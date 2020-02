Microsoft Office 365 ProPlus maakt Bing toch niet standaardzoekmachine in Chrome

Microsoft heeft zijn plan om Bing de standaardzoekmachine te maken in Chrome bij gebruikers van Office 365 ProPlus laten varen. Er was veel kritiek op de beslissing. Microsoft gaat de Bing-browserextensie wel maken, maar het wordt nu een opt-in.

Microsoft zegt zijn plannen te wijzigen naar aanleiding van de feedback. Er komt wel een Microsoft Search in Bing-browserextensie, maar die wordt niet automatisch geïnstalleerd met Office 365 ProPlus. Het Microsoft 365-administratiecentrum krijgt een optie om de browserextensie uit te rollen binnen een organisatie. Eind gebruikers die de extensie ontvangen behouden zelf de controle over hun zoekmachinevoorkeur.

Vorige maand kondigde Microsoft het plan aan om Office 365 ProPlus te voorzien van een Chrome-extensie die de standaardzoekmachine vervangt door Bing. Beheerders zouden dat tegen kunnen houden via Group Policy of na de installatie de extensie kunnen verwijderen.

Door de veranderingen komt de Microsoft Serach in Bing-extensie ook later uit en niet in de aankomende versie 2002. In de komende weken moet er meer duidelijkheid komen over wanneer de extensie klaar is.