AWS is gestopt met consumentenversie van versleuteldechatapp Wickr

De versleuteldechatapp Wickr werkt niet meer. AWS heeft de servers achter de dienst begin dit jaar definitief stopgezet, ruim elf jaar nadat de applicatie het licht zag. De consumentenversie van de app is ook niet meer te downloaden, maar de zakelijke variant is dat nog wel.

Gebruikers van Wickr krijgen sinds het begin van dit jaar te zien dat ze geen verbinding meer kunnen maken met het Wickr-netwerk. Op de website van de dienst staat dat de app is stopgezet. Bestaande gebruikers kunnen na het uitloggen niet opnieuw inloggen en geen berichten meer naar hun contactpersonen sturen. Ook is de app niet meer te downloaden in de Play Store en de App Store.

Het einde van de versleuteldechatapp komt niet als een verrassing. Amazon, dat de dienst in 2021 overnam, meldde eind 2022 al dat het Wickr zou stopzetten per 1 januari 2024. Sinds een jaar was het al niet meer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken op Wickr. Het gaat specifiek om Wickr Me, de consumentenversie van de app. Nadat AWS Wickr had overgenomen, werkte het al snel aan twee enterprisevarianten: AWS Wickr en Wickr Enterprise. Die versies blijven nog wel werken en staan ook nog in de appwinkels.

Wickr werd in 2012 opgericht. Het genoot korte tijd een groeiende populariteit toen Edward Snowden in 2013 met zijn onthullingen over de Amerikaanse geheime diensten kwam, maar verloor die populariteit uiteindelijk aan concurrerende apps, zoals Signal. Hoewel de app versleutelde communicatie aanbood, ontbrak het aan essentiële functies en was de code, in tegenstelling tot die van alternatieven als Threema, niet openbaar. Uiteindelijk bleek de app vooral populair te worden bij criminelen, die zaken via darkwebmarktplaatsen vaak regelden via Wickr. AWS gaf in 2022 geen specifieke reden waarom het stopte met de app, maar zegt dat te doen na 'te hebben geluisterd naar de wensen van consumenten en hun wensen rondom end-to-endencryptie'. Het bedrijf zegt dat AWS Wickr, de enterprisevariant, een goed alternatief is. Er is echter geen migratietool en gebruikers die hun gegevens niet voor 31 december naar hun apparaat hadden gedownload, zijn hun gegevens nu kwijt.