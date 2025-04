LG Display toont META 2.0-oledpanelen met piekhelderheden tot 3000cd/m²

LG Display toont tijdens de CES zijn tweede generatie META-oledpanelen met micro-lens arrays. De nieuwe panelen halen volgens de fabrikant piekhelderheden tot 3000cd/m². De panelen worden vermoedelijk gebruikt in onder meer de nieuwe LG G4- en M4-televisies.

De META 2.0-technologie van LG Display is een doorontwikkeling van de eerste generatie META-panelen, die de schermmaker in 2023 introduceerde. De META-oledpanelen van LG zijn voorzien van micro-lens arrays, oftewel mla, waarbij kleine lenzen voor iedere pixel worden geplaatst. Dat zorgt voor hogere helderheden en betere kijkhoeken.

De nieuwe META 2.0-panelen biedt volgens de fabrikant panelen die tot 42 procent helderder zijn. Bij de vorige generatie adverteerde de schermmaker met piekhelderheden tot 2100cd/m². Dit jaar is dat dus 3000cd/m², hoewel LG niet verduidelijkt bij welk venstergrootte die helderheid wordt gehaald.

LG Display heeft dit jaar onder meer de lenzen van zijn META-panelen verder geoptimaliseerd. Het bedrijf noemt zijn mla-techniek dit jaar 'MLA+'. Volgens de fabrikant hebben ze een verbeterde lenshoek ten opzichte van vorig jaar. Dat moet zorgen voor minder lichtverlies en daardoor een hogere beeldhelderheid.

Dat wordt gecombineerd met een vernieuwd algoritme voor het ophogen van de helderheid, genaamd META Multi Booster. Dat algoritme analyseert iedere scène en verhoogt vervolgens de piekhelderheid en kleurhelderheden, claimt LG Display. Hoe dat precies werkt, maakt het bedrijf niet duidelijk. De fabrikant claimt wel dat ook de kleurhelderheid daarmee wordt opgehoogd, naar maximaal 1500cd/m².

De META 2.0-panelen worden dit jaar voor het eerst geleverd in 83"-formaat. De vorige generatie was maximaal beschikbaar als 77"-paneel, een maat die ook dit jaar weer beschikbaar komt. LG Display stelt ook META 2.0-panelen van 55" en 65" beschikbaar. Vermoedelijk worden de panelen onder andere gebruikt in de nieuwe LG G4- en M4-oledpanelen, die vorige week werden aangekondigd.