Insta360 introduceert nieuwe X3-360-gradencamera met 1/2" 48MP-sensoren

Na de geruchten van eerder deze week bevestigt Insta360 de komst van zijn nieuwe Insta360 X3-360-gradencamera. De camera heeft twee 1/2" 48 megapixel-sensoren en heeft een nieuw 2,29"-aanraakscherm gekregen.

De camera kan zoals gezegd in 360-graden filmen en poetst daarbij zelf de selfiestick weg, zodat de camera om de gebruiker heen lijkt te zweven. Het is ook mogelijk om met een enkele lens 'gewone' beelden opnemen in 4k.

Insta360 heeft voor dezelfde 'candybar' vormfactor gekozen als bij de Insta360 One X2. De camera kan deels bediend worden via het touchscreen, maar er zitten ook vier knoppen op om de besturing makkelijker te maken met bijvoorbeeld handschoenen aan. De camera is uitgerust met een 1800mAh-batterij en is waterbestendig. De camera kan tot tien meter onder water filmen. Verder heeft de camera een horizon lock-functie, waarmee de camera het beeld gelijk houdt met de horizon.

Insta360 richt zich op contentmakers en heeft verschillende functies toegevoegd aan de camera waarmee het makkelijker is om tegelijkertijd filmpjes op te nemen voor zowel Instagram als TikTok. De Insta360 moet gebruikers verder ondersteunen bij het bewerken van de beelden die ze met de X3 maken. Zo wordt in de trailer onder andere de mogelijkheid getoond om de lucht te veranderen in een filmpje.

De Insta360 X3 is vanaf vandaag verkrijgbaar. In de Benelux kost de 360-gradencamera 530 euro.