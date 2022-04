'Energieprijsstijging bedreigt datacenters op termijn in hun bestaan'

De Dutch Data Center Association roept de overheid op om direct in te grijpen in de energiemarkt omdat de prijsstijging voor energie acute impact zou hebben op de datacenters. Volgens de branchevertegenwoordiger is de Nederlandse digitale infrastructuur in gevaar.

De prijsstijging maakt dat energie-intensieve bedrijven zoals datacenters worden aangetast in hun concurrentiepositie en, bij aanhoudend hoge prijzen, zelfs in hun bestaan, claimt de Dutch Data Center Association, de branchevertegenwoordiger van de Nederlandse datacentersector.

De organisatie spreekt van een stijging van de elektriciteitsprijs van 30 euro naar 300 euro per megawattuur. Niet duidelijk is waar de DDA die cijfers op baseert. De Power Spot Exchange toont dat de dagprijzen voor elektriciteit donderdag inderdaad kort 300 euro per MWh aantikten, maar dit was tot nu toe eenmalig en in het afgelopen jaar lag het gemiddelde ook hoger dan 30 euro per MWh.

Stijn Grove van de DDA spreekt hoe dan ook van een enorme impact op datacenters in heel Nederland en het probleem kan volgens hem niet alleen met lange termijncontracten en het aanleggen van buffers worden opgelost: "De overheid moet snel energiebelasting en toeslagen aanpassen en prijsplafonds instellen."

Volgens de directeur is Nederland tot nu toe afhoudend, waar andere landen om ons heen snel en krachtig ingrijpen en plafonds hebben ingesteld. De belangrijkste oorzaak van de hoge prijs is het tekort aan aardgas, waar veel elektriciteitscentrales in Nederland nog op draaien. Volgens het CBS verbruikten datacenters in 2019 ongeveer 2,7 procent van het totaal geleverde elektriciteit via het openbaar net in Nederland. In 2019 ging het om 2,7 miljard kilowattuur, tegenover 1,6 miljard kilowattuur in 2017.