Onbekend bedrijf wil hyperscaledatacenter bouwen bij Appingedam

Er zijn vergevorderde plannen voor een nieuw, groot datacenter in de buurt van Appingedam, tussen het Eemskanaal en de N33. Het datacenter bestaat uit twee gebouwen van in totaal 20ha groot. Volgens RTV Noord is het datacenter mogelijk van Google, Facebook of Apple.

Het nieuwe datacenter moet op het bedrijventerrein Fivelpoort komen, maakt de gemeente bekend. De gemeente start met inspraak voor het bestemmingsplan voor een datacenter op een terrein van 30 hectare in de buurt van Appingedam. Tot 30 september kunnen burgers bezwaar maken. Op het bedrijventerrein zitten nu een handvol bedrijven. Zij kunnen gebruikmaken van de restwarmte van het datacenter, stelt wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Eemsdelta. Ook komen er zonnepanelen op het dak van het datacenter.

Het terrein wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar DPN Realiseert en Groningen Seaports is als beheerder betrokken. Dat is ook de beheerder van de Eemshaven, waar Google het overgrote deel van zijn Nederlandse datacenters heeft zitten. Fivelpoort is een kleine 20 kilometer verwijderd van de Eemshaven.

Datacenter Appingedam volgens de plannen van de gemeente Eemsdelta. Beeld: bestemmingsplan

Volgens noordelijke media, waaronder RTV Noord en het Dagblad van het Noorden, is het mogelijk dat het om een datacenter gaat van een van de 'big five', zoals ze het noemen. Daaronder vallen Microsoft, Google, Apple, Amazon en Facebook. De projectontwikkelaar wil hier niets over kwijt en de media noemen geen aanleiding voor deze aanname.

Google schrapte begin dit jaar de ontwikkeling van drie datacenters bij het Noord-Hollandse dorp Middenmeer en zei toen niet meer van plan te zijn nieuwe datacenters in Nederland te bouwen. Google investeerde deze week een miljard euro in de ontwikkeling van nieuwe datacenters in Duitsland. Microsoft kreeg onlangs een vergunning voor de bouw van een tweede datacenter in Middenmeer. Naar verwachting is Facebook de onbekende datareus achter een datacenter in Zeewolde en Amazon zag in 2018 af van de ontwikkeling van een datacenter in Nederland. Apple heeft vooralsnog geen plannen gehad om een datacenter in Nederland neer te zetten.

Voor de bouw van het datacenter moeten een aantal grote stukken akkerland en twee boerderijen plaatsmaken, is te lezen in de Ruimtelijke Effectanalyse. De N33 krijgt mogelijk een nieuw tracé om ruimte te maken voor het datacenter, tussen Tjuchem en Appingedam. Op het terrein van 30 hectare komen twee datacenters te staan van elk ongeveer 54.000 m² groot en een kantoorpand van 2000 m². Inclusief hekwerk is het hele terrein 178.000 m². De bedoeling is om de gebouwen niet als blokkendozen in het landschap te zetten, maar op te laten gaan in de omgeving.