Ziekenhuis Groningen gebruikt AI-chatbot om patiëntenvragen te beantwoorden

Het UMCG in Groningen en het ETZ Tilburg beginnen met het geven van antwoordsuggesties op schriftelijke vragen met behulp van kunstmatige intelligentie. De chatbot kan alleen algemene medische informatie geven, geen persoonlijk advies. Er is altijd een arts bij het proces betrokken.

Het Groningse ziekenhuis legt in een blogpost uit dat de AI-functie een deel van het administratieve werk van artsen en verpleegkundigen wegneemt. Daarover zegt KNO-arts en chief medical information officer Tom van der Laan: "Omdat de zorgverleners de vragen nu tussen de bedrijven door beantwoorden, doen ze dat vaak wat kortaf. Kunstmatige intelligentie blijkt niet alleen informatievere en uitgebreidere antwoorden te geven, maar AI doet dat ook meer empathisch." De chatbot geeft een antwoordsuggestie, maar een arts of verpleegkundige moet het antwoord nog goedkeuren voordat een patiënt het antwoord krijgt.

Met de functie kunnen artsen onder meer samenvattingen van operatieverslagen laten maken en ontslagbrieven schrijven. Hiervoor wordt een vraag eerst gecategoriseerd, waarbij er volgens het ziekenhuis gekeken wordt of het om bijvoorbeeld een vraag over medicatie of uitslag van een onderzoek gaat. Van der Laan licht tegenover RTV Noord toe: "Nu is de hoeveelheid informatie die de robot aankan nog beperkt, maar de rekenkracht van computers neemt zo snel toe, dat we straks het hele dossier kunnen meesturen."

De chatbot heeft toegang tot het elektronisch patiëntendossiersysteem. Het ziekenhuis zegt niet welk taalmodel er voor de chatbot gebruikt wordt, maar laat wel weten dat het niet om een zelflerend systeem gaat. De chatbot is ontwikkeld door EPD-leverancier Epic. Het AI-systeem werd in eerste instantie door het UMCG en het ETZ Tilburg getest en wordt nu in het eerstgenoemde ziekenhuis gebruikt. Het is niet duidelijk waarom het ziekenhuis in Tilburg de functie nog niet gebruikt.

Update, 16.00 uur: Het ETZ Tilburg laat tegenover Tweakers weten dat ook dit ziekenhuis van de chatbot gebruik gaat maken. Dat moet in de loop van deze week gebeuren.