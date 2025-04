LG introduceert 1080p-webcam voor gebruik met webOS-televisies voor 100 dollar

LG komt met een Smart Cam voor zijn webOS-televisies. Deze 1080p-camera kan onder meer gebruikt worden voor videobellen naast andere activiteiten, zoals fitnesslessen. De camera verschijnt voor 100 dollar in de Verenigde Staten. Een wereldwijde release volgt later.

De LG Smart Cam VC23GA heeft volgens de fabrikant een resolutie van 1920x1080 pixels, twee ingebouwde microfoons, een geïntegreerde privacyshutter om de camera mee af te dekken en een 'multiviewfunctie', waarmee de camerafeed boven op andere televisiecontent kan worden getoond. De camera is compatibel met webOS 22 en 23, en laat gebruikers onder meer videobellen op hun LG-televisie met LG's eigen RemoteMeeting-dienst. LG rept niet over ondersteuning voor andere videobeldiensten.

Er komt ook ondersteuning voor onder meer Exercite, een fitnessdienst. Met de camera kan de dienst feedback geven op de bewegingen van gebruikers. Datzelfde geldt voor Flexit, een fitnessdienst waarmee gebruikers 1-op-1-coaching kunnen ontvangen. Er komt ook ondersteuning voor een selfieapp, een digitale lachspiegel en een 1M HomeDance-app, waarmee gebruikers danslessen voor K-Pop-nummers kunnen volgen.

De LG Smart Cam is momenteel al beschikbaar in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Het apparaat kost 100 dollar in de VS. LG zegt dat de camera later wereldwijd uitkomt, maar zegt niet wanneer dat precies gebeurt.