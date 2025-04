LG toont eerste 480Hz-oledpaneel met resolutie van 2560x1440 pixels

LG heeft een 27"-oledpaneel met een verversingssnelheid van 480Hz en een resolutie van 2560x1440 beeldpunten getoond. Dit is het eerste quad-hd-oledpaneel met een dergelijke refreshrate.

Het scherm, dat volgende week wordt getoond op de CES 2024-beurs en bedoeld is voor gaming, krijgt een responstijd van 0,03ms en maakt gebruikt van de META-technologie, schrijft LG. Dat laatste houdt in dat het paneel voorzien is van micro-lens array, een extra laag waarmee interne verstrooiing van licht binnen het substraat van het paneel tegengegaan wordt en een groter deel van het licht daadwerkelijk richting de kijker wordt uitgestraald. Dat betekent bij gelijke elektrische input meer lichtopbrengst, terwijl de kijkhoek van het scherm er niet onder te lijden heeft.

De fabrikant beweert daarnaast dat het oledscherm de 'minste hoeveelheid blauw licht uitstraalt in de hele branche' en ongeveer half zoveel als 'premium-lcd's'. Verdere specificaties worden niet genoemd. LG schrijft het paneel in de eerste helft van het jaar beschikbaar te willen stellen aan klanten. Die kunnen het scherm vervolgens in hun monitors integreren. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste monitors met dit paneel beschikbaar komen.

In december kwam LG al met een oledmonitor met een verversingssnelheid van 480Hz, al was de resolutie daarbij 'slechts' 1080p. Samsung introduceerde diezelfde maand een 360Hz-27"-monitor met een resolutie van 2560x1440 pixels.