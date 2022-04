Politie NL geeft wekelijks ruim 850 boetes voor smartphonegebruik op fiets

De Nederlandse politie heeft sinds juli 2019 gemiddeld ruim 850 boetes per week uitgeschreven aan fietsers die een smartphone vasthouden. Dit gemiddelde is wel aan het dalen; in de eerste acht maanden van dit jaar waren er gemiddeld 810 boetes per week. De boete bedraagt 100 euro.

In de eerste acht maanden van 2021 zijn er 28.064 boetes uitgeschreven, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die aan NU.nl zijn verstrekt. Volgens diezelfde cijfers werden er in de eerste acht maanden van 2020 nog 29.192 boetes gegeven. Het is niet duidelijk waarom er dit jaar minder boetes zijn uitgeschreven; vooral in de zomermaanden zijn er in 2021 minder boetes gegeven in vergelijking met een jaar eerder.

Het smartphoneverbod voor fietsers ging op 1 juli 2019 in. In dat jaar werden er 21.327 boetes uitgeschreven: gemiddeld 820 boetes per week. Niet alleen smartphones vallen onder het verbod; andere elektronische apparaten mogen ook niet gebruikt worden op de fiets, tenzij het apparaat in een houder zit. Bij het begin van het verbod was de boete nog 95 euro, inmiddels is die 100 euro.