Essent heeft last van storing met app en website

Essent heeft sinds eind vorige week last van meerdere technische storingen. Zo klagen klanten onder andere over problemen met de website en de app van Essent. Wanneer de storing naar verwachting is verholpen, is nog niet bekend.

Door de storing zijn er problemen met de app, schrijven Essent-klanten op Allestoringen. De klantenservice van Essent is tevens telefonisch en online onbereikbaar, meldt de energieleverancier. Ook kunnen de energietarieven niet worden ingezien via de site.

Een woordvoerder van Essent zegt tegen Tweakers dat het werkt aan een oplossing voor de problemen. Deze zijn veroorzaakt door een storing in het IT-systeem van de energieleverancier. Momenteel wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor de storing. Wanneer de getroffen diensten van Essent weer beschikbaar zijn, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Update, 17.39 uur: Essent heeft tegen Tweakers gezegd dat inloggen bij het klantenportaal Mijn Essent weer mogelijk is.