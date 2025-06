Amazon introduceert zakelijke generatieve-AI-chatbot Q

Amazon heeft Q geïntroduceerd, een chatbot die is bedoeld voor bedrijven en met Amazon Web Services samenwerkt. Werknemers kunnen Q gebruiken om content te maken, om 'creativiteit te stimuleren' en om antwoorden te krijgen op vragen, op basis van interne bedrijfsgegevens.

Q heeft toegang tot information repositories, code en systemen van een bedrijf, en kan daardoor informatie en advies geven aan werknemers, zegt Amazon. De generatieve-AI-chatbot zou daarbij taken kunnen 'stroomlijnen', het maken van keuzes en het oplossen van problemen kunnen versnellen, en helpen bij creativiteit en innovatie. De chatbot kan onder meer overweg met Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Microsoft 365 en Google Drive, om informatie te verzamelen.

Amazon zegt dat de chatbot op iedere werknemer kan worden afgestemd, waardoor Q bij sommige werknemers bijvoorbeeld toegang heeft tot meer bedrijfsgegevens dan bij andere werknemers. Het bedrijf benadrukt dat Q geen bedrijfsdata gebruikt om onderliggende modellen te trainen en dus is bedoeld als interne tool. Amazon zegt dat Q is bedoeld voor bedrijven die AWS gebruiken, zoals business intelligence-bedrijven, callcenters en supply chain management-bedrijven.

De chatbot is vooralsnog beschikbaar in previewversie en moet 'binnenkort' breder beschikbaar worden. Q moet op verschillende plekken op te roepen zijn, zoals in de AWS Management Console, of op bedrijfschattool Slack of andere chatapps. De chatbot ondersteunt vervolgvragen en geeft bronvermeldingen bij de antwoorden. Onder meer Accenture, BMW Group en Wunderkind zouden van plan zijn Q te gebruiken.