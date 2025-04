Insta360 kondigt iets minder kleine GO 3-actiecamera aan

Insta360 heeft de GO 3-actiecamera aangekondigd. De nieuwe actiecamera is ten opzichte van zijn voorganger GO 2 iets groter en relatief zwaarder. Met 35 gram gaat het nog altijd om een lichte actiecamera. De actiecamera is ook duurder geworden.

De Insta360 GO 3 meet 54,4x25,6x23,2mm, tegenover 52,9x23,6x20,7mm van zijn voorganger. Het gewicht is toegenomen met 8,5 gram, van 27 gram naar 35,5 gram. Wel is het nog altijd ten opzichte van de concurrentie een kleine actiecamera.

De camera wordt geleverd met een oplaadcase, Action Pod, die veel weg heeft van oplaadcases voor draadloze oordopjes. Die heeft ten opzichte van zijn voorganger een draaibaar touchscreen gekregen die het bovendien mogelijk maakt om op afstand het camerabeeld te bekijken. Het doosje kan de camera nog steeds opladen en heeft een 1270mAh-accu. De camera zelf heeft een 310mAh-accu.

Video's maken kan met maximaal 2720x1536 pixels op 30fps. Bij 1440p-video is ook 50fps mogelijk. Foto's zijn maximaal 2936x1088 pixels groot. Insta360 meldt niets over de grootte van de sensor, maar net als zijn voorganger gaat het om een f/2,2-lens.

De prijs is ook omhoog gegaan. Waar de GO 2 twee jaar geleden vanaf 320 euro kostte, is dat nu vanaf 420 euro. Er zijn varianten met 32GB, 64GB en 128GB aan opslag. De 64GB-versie kost 450 euro, de 128GB-variant is 480 euro. Er zijn diverse kits voor diverse sporten. De GO 3 is per direct verkrijgbaar.