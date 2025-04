'Tweede Apple iOS 17.3-bèta veroorzaakt bootloop, update is offline gehaald'

De tweede bètaversie van iOS 17.3 veroorzaakt volgens verschillende gebruikers een bootloop waarbij de getroffen iPhone de opstartcyclus oneindig blijft herhalen. De update met buildnummer 21D5036c is intussen niet meer te downloaden. Apple heeft het probleem vooralsnog niet erkend.

Ten minste één werknemer van 9to5Mac en meerdere gebruikers op Mastodon meldden dat hun iPhone na de installatie van de bèta-update in een bootloop terechtkwam. Volgens een van de getroffenen veroorzaakt een bug met de Back Tap-functie het probleem; gebruikers die deze toegankelijkheidsfunctie hebben ingeschakeld zouden in een bootloop terechtkomen. Het is niet duidelijk of dat inderdaad klopt.

Dezelfde gebruiker meldt dat het recoveryproces van Apple werkt om getroffen apparaten te repareren. Hiervoor is een gekoppelde Mac-computer nodig, waarbij een specifieke knoppencombinatie op de getroffen iPhone moet worden ingedrukt. Wanneer de recoverymodus is ingeschakeld, is volgens Apple de huidige officiële iOS-release te installeren. Gebruikers kunnen volgens de bron ook met de software Finder of iMazing het juiste IPSW-bètabestand met versienummer 21D5026f op de iPhone installeren. Bij gebruik van Finder worden gebruikersgegevens gewist.

De betreffende testversie van het besturingssysteem, iOS 17.3 beta 2, werd op 3 januari uitgebracht, maar is sindsdien niet meer via de officiële developerpagina van Apple beschikbaar. Vermoedelijk heeft Apple de tweede bèta weer offline gehaald vanwege de vermelde problemen, al heeft het bedrijf vooralsnog niets over de vermeende bootloopbug gezegd.