Gerucht: Insta360 X3-360-gradencamera krijgt betere sensor en rechthoekig scherm

De opvolger van de Insta360 One X2 heet Insta360 X3 en krijgt een groter, rechthoekig scherm. Dat meldt WinFuture. Bij het filmen met een enkele camera kan de actioncam bovendien in 4k opnemen. Insta360 gaat de 360-gradencamera waarschijnlijk op donderdag onthullen.

Waar de Insta360 One X2 nog een cirkelvormig scherm heeft, krijgt de X3 volgens WinFuture een rechthoekig 2,29"-scherm. Dit scherm is bovendien feller dan het scherm van de One X2. Net als zijn voorganger krijgt de X3 twee camera's aan de voor- en achterkant van de behuizing, al zijn het wel andere camerasensors dan bij de One X2 het geval was. De X3 krijgt een gecombineerde resolutie van 72 megapixel, meer dan de One X2.

In 360-gradenmodus kan de X3 nog steeds opnemen met een resolutie van 5,7k, maar bij het gebruik van één camera is die resolutie volgens WinFuture groter. Dat wordt 4k, terwijl bij de One X2 1440p het maximaal haalbare is. Timelapsevideo's moeten in 8k mogelijk worden.

Verder krijgt de X3 extra knoppen en een loopmodus waarbij oude bestanden op de SD-kaart kunnen worden overschreven. De camera moet ook een 'pre-recorder'-modus krijgen, waarbij bij het drukken op de cameraknop de 15 tot 30 seconden daarvoor ook worden opgeslagen. Verder krijgt de spraakbesturing volgens het Duitse medium een nieuw algoritme waardoor deze sneller moet werken en moet het versturen van bestanden naar de app via WLAN 50 procent sneller gaan. Insta360 zou de X3 donderdag willen presenteren en een adviesprijs van 540 euro willen geven.