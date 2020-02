Nederlandse Politie gaf vorig jaar 21.327 boetes voor smartphonegebruik op fiets

De Nederlandse politie heeft vorig jaar 21.327 boetes opgelegd aan fietsers die hun smartphone vasthielden. Het verbod daarop ging in juli in. Twee maanden later waren er al ruim 9000 boetes uitgedeeld, het aantal boetes neemt dus af.

Het Miniserie van Justitie en Veiligheid noemt de cijfers in een jaarverslag van verkeersovertredingen. Het aantal opgelegde boetes voor 'handheld bellen' steeg van 80.425 in 2018 naar 121.364 in 2019. In 2018 gingen die cijfers alleen nog over automobilisten, sinds vorig jaar worden ook boetes voor smartphonegebruik op de fiets uitgedeeld.

In de periode van juli tot en met december werd er 21.327 keer een boete voor 'appen op de fiets' uitgeschreven. Overtreders moeten 95 euro betalen. Het verbod betreft niet specifiek appen; fietsers mogen sinds 1 juli 2019 geen smartphone of ander elektronisch apparaat in hun hand houden als zij in beweging zijn. Het gebruik van een smartphone op de fiets is wel toegestaan als de telefoon in een houder zit.

Vorig jaar maakte de politie al bekend dat er in de twee maanden na de invoering van het verbod 9248 boetes werden uitgedeeld. Dat betekent dat er van september tot en met december 12.079 boetes zijn uitgeschreven, gemiddeld minder dan in de eerste periode.