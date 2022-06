Gebruikers klagen over Edge-pop-up die Bing als standaardzoekmachine instelt

De nieuwe versie van Edge toont een pop-up waarmee Microsoft probeert om Bing tot standaardzoekmachine te maken. Gebruikers klagen over de pop-up, die een dark pattern lijkt te zijn en die moeilijk weg te krijgen is.

De pop-up verschijnt in de stable-release van Edge 91, die sinds vorige week beschikbaar is. Gebruikers van versie 91.0.864.37 krijgen een pop-up te zien als ze de browser voor het eerst openen na een herstart. Er verschijnt dan een groot blok in beeld waarin de browser vraagt om 'de aangeraden browserinstellingen' te gebruiken. Gebruikers hebben een keus tussen twee opties, waarbij in de eerste ook de standaardzoekmachine wordt gewijzigd naar Bing. De andere optie is om de browserinstellingen niet te veranderen.

Daarnaast krijgen gebruikers die op Windows 10 21H1 zitten ook een soortgelijke pop-up in hun taakbalk te zien. Daarin staat geen optie om de standaardinstellingen af te wijzen, maar daar staat alleen de optie 'Misschien later' bij. Opvallend is ook dat de pop-up terug blijft komen als gebruikers het voorstel afwijzen, zowel via de knop als via het kruisje bovenin. Gebruikers op Reddit klagen over de pop-up, omdat ze dat een dark pattern vinden waarbij ze niet makkelijk hun echte keus kunnen doorgeven.