzakelijk? Ik vind het verder goede ontwikkelingen en hoop ten zeerste dat deze technologieën in rap tempo doorontwikkelen. Maar het is niet zo dat ik een toestel moet hebben die in enkele minuten mijn telefoon oplaad, absoluut niet. Tenminste, nu nog niet, heb dan ook nog geen toekomstscenario waarbij dit wel nodig is.
Ozzy20 @Netrunner3 september 2022 19:50
Datzelfde idee had ik ook voordat ik de laadsnelheid van mijn huidige telefoon zag en (nu inmiddels) eraan gewend ben.

Vroeger vond ik het (ook) normaal dat mijn telefoon er een hele avond over deed om op te laden ...
Verwijderd @Ozzy202 september 2022 23:26
Ik zit met warp charge op 30W en ik was toen ik het de eerste keer gebruikte echt verbaast hoe snel dat is vooral vanaf 10% zie je echt de nummers voor je ogen oplopen. Nu is 30W helemaal niks bijzonders meer en ben ik wel weer onder de indruk als we straks 200W laders hebben!
heian 2 september 2022 19:08
Het wordt tijd voor phones met verwisselbare accu's. Wordt ie minder, dan stop je er een nieuwe in.
JRB27 @heian2 september 2022 19:22
'weer' :p Net als 10 jaar geleden. Overigens heeft de Fairphone 4 wel net als vroeger gebruikelijk was bij smartphones dat je de achterkant eraf moet klikken, de accu eruit moet halen om bij de sim of sd te komen.
FPSUsername @heian2 september 2022 22:40
Ik denk juist dat we een alternatief hebben voor het weggooien van nog "oké" batterijen. Als je je telefoon een minuut in de lader stopt en weer 20% erbij hebt, dan kun je bij wijze van spreken nog de overige 3-4 uur vol houden totdat je weer naar bed gaat. Hierdoor gebruik je de huidige accu langer en is even laden zo'n groot probleem niet meer. Tot de tijd dat de accu echt helemaal versleten is zul je ongetwijfeld al een nieuw apparaat hebben omdat apps het OS niet meer ondersteunen.

Niet vervangbare batterijen hebben een tweezijdig verhaal. Aan de ene kant zijn producten bijna onbruikbaar omdat ze vaak aan de lader moeten (en daar ook blijven), aan de andere kant zorgt het ervoor dat er minder batterijen gemaakt hoeven worden en als alternatief heb je supersnel laden waardoor je in een korte tijd weer een paar uurtjes gebruik eruit kunt halen.
Dann74 @heian2 september 2022 19:11
Mijn idee, ook voor auto's ;)
Bomberman71 @heian2 september 2022 21:29
Want ????
We doen nu langer met een device en de accu dan 10 jaar geleden.
Toen zag je na 1 jaar echt al degradatie en nu is dat flink minder.
Alles eromheen is beter geworden en die indianen verhalen zijn nergens op gebaseerd.

Mensen die daadwerkelijk fast charging al jaren gebruiken weten hoe het echt zit.
DLSS 3 september 2022 07:48
210W is wat mij betreft echt overkill. Ik prefereer een telefoon die met gemak een hele dag mee gaat en die ik ‘s nachts op laadt op een traag tempo.
Bomberman71 @DLSS3 september 2022 09:30
Ik zal je wat leren, je kunt IEDER toestel s'nachts langzaam opladen hoor. Sommigen hebben dat zelfs als instelling.
En ja, een hele dag mee kunnen is natuurlijk top, maar even 4 minuten aan de lader hangen en er 50% bij drukken is ook heel erg prettig.

Wat voor toestel gebruik je nu ?
DLSS @Bomberman713 september 2022 16:18
Ik hing mijn galaxy toestellen soms opzettelijk aan een trage lader om ze wat langer goed te houden haha.

Ik gebruik momenteel een iPhone 13. Een vrij middelmatig toestel (in mijn ogen) maar die heb ik dus serieus gekozen vanwege de indrukwekkende batterijduur 😅

[Reactie gewijzigd door DLSS op 5 augustus 2024 08:54]

Bomberman71 @DLSS3 september 2022 16:23
De meesten 'tweakers' snappen dat niet ...
Zijn geen opties of keuze gewend en denken dat het strafbaar is als je niet kiest voor snelladen en die optie uitzet of je pakt IDD een oudere lader die dan de bottleneck is.
DLSS @Bomberman713 september 2022 16:25
Kan je het ook softwarematig instellen bij Apple toevallig? (Ik ben niet thuis in dat ecosysteem).

Ik heb helaas alleen snelle laders voor Apple omdat ze zo’n eigenwijs eigen kabeltje hebben haha.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 5 augustus 2024 08:54]

Bomberman71 @DLSS3 september 2022 16:30
Bij een iPhone heb ik nooit die optie gezien. Ze laden met de snelheid die de lader bied.
Zou me er GEEN zorgen om maken want snel is het zeker niet..

Nog beter is niet 100% te laden en steeds laden als hij ronde de 30 a 40% zit.
Dan zie je het nut van een ultra lader als je dan even 40% erbij doet in 15 minuten.
Dat is beter voor je accu dan dagelijks tijdens het slapen van laag naar helemaal 100% te laden.
DLSS @Bomberman713 september 2022 16:41
Ah dat komt goed uit haha. Meestal heb ik na een dag nog 60 a 70% over.

Ik gebruik een telefoon doorgaans een jaar tot 2 jaar. Binnen die periode moet de batterij van dusdanige staat zijn dat ik er de dag goed meer kan doorkomen.

Met galaxy toestellen (hoewel ik ze een stuk mooier en luxer vind icm waterval scherm enzo) is dat soms erg lastig gebleken helaas.
Bomberman71 @DLSS3 september 2022 16:52
Als je ze 2 jaar gebruikt dan zou ik me echt nergens druk om maken.
Dat halen alle merken makkelijk.
Wat wel zo is is dat sommige modellen gewoon niet de gehele dag redden als Poweruser en dan moet je of een toestel kopen met flinke accu of je laad tussendoor bij.
Wederom, met een ultra snelle laadoptie ben je zo klaar en het is een kleine moeite.
Wat ook een optie is tot langzaam laden is Wireless chargen.
Enterprise1701 @Bomberman714 september 2022 01:32
Bij Apple word niet constant de maximale wattage gebruikt bij het gebruiken van bijvoorbeeld een 30w snel lader,

Van 0 tot 50 procent laad die inderdaad snel op, daarna gaat het laden langzamer totdat deze 80 procent bereikt dan schiet hij terug naar normaal opladen.
Bomberman71 @Enterprise17014 september 2022 01:48
Is bij alle andere merken ook zo.
Er zijn legio test video's te vinden met wattage meter en dan zie je de opbouw en afbouw.
Prince 2 september 2022 21:00
Xiaomi is een fabrikant van veel zaken. Zij maken ook televisies, stofzuigers, airfryers,... en zelfs los te kopen usb-c laders.
Wie zegt dat deze laders voor gsm's zijn? Misschien brengen ze wel een grote usb-hub uit om meerdere toestellen op te laden of een erg grote powerbank voor laptops? We weten helemaal niets van hun plannen en trekken allemaal conclusies.
Er komt een usb-c lader. Dat is alles wat we weten.
klonic @Prince3 september 2022 10:11
Hey type nummer is er een die in het verleden werd gebruikt voor telefoonladers. Tenzij ze dit nummeringssysteem opeens veranderen is dat dan een veilige aanname.
lenwar
2 september 2022 19:58
Misschien ben ik heel conservatief, maar ik zou het fijner vinden als telefoons/apparaten gewoon minder stroom gaan gebruiken in plaats van maar grotere/snellere hardware er tegen aan gooien. Dus softwareoptimalisatie in plaats van steeds meer spyware features toevoegen die ik niet nodig heb, maar wel op de achtergrond allemaal resources en processen laten lopen.

Zaken als geautomatiseerde ‘herinneringen’ van m’n foto’s of automatische categorisering. Echt superleuk, maar als het teveel accutijd kost, hoeft het echt niet voor mij.
Ik heb een iPhone. Als je ziet wat Siri allemaal wil indexeren…. Ik gebruik Siri echt alleen om een kookwekker te kunnen instellen en voicedialing, maar ik kan dat gedrag niet aanpassen.
Enz, enz, enz.

Die voorbeelden zijn natuurlijk de heel zichtbaar dingen, maar m’n gevoel zegt dat er ook veel optimalisatie mogelijk is op de achtergrondzaken. Dit baseer ik op bedrijven die alleen bezig zijn met features toevoegen aan software en niet aan optimalisatie. Wordt het langzaam, gooi er maar een grotere (virtuele) server tegen aan. (Is waarschijnlijk goedkoper dan manuren)
Bomberman71 @lenwar2 september 2022 21:32
Ja, je bent erg conservatief.
Lekker bij je iphone houden of een Fairphone kopen.
lenwar
@Bomberman712 september 2022 21:55
Begrijp ik goed dat jij van mening bent dat het oké is, dat de markt meer focus legt op hogere specs, opgelegde features waar niet iedereen op zit te wachten en profilering van gebruikers dan efficiënt gebruik van hardware met de gebruiker als focus?

(( ik probeer geen woorden in je mond te leven, het is een oprechte vraag ))
Bomberman71 @lenwar3 september 2022 00:24
Ja, ik vind het prima !
De markt dwingt niemand tot de verkoop van bepaalde producten.
Oftewel, als die behoefte van de consument er niet was dan verkochten ze er niet zoveel.

Als jij het zonde vind dan moet je vooral niks nieuws kopen.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 5 augustus 2024 08:54]

lenwar
@Bomberman713 september 2022 08:05
Helder. De marketeers zijn blij met mensen als jij! :)
Van der Berg 2 september 2022 19:12
Dit zou geweldig zijn! 8 minuten voor een 4000mAh en hoeveel minuten voor een 5000mAh?

Samsung is echt achter. Ik doe hier met 45watt en mijn vrouw ook 45watt op onze Galaxy S20 Ultra. Durft Samsung dit ook aan?
Bomberman71 @Van der Berg2 september 2022 21:30
Nee, Samsung loopt Apple achter na en durft ok accu gebied vrij weinig.
Van koploper op dat gebied naar een achterloper.
adamvansanten @Van der Berg3 september 2022 07:26
Wanneer is met 45w je telefoon opladen een probleem (als in “te langzaam”)? Ik kan me geen enkele use-case voorstellen.

Gebruik zelf sinds een jaar een 20w lader (daarvoor altijd 5w). 5w was echt wel traag, maar 20w is tot nu toe in elke situatie meer dan snel genoeg geweest.
djwice 3 september 2022 13:43
Ik denk dat @arnoudwokke wellicht dit artikel nieuws: USB-C krijgt ondersteuning voor 240W-laden via Power Delivery over het hoofd gezien heeft.

Ook Google lijdt initieel naar reviews: Usb-c(haos) ontward - Acht usb-c-docks vergeleken dus dat artikel heeft een update nodig, zodat de first hit op Google over USB-C up-to-date is.

Zelfs de FAQ van Google over USB-C wordt van het oudere Tweakers artikel afgeleid.

Deze grafiek https://tweakers.net/ext/i/2002252881.jpeg is dus niet meer up-to-date ;)

[Reactie gewijzigd door djwice op 5 augustus 2024 08:54]


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