Microsoft brengt Edge-browser op basis van Chromium op 15 januari uit

Microsoft heeft een release candidate van zijn nieuwe Edge-browser op basis van Chromium uitgebracht. De definitieve versie komt uit op 15 januari in negentig verschillende talen. Zondag onthulde Microsoft al een nieuw logo voor de browser.

De release candidate van de nieuwe Edge-browser is beschikbaar via de Microsoft Insider-website voor Windows en macOS. De versie moet wat functionaliteit betreft vergelijkbaar zijn met de definitieve versie die begin volgend jaar uitkomt. In de laatste testversie zit ondersteuning voor het synchroniseren van wachtwoorden, geschiedenis, favorieten en instellingen. Gebruikers kunnen die zaken synchroniseren in de Edge-browser voor Windows, macOS, iOS en Android.

Ook bevat de release candidate ingebouwde bescherming tegen trackers, die standaard aan staat. Verder krijgen zowel de browser als zoekmachine Bing een InPrivate-modus, waarmee gebruikers kunnen browsen en zoeken zonder dat hun handelingen gevolgd worden.

Microsoft introduceert ook een nieuw logo voor de browser. De vorm staat volgens de maker voor 'de golven van innovatie' die het bedrijf naar de nieuwe Edge-versie wil brengen. Zondag zette Microsoft al een easter egg hunt op reddit op, waarbij de uitkomst leidde naar het nieuwe logo.

Met de nieuwe Edge-browser maakt Microsoft de overstap naar Chromium. Dat is de browserengine die ook gebruikt wordt voor Google Chrome, Opera, Vivaldi en Brave. Microsoft heeft dit jaar meerdere bètaversies uitbracht. In augustus zei de maker dat de bèta geschikt was voor dagelijks gebruik.