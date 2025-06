Na Google schrapt ook AWS migratiekosten voor overstap naar concurrenten

Amazon Web Services stopt met het rekenen van kosten om data te migreren naar andere cloudproviders. Gebruikers moeten voor grote hoeveelheden gegevens wel contact opnemen met de ondersteuningsafdeling van AWS.

Veel gebruikers kiezen voor AWS vanwege de keuze uit een enorme hoeveelheid diensten, zo stelt het bedrijf in een aankondiging. "Wij zijn van mening dat daar ook de keuze bij moet zitten om jouw gegevens naar een andere cloudprovider of een on-premisesomgeving te verplaatsen." Daarom vervallen nu de zogenoemde egresskosten.

AWS-gebruikers konden al gratis 100GB per maand verhuizen vanuit AWS-diensten naar andere providers. Volgens het bedrijf verandert er daarom voor negentig procent van de gebruikers niets. Wie meer dan 100GB aan data wil verplaatsen, moet daarvoor contact opnemen met AWS Support. "Dat is nodig omdat je dagelijks honderden miljoenen gegevensoverdrachten uitvoert en wij doorgaans niet weten of data die naar het internet wordt verzonden een normaal onderdeel van jouw bedrijf is, of een eenmalige overdracht als onderdeel van een overstap naar een andere cloudprovider of een on-premisesomgeving."

Verzoeken worden op accountniveau beoordeeld. Als een verzoek is goedgekeurd, levert AWS de credits die nodig zijn om de data te migreren. Gebruikers zijn niet verplicht om een account te sluiten na een datamigratie of om hun abonnement aan te passen. Wel voert AWS extra controles uit als hetzelfde AWS-account meerdere keren een gratis gegevensoverdracht aanvraagt.

AWS is de tweede grote cloudprovider die egresskosten afschaft. In januari dit jaar maakte Google Cloud het voor zakelijke Cloud-gebruikers gratis om hun omgevingen naar andere cloudproviders te migreren. De gratis migratie is alleen beschikbaar voor data binnen datastorage- en datamanagementproducten. Dat zijn BigQuery, Cloud Bigtable, Cloud SQL, Cloud Storage, Datastore, Filestore, Spanner en Persistent Disk. Ook bij Google moeten gebruikers een aanvraag doen voor een datamigratie. Ook moet het account bij Google Cloud binnen zestig dagen na de aanvraag opgezegd worden.