Specificaties GoPro Hero 11 Black verschijnen online

De technische specificaties van de nog onaangekondigde GoPro Hero 11 Black zijn online verschenen. Hoewel het uiterlijk van de actiecamera lijkt op dat van de Hero 10 Black krijgt het naar verluidt een nieuwe cmos-sensor. De camera zou rond half september worden onthuld.

De details zijn geplaatst door de Duitse techwebsite WinFuture, die eerder ook afbeeldingen van de nieuwe GoPro heeft geplaatst. De nieuwe cmos-sensor zou in combinatie met de beeldhoek van de lens zorgen voor het 'breedste gezichtsveld op een GoPro tot nu toe', beweert WinFuture. Het apparaat kan 27-megapixelfoto's maken en 24,7-megapixelafbeeldingen uit video's halen. Ook zou de GoPro over HyperSmooth 5.0 voor beeldstabilisatie beschikken.

Verder lijkt de Hero 11 Black niet veel te verschillen van zijn voorganger. Het nieuwe model zal nog steeds 5,3k-video's op 60fps en 4k-opnames met maximaal 120 beelden per seconde opnemen. Daarnaast heeft het een 2,27"-touchscreen aan de achterkant en een extra 1,4"-scherm aan de voorkant. Wanneer de camera verkrijgbaar is en hoeveel die gaat kosten, is nog niet bekend. Volgens WinFuture wordt de GoPro Hero 11 Black half september aangekondigd.