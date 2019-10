Politie deelde 9248 boetes uit wegens verbod smartphone vasthouden op fiets

De Nederlandse politie heeft in juli en en augustus 9248 boetes uitgedeeld voor het vasthouden van de smartphone op de fiets. Het aantal automobilisten en motorrijders dat boetes kreeg voor dit vergrijp ligt nog altijd veel hoger.

In totaal was 0,31 procent van de geconstateerde verkeersovertredingen in de periode van mei tot en met augustus het vasthouden van de smartphone op de fiets, blijkt uit cijfers van de politie. Omdat het verbod pas op 1 juli inging, ligt het percentage van het aantal overtredingen in juli en augustus hoger, maar uit de cijfers is niet af te leiden hoe hoog precies.

Het aantal beboete fietsers ligt nog altijd lager dan het aantal bestuurders van een gemotoriseerd voertuig dat een boete kreeg voor het vasthouden van telefoon; dat waren er in die vier maanden meer dan 35.000, tegenover 9248 fietsers. Dat aantal zal wellicht komende tijd oplopen door het grootschaliger gebruik van camera's die het vasthouden van de smartphone in de auto kunnen detecteren.

De politie noemt vermoedelijk vanwege de duidelijkheid het verbod op het vasthouden van de smartphone op de fiets zelf ook een 'appverbod', hoewel het gebruik van WhatsApp tijdens het fietsen niet verboden is. Fietsers mogen de telefoon gebruiken in een houder en het vasthouden van de smartphone tijdens het fietsen is het enige dat niet is toegestaan. Daarbij maakt het ook niet uit of mensen de smartphone gebruiken of niet. Datzelfde geldt in de auto en op de motor.