Provincie stopt bouw tweede datacenter bij Middenmeer wegens verkeersproblemen

Met een ingreep bij de gemeente Hollands Kroon heeft de provincie Noord-Holland de bouw van een extra Microsoft-datacenter aan de westkant van de A7 bij Middenmeer stilgelegd. Deze ingreep draait vooral om het toegenomen verkeer dat door het extra datacenter zou ontstaan.

De reactieve aanwijzing van de provincie draait om een onlangs aangenomen gewijzigd bestemmingsplan van de gemeente Hollands Kroon. Met dit bestemmingsplan kon Microsoft een nieuw datacenter bouwen aan de westkant van de A7, maar daar zetten de Gedeputeerde Staten voorlopig een streep door.

De zorgen van de provincie draaien voornamelijk om hoe het toegenomen verkeer van het extra datacenter zal verlopen. Het gaat daarbij niet alleen om het bouwverkeer, maar ook om het verkeer als het datacenter gebouwd is. Er zijn namelijk twee kruispunten die het verkeer zou kunnen nemen; een aan de noordzijde en een bij de N239. Dit laatste kruispunt kan volgens de provincie niet nog meer verkeer verwerken, omdat anders de verkeersveiligheid in het geding zou komen.

Hier uitte de provincie eerder al zorgen om. De gemeenteraad paste daarom de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan aan om deze zorgen weg te kunnen nemen. Dit amendement zou voor de provincie echter niet ver genoeg gaan. De provincie vreest er nog steeds voor dat verkeer niet uitsluitend via de noordzijde zal rijden, maar dat verkeer ook via het kruispunt bij de N239 zal gaan.

Daarnaast is de provincie bezorgd over hoe de bouw van datacenters past in het landschap en zijn er vragen over het energie- en koelwaterverbruik. De provincie kan echter op deze punten juridisch gezien geen reactieve aanwijzing geven; de ingreep van de provincie draait dus alleen om de verkeerssituatie.

Als gevolg van de reactieve aanwijzing kan er op dit moment geen extra datacenter worden gebouwd; Microsoft zal de bouw dus voorlopig stil moeten leggen. Volgens planning had het datacenter er over twee jaar moeten staan. De gemeente kan wel in beroep gaan via de Raad van State of moet het bestemmingsplan wijzigen.