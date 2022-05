Microsoft krijgt vergunning voor bouw tweede datacenter Middenmeer

Ondanks ingediende bezwaren heeft de gemeente Hollands Kroon ingestemd met de omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede datacenter van Microsoft op het Agriport-terrein in Middenmeer.

Ingediende bezwaren over horizonvervuiling, gebrek aan burgerparticipatie en energieverbruik heeft de gemeente afgewezen en de vergunning verleend, schrijft NH Nieuws. Er waren 64 bezwaren ingediend. Alleen op details is de omgevingsvergunning aangepast. De gemeente, provincie, Agriport en Microsoft gaan in overleg om het datacenter 'op een goede manier in te passen in het landschap'.

Microsoft kan nu de bouw starten van zijn datacenter aan de westkant van de A7. De verwachting is dat deze over twee jaar gereed is. Het is het tweede datacenter van het bedrijf in Middenmeer. De bouw is omstreden vanwege claims dat deze al gestart was zonder de vereiste vergunning. Volgens Microsoft ging het alleen om voorbereidende werkzaamheden.

Verschillende gemeenteraadsleden zijn tegen de komst van meer datacenters, maar de gemeente Hollands Kroon heeft plannen om het aantal van twee grote datacenters van Google en Microsoft die er al zijn uit te breiden met nog eens vijf.