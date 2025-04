LG-tv's uit 2021 en later krijgen vanaf november Utomik-gamestreamingapp

Slimme LG-televisies uit 2021 of nieuwer krijgen vanaf november toegang tot de Nederlandse gamestreamingdienst Utomik Cloud. Deze dienst heeft ruim honderd pc-games en vereist een abonnement. De tv's krijgen ook een Gaming Shelf, waarin gamingdiensten worden gebundeld.

Utomik is een gamingdienst waarmee spelers toegang krijgen tot 1380 pc-games. Deze moeten op de pc van de gebruiker worden geïnstalleerd. Utomik Cloud is een streamingdienst, vergelijkbaar met Google Stadia, en laat gebruikers een deel van die collectie streamen naar tv's. Op dit moment is Cloud alleen beschikbaar op Samsung-tv's. Vanaf november komen daar dus bepaalde LG-tv's bij. Utomik werkt ook aan een Android-versie van Cloud.

Om Utomik Cloud te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een LG-tv hebben die webOS 6.0 of webOS 2022 draaien. Dit zijn tv's die vanaf vorig jaar zijn geïntroduceerd. De app zal te installeren zijn via de LG Apps Store. Gebruikers moeten ook een Utomik-abonnement van minimaal 9 euro per maand hebben. Utomik Cloud kent onder meer indiegames als Coffee Talk, My Time at Portia en Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Naast Utomik Cloud krijgen LG-tv's binnenkort ook een Blacknut-app. Dit is eveneens een gamestreamingdienst die 500 titels heeft en games als Metro Exodus, Overcooked en verschillende Disney-games laat spelen. Deze dienst is vanaf september beschikbaar, maar nog niet in Nederland of België. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 moeten er meer regio's bijkomen; het is niet duidelijk of de Benelux daar ook bijzit.

LG-tv's uit 2021 of later krijgen ook een vernieuwd Home Screen met daarin een Gaming Shelf. Hier gaat LG gamestreamingdiensten bundelen. In ieder geval Nvidia GeForce NOW- en Google Stadia-titels moeten vanaf hier gespeeld kunnen worden. Gaming Shelf lijkt LG's antwoord op Samsungs Gaming Hub te zijn. Samsung introduceerde de Gaming Hub in januari.