Milieueffecten bouw datacenter Zeewolde: minder stikstofneerslag dan gedacht

De milieueffecten van het aanstaande datacenter dat gebouwd wordt in Zeewolde, zijn nu volledig in beeld, schrijft de commissie die het milieueffectrapport van de bouw onderzocht. Daarbij valt op dat er tot 98 procent minder stikstof terechtkomt op de Veluwe dan gedacht.

De ontwikkelaars van het aanstaande hyperscaledatacenter bij Zeewolde hebben de milieueffecten voldoende in kaart gebracht en kunnen met de bouw beginnen zodra de gemeente en provincie de bouwvergunning verlenen. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. In augustus stelde de commissie nog dat de rapportage onvoldoende was. De stikstofuitstoot van het bouwverkeer, waarbij de stikstof opgelost in regen neerkomt op het nabijgelegen natuurgebied de Veluwe, was toen naar verluidt nog onbekend.

In het aanvullende rapport heeft ontwikkelaar Polder Networks de effecten in de bouwfase beter onderzocht. Er is een alternatief gevonden waarbij 98 procent minder stikstof terecht zal komen op de Veluwe dan eerder gedacht. "Een schoolvoorbeeld voor andere projecten in Nederland", zegt de commissie. Er zijn uitgebreide stikstofberekeningen gedaan in de bouwfase van het project.

De bouw van het datacenter van 166 hectare op bedrijventerrein Trekkersveld bij Zeewolde werd in april uitgesteld door de gemeente, omdat de impact op de natuur onvoldoende in beeld was gebracht. Ontwikkelaar Polder Networks, dat de hyperscale bouwt voor een 'nog onbekende Amerikaanse datareus', paste de milieueffectrapportage aan en voegde een aantal belangrijke onderdelen toe. Toch was het voor de commissie nog onvoldoende. De Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de inhoud van milieueffectrapporten bij grote bouwprojecten. De gemeente en provincie gaan uiteindelijk over de bouwvergunning; zij laten zich door de commissie adviseren.

Het nieuwe rapport gaat verder in op de stikstofuitstoot bij de bouw. Die bouw gaat acht jaar duren, is in het adviesrapport te lezen, en er zullen op een drukke dag ruim 1700 voertuigen rijden. Dat zou betekenen dat er veel stikstof op het nabijgelegen natuurgebied de Veluwe terechtkomen. Door het rijden van een alternatieve route neemt die stikstofneerslag op de Veluwe met 98 procent af. Volgens de commissie is er goed nagedacht over het vervoersalternatief, zodat er minder stikstof neerslaat op 'een van de meest stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland' en geeft de ontwikkelaar dan ook een compliment.

Wel doet de commissie nog een aantal kleine aanbevelingen over het monitoren van de effecten door hoogspanningsmasten en -leidingen boven het terrein, omdat deze mogelijk effecten hebben op vogels en vleermuizen. En de commissie wijst erop dat plannen om zonnepanelen op open zones te plaatsen, net buiten de terreingrenzen in plaats van bijvoorbeeld op het dak van het datacenter, 'negatieve landschappelijke effecten' heeft. Geen van beide aanbevelingen weegt echter zwaar voor de commissie.

Als de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde het advies van de commissie overnemen, is te verwachten dat op korte termijn een bouwvergunning wordt verleend en gestart kan worden met de bouw van het datacenter en het bedrijventerrein.