Apple brengt iOS 17.3 en iPadOS 17.3 volgende week uit en deelt releasenotes

Apple laat weten dat de 17.3-updates van iOS en iPadOS ergens volgende week worden uitgebracht. Ook heeft het bedrijf de volledige releasenotes van eerstgenoemde update gedeeld. IOS 17.3 bevat onder meer de Stolen Device Protection-functie en gedeelde Apple Music-playlists.

In een blogpost waarin Apple een Unity Bloom-wallpaper aankondigt, noemt het bedrijf tussen neus en lippen dat deze volgende week als onderdeel van iOS 17.3 en iPadOS 17.3 wordt uitgebracht, ontdekte MacRumors. Tegelijk heeft het bedrijf de releasecandidate van de iPhone-update beschikbaar gesteld en daarbij ook releasenotes gedeeld.

De genoemde functies zijn vrijwel allemaal al eerder aangekondigd. Zo bevat de update de optionele Stolen Device Protection-functie. Daarmee wordt Face ID of Touch ID verplicht voor het uitvoeren van bepaalde handelingen, wat het moeilijker maakt om een gestolen iPhone te gebruiken, ook als de dief de passcode heeft.

Verder bevestigt Apple dat de gedeelde playlists in Apple Music bij deze update beschikbaar komen. Hiermee kunnen verschillende gebruikers dezelfde afspeellijst beheren en er bijvoorbeeld nummers aan toevoegen of uit verwijderen. Vorige maand liet Apple al weten dat deze functie ergens in 2024 moest verschijnen, al was nog niet duidelijk wanneer precies.

Tot slot krijgt iOS 17.3 de mogelijkheid om content van de telefoon via AirPlay te streamen naar televisies in hotelkamers. Hiervoor moeten de tv's wel ingebouwde ondersteuning hebben. Deze functie moest aanvankelijk vorig jaar al verschijnen, maar werd afgelopen december uitgesteld tot 2024.