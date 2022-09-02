Keuring toont 210W-adapter van Xiaomi

Er is een keuring opgedoken van een Xiaomi-adapter, die een maximaal vermogen toont van 210W. Xiaomi-telefoons kunnen tot nu toe maximaal opladen tot 120W, hoewel de fabrikant al eens een prototype toonde van een 200W-telefoonlader.

De adapter is te zien in de CCC-database, zegt fansite Xiaomiui. Dat is een verplichte certificering in China. De adapter, met als typenummer MDY-13-EU, heeft een output van maximaal 20V bij 10,5A, goed voor in totaal 210W. Er is ook een profiel voor een output van 178W, naast gebruikelijkere outputs van onder meer 15W, 27W en 66W.

Xiaomi heeft al adapters met typenummers als MY-13-EE, MDY-13-EF en MDY-13-EG. Dat zijn de 120W-adapters voor telefoons van de fabrikant die met die snelheid kunnen laden. Xiaomi toonde al eens een prototype van een 200W-lader. Daarmee is een 4000mAh-accu in acht minuten helemaal op te laden. Veel telefoons hebben een accucapaciteit van rond 5000mAh.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd op de certificering. Een hogere laadsnelheid kondigt de fabrikant vaak aan met een nieuw high-endmodel. Het heeft net de 12S-telefoons gepresenteerd, die kunnen laden met 67W en 120W.