Test AI herkende 40 procent meer poliepen, mogelijk voorstadium darmkanker

Het Radboudumc heeft bij onderzoeken aan de dikke darm dankzij een kunstmatige intelligentie van Magentiq Eye LT 40 procent meer poliepen op weten te sporen. Poliepen kunnen een voorloper van darmkanker zijn. Het aantal valspositieven was tijdens de testfase niet hoger dan normaal.

Bron: Radboudumc

De test werd uitgevoerd onder duizend patiënten die een darmonderzoek kregen, aldus het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Een deel kreeg een reguliere endoscopie terwijl het andere deel eenzelfde cameraonderzoek kreeg, waarbij de arts geassisteerd werd door AI. In de laatste gevallen werden 40 procent meer poliepen gedetecteerd. Deze mogelijke voorlopers van darmkanker kunnen volgens het ziekenhuis door een menselijke arts over het hoofd gezien worden.

De kunstmatige intelligentie markeert tijdens de procedure op het beeld met een paars vierkantje de mogelijke poliep, waarna een arts controleert of het daadwerkelijk om een dergelijke uitstulping gaat. Volgens de onderzoekers is het aantal foutief verwijderde poliepen dat ongevaarlijk bleek te zijn, ofwel valspositieven, niet toegenomen.

In vervolgonderzoeken wil het ziekenhuis testen of kunstmatige intelligentie ook beter kan beoordelen of een poliep gevaarlijk is of niet, afhankelijk van uiterlijke kenmerken en de grootte van het plekje. Het gebruikte AI-systeem is commercieel beschikbaar. Het is niet duidelijk of het Radboudumc de tool ook daadwerkelijk in gebruik gaat nemen.

Update, vrijdag: De titel van het artikel is aangescherpt omdat de oorspronkelijke titel suggereerde dat poliepen altijd een voorloper van darmkanker zijn. Dit is feitelijk niet helemaal waar; poliepen zijn een mogelijk voorstadium van de ziekte.