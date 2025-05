Frans ziekenhuis bevestigt diefstal 61GB aan patiëntengegevens

Het Franse ziekenhuis Hospital de Cannes Simone Veil bevestigt dat onlangs online verschenen patiëntengegevens echt zijn. Getroffenen worden ingelicht over het incident. De organisatie heeft melding gedaan bij relevante autoriteiten.

In eerste instantie verscheen 61GB aan gegevens online, waarna het ziekenhuis bevestigde dat het om echte gestolen persoonsgegevens gaat. Volgens Security.nl veroorzaakte de cyberaanval vertragingen in het ziekenhuis; werknemers konden het digitale systeem tijdelijk niet gebruiken en niet-urgente operaties moesten worden afgezegd. Hospital de Cannes Simone Veil meldt dat het onderzoek naar de cyberaanval nog loopt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen direct en indirect door het incident getroffen zijn.