Rechter wijst bezwaar tegen Microsoft-datacenter in Middenmeer af

De rechtbank Noord-Holland concludeert dat Microsoft een datacenter in het Nederlandse Middenmeer mag blijven bouwen. De stichting Red de Wieringermeer verzette zich tegen de bouw van het datacenter, maar de rechter heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

Plek van Microsofts datacenter volgens bestemmingsplan

De stichting stelde dat de bouw van het datacenter plaats zou vinden in een Natura 2000-gebied. Volgens rechtspraak.nl oordeelde de rechter daarentegen dat dit gebied niet in het 'werkgebied' van de stichting ligt en dat de organisatie dus geen inspraak heeft op de eventuele normen die voor een bepaald gebied gelden.

"De statutaire doelstelling van [de stichting] is niet gericht op de bescherming van relevante natuurbelangen", aldus de rechtbank. Volgens de rechter neemt de stichting het op voor bewoners die meer dan 10 kilometer van de betreffende plek wonen, waardoor er geen beroep gedaan kan worden op eventuele normen die elders gelden.

Microsoft is al enkele jaren bezig met het proces om toestemming te krijgen voor de bouw van het betreffende datacenter. In 2021 werd de eerste aanvraag ingediend bij de gemeente Hollands Kroon, waarna bleek dat de provincie het uitgeven van een vergunning had moeten beoordelen. Ook werd er al een tijdelijke vergunning gegeven, waarna het bedrijf op eigen risico startte met de bouw. In april van 2023 werd de definitieve toestemming verleend voor Microsoft om het datacenter te bouwen. De vermelde stichting ging toen in bezwaar.