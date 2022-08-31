Nederlands energiebedrijf Powerpeers verhoogt terugleververgoeding naar 21 cent

De energieleverancier Powerpeers, een dochteronderneming van Vattenfall, gaat vanaf donderdag de terugleververgoeding verhogen naar 21 eurocent per kWh. Daarmee biedt dit bedrijf een relatief hoge vergoeding voor zonnepanelenbezitters die na salderen nog een overschot hebben.

Op zijn website maakt het bedrijf bekend dat de terugleververgoeding naar 21 cent per kWh gaat. Dit was eerder 11 cent per kWh of 5 cent per kWh in het geval dat er meer dan 5000kWh werd opgewekt. Die 5000kWh-grens laat Powerpeers nu los. Dat betekent dat over de gehele hoeveelheid stroom die netto overblijft en dus wordt teruggeleverd, het nieuwe tarief van 21 cent per kWh wordt betaald.

Het bedrijf laat in een e-mail aan klanten weten dat het de terugleververgoeding voor alle klanten verhoogt, omdat de energietarieven langere tijd hoog zijn. Het lijkt erop dat ook klanten met een vast contract hiervan meeprofiteren. Powerpeers gaat hiermee in tegen de trend die zichtbaar is bij een aantal Nederlandse energieleveranciers die onlangs hun teruglevertarieven fors hebben verlaagd, in veel gevallen naar 9 cent. Moederbedrijf Vattenfall verhoogde eerder de terugleververgoeding al van 7 naar 16,8 cent per kWh.

Vooralsnog lijkt Engie de hoogste terugleververgoeding te bieden, maar ook dat gaat hoogstwaarschijnlijk op korte termijn veranderen. Volgens informatie op de website van Engie is dit tarief gelijk aan het geldende kale leveringstarief zoals in het contract van klanten staat. Dit lijkt momenteel 0,747 euro per kWh te zijn. Op basis van informatie van een forumgebruiker op GoT, afkomstig van een conversatie met een helpdeskmedewerker van Engie, lijkt het er echter op dat dit hoge tarief binnenkort ook een flinke duikeling zal maken. Waarschijnlijk zal dit tarief binnen twee weken ook flink worden verlaagd, al is nog onbekend naar welk tarief. United Consumers lijkt nog altijd het kale leveringstarief voor de terugleververgoeding te hanteren.

Het gaat hier over de terugleververgoeding. Dat is het bedrag per kWh dat zonnepanelenbezitters terugkrijgen voor de stroom die ze hebben opgewekt, maar zelf niet nodig hebben. In de meeste gevallen zal er niet of nauwelijks sprake zijn van een overschot, dus dan is de terugleververgoeding niet aan de orde. Alleen als er na het salderen nog een overschot is, komt voor dat deel de terugleververgoeding om de hoek kijken. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de huidige kwestie van de verlagingen, de regels en de gevolgen voor consumenten.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 11:57
197 • submitter: lt_cmd_data

31-08-2022 • 11:57

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Submitter: lt_cmd_data

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Reacties (197)

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DeComponeur 31 augustus 2022 13:15
Ben benieuwd wat er gebeurt als er een einde komt aan de marktprijs voor elektriciteit.
Zojuist geplaatst leesvoer bij de NOS: https://nos.nl/artikel/24...tprijs-voor-elektriciteit

Het is nog niet zover maar ik denk dat we met z'n allen een beetje losgeslagen zijn in de liberale vrije markt.
Ik ben niet tegen privatisering hoor maar sommige zaken kun je beter niet aan commerciële partijen overlaten, op het moment dat er sprake is van een escalatie kunnen ze het domweg niet meer bolwerken.
Sterker je kunt het ook niet van ze verwachten, deze bedrijven moeten winst maken, daar hebben overheden iets minder last van :)
3raser @DeComponeur31 augustus 2022 14:13
Ironisch dat het nu juist de overheid is die er (mede) voor zorgt dat de tarieven door het dak gaan. De overheid had te weinig reserves en is die nu aan het bijvullen ongeacht de prijs van het gas uit angst voor tekorten. En als de prijs komende winter gehalveerd is? Dan worden de verschillende ook weer vergoed door de overheid. Dit zorgt ervoor dat de prijzen alleen maar verder oplopen want de marktwerking is compleet zoek. De risico's voor het te hoog inkopen van gas worden door de overheid vergoed dus er is geen rem.
Ja, we hebben deze winter gas. Maar hoeveel mag het kosten? De overheid heeft geen pot goud aan het einde van de regenboog. Alles wat zij uitgeven moeten wij opbrengen.

De prijs van elektriciteit is ook zoiets raars. Menig energieleverancier adverteert met letterlijk 100% groene energie. Daar wordt dus geen gas voor gebruikt maar toch stijgt de prijs net zo hard mee. Je zou denken dat iemand daar enorm veel winst aan het maken is.
Celebithil @3raser31 augustus 2022 14:45
Zoals Krugman al opmerkte in zijn column in de NY Times (https://www.nytimes.com/2...rices-oil-gas-supply.html, scripts uit en je kunt hem lezen): "a good’s price normally reflects not its average cost of production but its marginal cost". Dus alle electriciteit wordt net zo duur als de laatste kwh die we opwekken en dat is nu met gas.

Dat betekent inderdaad dat alle producenten van electriciteit op een andere manier (kernsplitsing, wind, zon, hydro, zelfs kolen een beetje alhoewel kolen ook duurder zijn geworden) nu veel extra winst maken.

Kun je van vinden wat je wil, maar is wel hoe de vrije economie werkt. Op de lange termijn zal men meer bouwen van de goedkopere electriciteitsbronnen, zoveel dat (Russisch) gas niet meer nodig is en de laatste kwh op een andere, goedkopere manier wordt opgewekt. Dan zal de prijs weer dalen. (Overigens is de extra productie van alternatieve energie meer beperkt door waar het mag en hoeveel mensen het kunnen installeren dan door hoeveel mensen het willen hebben; dus in de praktijk is het niet zo mooi idealistisch als ik nu voorstel.)
3raser @Celebithil31 augustus 2022 14:59
Werkt dat alleen op wereldwijd niveau zo of ook al op landelijk niveau? Ik zou namelijk met mijn boerenverstand denken, draai de gaskraan in Groningen open en je hebt gas tegen kostprijs. Geen enkele reden om het zo duur te laten worden. Maar als ze zelfs dan nog het hoogst mogelijke tarief rekenen dan heeft het geen enkel nut natuurlijk.
gise @3raser31 augustus 2022 15:56
Het probleem is echter, we hebben al zoveel gas uit Groningen gepompt (tuurlijk, er is nog genoeg) toen we gas nog goedkoop konden inkopen ook, dat we erna beloofd hebben het niet meer te doen, om ethische redenen.

Maar nu de gasprijs de lucht in schiet kunnen we dus niet alsnog terugvallen op gas wat bij onszelf in de bodem zit.
Wouterie @gise31 augustus 2022 16:05
Tuurlijk wel! Als er maar een goed plan komt voor die Groningers. En dat bedoel ik niet rottig want zij zitten met de gebakken peren als Den Haag weer eens de gaskraan opendraait. Nu steeds meer boven tafel komt hoe Den Haag met het hele drama is omgegaan snap ik dat er eerst harde voorwaarden en centen op tafel moeten komen eer dat er aan de gaskraan gedraaid mag worden.
Aardwolf @Wouterie31 augustus 2022 22:32
En hoeveel realistisch vertrouwen heb je erin dat er nu wel een goed plan komt? Met al dat gekontendraai, draait Den Haag het vast naar "het is in publiek belang" en daarna niets. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een zak centjes maar nog steeds te weinig herstelt geen vertrouwen.
Wouterie @Aardwolf1 september 2022 11:08
Geen en daarom mogen ze in Groningen hun poot stijf houden tot er harde afspraken op tafel liggen.
Aardwolf @Wouterie2 september 2022 22:52
Tja geen maar wel harde afspraken, is dat niet het punt? Je geeft toch toe in de hoop dat "harde" afspraken voldoende zijn. Ze zijn hard totdat ze het niet meer zijn. Let wel, ik woon niet in Groningen, noch heb ik er persoonlijk belang bij. Maar ik zou zelfs met nieuwe harde afspraken geen enkel vertrouwen meer in hebben. Wat zijn immers "harde" afspraken? Hoe hard? Hoe gegarandeerd? Onveranderbaar? Nooit meer? Wat is het verschil met eerdere afspraken op papier? Waren die niet hard? Wat vreemd, hoe kan dat? Bestaan er harde en zachte afspraken, afspraken die niet hoeven worden nagekomen? Waarom zijn er dan afspraken?

Het enige dat bij mij oproept is schijnvertrouwen. Hopen op eerlijkheid van onze maatschappelijk vertegenwoordigers, dat ze dit keer wel eens zullen doen wat ze zeggen. Alleen hebben zij meestal nog steeds geen enkele band met het gebied, geen enkel belang of persoonlijke pijn als het niet goed gaat. Dat maakt afspraken en het nemen van volledige verantwoordelijkheid makkelijk(er) te ondermijnen.

Daarom misschien een idee om als onderdeel van de nieuwe afspraken verplichten dat de actieve ministers, directeuren van SodM en NAM in het aardbevingsgevoelige gebied moeten gaan wonen op eigen kosten en in bestaande panden. Dan bouw je wellicht een garantie in tegen het (verhoogd) oppompen, oplopende toekomstige schades en negeren/ondermijnen van afspraken. Het treft hunzelf dan direct in persoonlijke levenssfeer en portemonnee. Alleen hoe voorzie je in zo'n eis? Lijkt me onmogelijk. De rest zijn waarschijnlijk wassen neuzen, die hooguit bij geluk wel worden nagekomen. Zolang het niet zelf pijn doet zal het weinig doortastend beleid zijn imo en ook nooit veranderen. Dat geldt bij vrijwel alle politieke schandalen. Meestal is daar geen enkel eigen kwetsbaarheid aanwezig.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 22 juli 2024 14:47]

3raser @gise31 augustus 2022 16:27
Volgens mij kan de gaskraan best gedeeltelijk open onder de voorwaarden dat het alleen binnen de landsgrenzen verbruikt wordt en dat een deel van de winst gebruikt wordt om Groningers te compenseren. Toen we van het Russische gas af moesten waren er al berichten dat de Groningers best de gaskraan open wilden draaien om het goede doel (van Russisch gas af) te behalen.
Marzman @gise2 september 2022 09:20
De gasprijs is nu zo hoog dat je iedereen in Groningen ruim kan compenseren. Volgens mij is dat steeds het grootste struikelblok, dat de huizen van die mensen instorten en dat er moeilijk gedaan wordt over kosten.
Wouterie @3raser31 augustus 2022 16:03
Zou je zeggen hè? We hebben de grootste gasbellen van Europa en de hoogste gasprijs dus ergens doen we iets verkeerd. Ik vind het vooral zo verwonderlijk dat, ondanks een aanloop van verschillende jaren, de EU geen antwoord heeft op het gedeeltelijk wegvallen van Russisch gas. We hadden eigenlijk sinds Georgië of op z'n minst na de Krim al moeten kunnen aanvoelen dat het een keer mis zou gaan.

Maar goed, ze zullen het vast beter weten in Den Haag en Brussel.
PhilipsFan @Wouterie31 augustus 2022 19:27
De Nederlandse overheid had meteen na de zware aardbeving in 2012 moeten bedenken dat het binnenkort afgelopen zou zijn met de gaswinning. Om dat niet-gewonnen gas te compenseren, had de overheid lange-termijn-contracten moeten afsluiten met buitenlandse leveranciers. Net zoals Belgie en Duitsland doen.

In plaats daarvan koos het kabinet-Rutte (!) ervoor om... niks te doen. Ze hebben gewoon niks gedaan. NIKS! Minister Kamp heeft de gaswinning zelfs nog wat extra opgevoerd in 2013. En de schadevergoedingen werden eindeloos getraineerd door de NAM. Het is echt ongelooflijk dat we dit hebben laten gebeuren. En nog steeds laten gebeuren, want in plaats dat we ket kabinet-Rutte afrekenen op hun falen, stemmen we er gewoon weer op. Ik had politicus moeten worden, zwaar betaald krijgen voor niksdoen.

Ze hadden meteen in actie moeten komen. Langetermijn-contracten afsluiten en de concessie van de NAM afpakken als die de gedupeerden niet goed behandelt. Maar ja. Rijken verrijken zichzelf toch wel ten koste van de armen. Met als gevolg dat niemand nog vertrouwen heeft in de politiek. Groningers compenseren? Vast. Over 20 jaar hebben de eersten misschien hun versterkte huis of hun geld. Ik geef ze groot gelijk als Groningers zeggen "die gaskraan blijft dicht totdat we daadwerkelijk geld hebben."

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 14:47]

Wouterie @PhilipsFan1 september 2022 11:10
Het gaat veel verder terug in de tijd. Voor ze begonnen met boren (pakweg 1960) was al duidelijk dat het risico op aardbevingen aanzienlijk was. Toen hadden ze al een potje apart kunnen zetten en iets van die miljarden daarheen kunnen schuiven om schade te vergoeden en mensen uit te kopen.
Wat Rutte en Co uitspoken is echt verwerpelijk, maar alle politieke partijen die ooit sinds 1960 in een coalitie hebben gezeten hebben wat dit betreft ook 'bloed' aan hun handen. Ik snap alleen niet zo goed dat er nog zo veel mensen dol zijn op Rutte en z'n vriendjes.
PhilipsFan @Wouterie1 september 2022 12:46
Dat klopt wel. Er was in de jaren 60 al een ingenieur (Meiborg) die hierover heeft gepubliceerd. Toen waren er nog geen aardbevingen, maar deze waren wel te verwachten. Maar toen was het vooral de NAM die hiertegen ageerde, daardoor kwam het denk ik nog niet aan bij de regeringspartijen. Ingenieur Meiborg is aan alle kanten belachelijk gemaakt.

Wat ik een beetje mis in het verhaal, is de namen van de mensen. We hebben het nu over de NAM, maar de NAM is een bedrijf waar mensen werken. Welke mensen hebben destijds die onderzoeken gedwarsboomd en/of geheimgehouden? DIE mensen zijn verantwoordelijk voor de huidige problematiek en ook gedeeltelijk voor de energiecrisis. Als die onderzoeken in bekendheid waren gebracht en er waren fatsoenlijke regelingen getroffen voor iedereen die schade opliep, dan zou de weerstand tegen gaswinning nu een stuk minder zijn. Naming en shaming graag.

Maar vanaf 2012 kon ook de politiek er niet meer onderuit dat de gaswinning ernstige bevingen veroorzaakte. En zelfs toen deden ze NIKS. Dat is waarom ik zeg, flink betaald worden voor niksdoen, dat wil ik ook wel. Waar kan ik solliciteren? Of moet ik eerst ergens een bruine arm halen?

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 14:47]

Wouterie @PhilipsFan1 september 2022 13:35
Ik weet niet, ik hou van mijn nachtrust en redelijk schoon geweten, als ik jou was zou ik geen carrière in de politiek overwegen. Ja, ik kan me er ook behoorlijk over opwinden. Het moeras aan mensen, regeltjes, notities, dubbele agenda's, gelobby... het is zo ondoorzichtig dat iedereen er mee weg kan komen. Je zou maar je huis hebben staan op zo'n aardbevingsgebied en tegen dit moeten knokken! Dat houdt geen mens vol.
PhilipsFan @Wouterie1 september 2022 14:34
Volgens mij heb je een uitstekende nachtrust. "Veel beloven, weinig geven, doen een gek in vreugde leven" lijkt het motto. En als je dan eens wordt aangesproken op je gedrag en/of beloftes, dan lach je even en zeg je dat je het niet meer weet. Want in Nederland kom je daar gewoon mee weg.
Wouterie @PhilipsFan1 september 2022 16:04
Je moet het maar kunnen.
wheli @PhilipsFan1 september 2022 20:57
Ik adviseer aan allen die dit onderwerp leuk vinden het boek "De Nederlandse aardagstransitie; lessen voor de 21e eeuw" te lezen. Alle belangen en historische beslissingen staan daar op een leuke en informatieve manier beschreven.
NoobishPro @3raser31 augustus 2022 14:20
Vooral dat laatste is natuurlijk een hele interessante, maar stelt natuurlijk de vraag;

Laten ze de prijzen doodleuk meestijgen voor wat winst, of is de energie stiekem toch niet zo groen?
japie06 @NoobishPro31 augustus 2022 15:20
Als tarwe schaarser wordt, stijgt de prijs van rogge, spelt en haver ook. Idem met groene elektriciteit als aardgas schaarser wordt. Is niet zo heel gek dat dit gebeurt.
Dream_ON @3raser31 augustus 2022 15:14
Prijs van 100% groene elektriciteit zal ook gewoon meestijgen. In theorie zouden ze misschien lager kunnen zijn, maar dan zal de vraag toenemen naar dit specifieke product en toch weer richting de evenwichtsprijs bewegen. Alleen als er een (veel) groter aanbod dan vraag is zal het goedkoper kunnen gaan.
Wouterie @Dream_ON31 augustus 2022 16:08
De energiemarkt is niet de meest transparante markt op aarde. Als ik het goed heb begrepen bepaalt het duurste product de prijs. Groen en grijs zijn gekoppeld en aangezien het marktaandeel van groen nog niet zodanig is dat grijs niet meer meedoet zitten we hier nog wel even aan vast.
audb @DeComponeur2 september 2022 17:31
De lage overheden zoals gemeente Amsterdam? nee juist die hebben aandelen in Nuon wat vroeger Gemeente Energiebedrijf Amsterdam was.
En ook provincies als Noord Holland hebben dat : de Provinciale Energiebedrijf Nederland kortweg P.E.N. dus hebben die wel degelijk belang er bij dat de prijzen hoog zijn.
DeComponeur @audb5 september 2022 10:40
:?
2009:
https://www.parool.nl/nie...3A%2F%2Fwww.google.com%2F
De gemeenteraad van Amsterdam heeft zich donderdag geschaard achter het voornemen van het stadsbestuur om de aandelen van energiebedrijf Nuon te verkopen aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Amsterdam bezit 9 procent van de Nuon-aandelen.
Het college van burgemeester en wethouders had eerder al aangegeven te willen instemmen met verkoop van de aandelen. De transactie levert de hoofdstad naar verwachting circa 900 miljoen euro op.

https://www.nhnieuws.nl/n...ie-verkoopt-aandelen-nuon
De provincie stemde vorige week tijdens de aandeelhoudersvergadering nog tegen de verkoop van de aandelen aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. De provincie stemde nu toch in met verkoop omdat verzet niet langer zin heeft nu een overgrote meerderheid van de aandeelhouders wil verkopen. Alleen de SP en Statenlid Braam (ex-GroenLinks) stemden tegen de verkoop.
De verkoop van de aandelen levert de provincie ongeveer 900 miljoen euro op. De provincie moet nog vaststellen wat er met die miljoenen gaat gebeuren.
audb @DeComponeur5 september 2022 13:57
Zo merk je wel dat ik allang niet meer in Amsterdam woon net zoals 75% van de ECHTE Amsterdammers.
sypie 31 augustus 2022 14:14
Mijn vrouw zit op de klantenservice van Engie. Ik kan je verzekeren dat iedere klant die nu overstapt alleen maar geld kost. De meeste nieuwe klanten komen met een flink overschot aan opwek waardoor er alleen maar geld bij moet. Dat houdt zo'n bedrijf natuurlijk niet heel lang vol. Daarom MOETEN de terugleververgoedingen wel naar beneden, er is geen andere mogelijkheid.
Ozzy20 @sypie1 september 2022 10:45
Goedkoop inkopen en duurder doorverkopen zeg maar.

Zonder dat je daar zelf energie voor hoeft op te wekken. Zoiets?
audb @sypie2 september 2022 17:33
Grappig als je dit op Google leest :ENGIE S.A., voorheen GDF SUEZ S.A., is een Frans multinationaal energiebedrijf dat opereert in de productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas. Het is het grootste nutsbedrijf ter wereld na overname van het Britse International Power.

Oja, eenmaal rijk willen ze niet graag een paar centen verliezen.
Verwijderd 31 augustus 2022 12:11
Ik ga wel electrisch verwarmen.Van de energieleveranciers wordt je alleen maar depressiever door hun asociale gedrag en winstbelust.
Sissors
@Verwijderd31 augustus 2022 12:30
Maar zie jij nu echt niet waarom dit tarieven zo gaan? Jouw zonnepanelen leveren terug op het moment dat elektriciteit het goedkoopst is. En je gebruikt daadwerkelijk elektriciteit met een elektrische verwarming op het moment dat jouw zonnepanelen niks opbrengen en de prijs het hoogste is.
Sebazzz @Sissors31 augustus 2022 13:05
Lijkt mij de perfecte use-case voor een electriciteitsbedrijf om geld te verdienen door een grote bufferinstallatie neer te zetten :)

Overigens scheer je wel hier alle zonnepanelen mee over één kam: Ik heb geen dak op zuid, dus mijn panelen liggen op oost en west, en zoals je op het @EPrijzen Twitter account kan zien levert die stroom rond de tijden waar de panelen op hun piek zijn gewoon 65 cent of meer op - en die prijs wordt nog enkele tientallen dubbeltjes omhoog gedaan voordat de buurman het mag kopen.

De prijs zie je vaak enkel tijdens laagtij omlaag gaan, dus bijvoorbeeld afgelopen zondag was het momentair eventjes negatief. Daarnaast denk ik ook dat we op dit moment het beste even gas en steenkool kunnen sparen wanneer Poetin volgende maanden dat gaskraan dichtdraait - dat geeft ons toch wat meer ademruimte. In die zin is electriciteit nog steeds schaars.

Dynamische energieprijzen zijn niet de oplossing. De vraag is of dynamische prijzen het verduurzamen van energieproductie in Europa niet gaat tegenwerken en dus op langer termijn een hele slechte zet zijn. Het is met dynamische prijzen onaantrekkelijk om in zonnepanelen en een warmtepomp te investeren. Je gaat goud betalen voor je warmtepomp in de avond en winter, en panelen zetten heeft geen zin want het kost je geld om terug te leveren, wanneer ze wat opleveren is toch de stroomprijs laag. Ook zie je dat de prijs veel sneller omhoog gaat (10$/kWh in Texas kan ik mij herinneren) dan laag of negatief. Nog niet eens gesproken over netbeheerders die niet de verbruikdata goed kunnen aanleveren.

Uiteindelijk is toch het probleem het gebrek aan buffercapaciteit. Daardoor krijg je overschot -dat overschot is lokaal is maar prima geëxporteerd kan worden naar andere landen zoals Duitsland, België en Frankrijk.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 22 juli 2024 14:47]

chielsen @Sebazzz31 augustus 2022 21:37
Alleen stel dat zonnestroom heel goedkoop is en gas duur, dan wil je juist dynamische prijzen zodat de markt optimaliseert en dus als het even kan de zonnestroom gebruikt. Het gas wordt dan alleen gebruikt wanneer het echt nodig is, precies zoals je wilt.
Als het altijd dezelfde prijs heeft,zoals het nu voor de meeste consumenten is, is er geen prikkel om gebruik dan wel buffers anders in te zetten.
Jim80 @Sissors31 augustus 2022 12:58
Spot on! Wellicht moet het zover gaan komen dat er enkel nog een dynamisch tarief te verkrijgen valt zodat mensen hun verbruik gaan afstemmen op het aanbod. Dat is de prijs die we met z'n allen betalen voor de massale beweging naar "groene energie".
Miglow @Jim8031 augustus 2022 13:25
Zodat mensen hun 24/7 apparaten uit- en aanschakelen en daar onwijs druk mee zijn? En wachten met inductie koken tot de energie goedkoop is ipv tot ze honger hebben?
Jim80 @Miglow31 augustus 2022 13:33
Ik wou inderdaad aanhalen dat dat de consequentie is van de keuze voor zon/wind ipv kernenergie. Men wil de voordelen van beiden, maar zo werkt het helaas niet...
Miglow @Jim8031 augustus 2022 13:41
En dan is Jan Modaal dus nogmaals de dupe van verkeerde beslissingen van onze "gekozen" overheid omdat die met zijn (m/v/nb) handen hard werkt voor zijn geld en dan bij thuiskomst gewoon wil eten en douchen. Ik vind het een enge ontwikkeling dat er steeds meer gepusht wordt naar puur noodzakelijk vervoer ipv af en toe plezierritjes, energie verbruiken wanneer het energiebedrijf het goedkoop aanbiedt enzovoorts. Laten we gewoon alle dingen die het leven plezierig maken onbetaalbaar maken voor de gewone man, goed plan.
killercow @Miglow31 augustus 2022 15:55
Nee, laten we vooral lekker doen alsof energie altijd even goedkoop en schoon is.
Laten we vooral lekker blijven roken, lekker met de stokoude diesel door de binnenstad kachelen, want de gewone man heeft het al zo zwaar. Laten we vooral doen alsof er een vacuum bestaat buiten je eigen leventje, en dat de realiteit er niet toe doet.

In de zomer is warmte goedkoop, in de winter is koeling goedkoop. Je kunt hoog en laag springen, maar het feit blijft. Als de zon schijnt is de zonnestroom goedkoop, als de wind waait de windstroom.
Uiteraard zijn er buffers, (isolatie voor die warmte, zonnewering, een koelkast met dichte deur), en moeten we die gebruiken als je niet de hoogste prijs wilt betalen voor zaken die op dat moment niet goedkoop zijn.

Kansloos roepen dat de 'gekozen' overheid het verkeerd doet (en daarmee meteen het democratisch proces wegzetten als onzin is niet alleen een naar giftig complothoekje, maar ook een prima luide kreet vanuit een bepaalde hoek.
J.E. Weinor @Miglow31 augustus 2022 17:53
Jan Modaal is al lang de dupe en niet realiseerbaar meer zoals vroeger, en staat in de geschiedenis boeken.
Werken voor je huisje boompje en beestje en de vrouw thuis voor de opvoeding kinderen en huishouden laat staan om leuk te leven dat was Jan Modaal van vroeger.
Cybje @Miglow31 augustus 2022 13:40
Ik heb zelf eens berekend dat ik waarschijnlijk ruimschoots de helft van m'n elektriciteitsverbruik prima kan plannen op goedkope momenten. Ter context, ik verwarm op gas en kook op elektriciteit (inductie). Om te beginnen kunnen m'n wasmachine, wasdroger en vaatwasser prima aangezet worden op de goedkope momenten. Alles wat een accu heeft (mobiel, tablet, robotstofzuiger, etc.) kan ook gepland worden qua opladen. Is een avond de stroom bizar duur, dan is het misschien slimmer om een boek te lezen ipv TV te kijken. De gewone stofzuiger kan hier ook best een uurtje of dagje later aan meestal.

Voor iedereen is de situatie anders. Voor mij voelt dit niet als er 'onwijs druk mee zijn', het is gewoon rekening houden met de kosten en het milieu. Maar ik snap wel dat het vervelend is als het echt in de weg zit. Toch zou het wel helpen als mensen er een beetje voor openstaan en nadenken wat ze kunnen doen, ipv meteen de deur dicht te gooien (iets wat ik nu vaak constateer op social media).
Miglow @Cybje31 augustus 2022 13:44
Nou ja, ik heb werkkleding voor 5 dagen bijvoorbeeld en werk 12u per dag, waarmee ik minimaal 13u van huis ben. Ik kan dus alleen in het weekend wassen/drogen omdat ik het maandag weer aan moet. Stroom duur in het weekend is gewoon pech dus.
mfpieters @Miglow31 augustus 2022 14:23
Stroom duur in het weekend? Juist op die twee dagen krijg ik regelmatig geld toe van mijn energieleverancier. We hebben tegenwoordig een aantal energieleveranciers met uurtarieven in NL, en je ziet op zonnige weekenddagen soms tarieven die enkele centen onder nul zitten per kWh.
Miglow @mfpieters31 augustus 2022 15:01
In het geval van dynamische tarieven is dat dus afwachten en een wat als.
zebsite @Miglow31 augustus 2022 14:35
Ik denk dat de meeste wasmachines wel een uitgestelde start hebben…
Jeroenneman @Miglow31 augustus 2022 13:53
Twee setjes werkkleding, setje 1 de was in met uitgestelde start zodat ie begint tijdens je werktijd en je het daarna eruit kan halen, en setje 2 doe je dan aan. Volgende dag doe je setje 2 erin en draag je het schone setje 1.
indexample @Jeroenneman31 augustus 2022 14:27
Elke dag wassen lijkt me een stuk inefficienter dan 1x per week ;)
Miglow @Jeroenneman31 augustus 2022 15:06
Elke dag de wasmachine aanzetten voor 1 onderbroek, 1 paar sokken en 1 poloshirt lijkt me idd erg kostenbesparend.
Jeroenneman @Miglow31 augustus 2022 15:19
Ik gaf een voorbeeld. Ik kan niet ruiken hoe jouw werkkleding er na een dag uitziet.

Puur om te laten zien dat het "ik kan alleen in het weekend wassen" een eigen opgelegde beperking is. Verder maakt het me bar weinig uit hoe jij wast.
Retawsuna @Miglow31 augustus 2022 14:08
dan was je toch op woensdag?
Miglow @Retawsuna31 augustus 2022 15:05
Dat is dus lastig, omdat ik dus onregelmatige tijden heb en zodra ik thuis ben een 1,5u heb om te eten, ontspannen en dan dus ook de was te doen. Trouwens op het tijdstip dat heel NL zit te eten, dus dan zal het ook vast duur tarief zijn.
Jeroenneman @Miglow31 augustus 2022 15:19
Alles is een obstakel toch?
Retawsuna @Miglow31 augustus 2022 15:48
kost je welgeteld 2 minuten als het alleen maar in de wasmachine en daarna in de droger hoeft te gooien.
MacGyverNL @Cybje31 augustus 2022 13:53
... kunnen m'n wasmachine, wasdroger ... aangezet worden op de goedkope momenten.
Deze heb ik nooit zo begrepen en toch is het een vaak aangehaald "voordeel". Wat ik er niet aan begrijp: tenzij je een combinatie wasmachine en wasdroger hebt, wíe gaat ervoor zorgen dat de natte was niet uren in de machine zit en muf wordt terwijl jij slaapt of op kantoor bent?
Cybje @MacGyverNL31 augustus 2022 14:01
Dat blijft gewoon slim plannen volgens mij. Bijv. in geval van handdoeken heb ik dus 4 uur aan goedkope stroom nodig (2 uur wassen + 2 uur drogen) en moet er inderdaad iemand thuis zijn. Nou werk ik sinds ruim 2 jaar wel vrij veel thuis, dus dat maakt het iets makkelijker. Maar er is altijd de afweging kosten vs baten te maken. Bijvoorbeeld door een extra setje handdoeken, kleding, beddengoed, etc. te kopen en daarmee meer flexibiliteit te krijgen.
familyman @Cybje31 augustus 2022 16:13
Als je het echt goed plant, is een droger eigenlijk helemaal niet nodig.

Ik doe het nu al vijf jaar zonder, zelfs toen ik voltijd op kantoor zat.
gerritjan @MacGyverNL31 augustus 2022 18:06
zo'n vaart loopt het niet met de was. Die kun je zonder problemen een dagje in de wasmachine laten zitten zonder dat het muf wordt.
Andy Wachelder @gerritjan31 augustus 2022 19:34
Misschien dat ik een gevoeliger neus heb maar toen wij de wasmachine vanwege het hoog/laagtarief 's nachts lieten draaien rook de was na een tijdje wel dégelijk muf/zurig als deze 's ochtends uit de machine werd gehaald. En wij gebruiken waspoeder, geen vloeibaar wasmiddel waarvan het bewezen is dat het het ontstaan van muf ruikende was bevordert.
Sebazzz @Cybje31 augustus 2022 13:56
Ter context, ik verwarm op gas en kook op elektriciteit (inductie). Om te beginnen kunnen m'n wasmachine, wasdroger en vaatwasser prima aangezet worden op de goedkope momenten.
Als je kan thuiswerken ja, dan kan je uitgebreid je energiestrategie van je huis plannen en beheersen. Beetje jammer als je niet thuis werkt of een praktisch beroep hebt.
Alles wat een accu heeft (mobiel, tablet, robotstofzuiger, etc.) kan ook gepland worden qua opladen.
Laten we eerlijk zijn: dat is gerommel in de marge. Je hebt het daar over enkele watt-uren. Als je voortaan in de middag op inductie kookt dan heb je het 's avonds laden van je apparaten er voor wekenlang uit.
Verwijderd @Cybje16 september 2022 20:17
Ik heb zelf eens berekend dat ik waarschijnlijk ruimschoots de helft van m'n elektriciteitsverbruik prima kan plannen op goedkope momenten. Ter context, ik verwarm op gas en kook op elektriciteit (inductie). Om te beginnen kunnen m'n wasmachine, wasdroger en vaatwasser prima aangezet worden op de goedkope momenten. Alles wat een accu heeft (mobiel, tablet, robotstofzuiger, etc.) kan ook gepland worden qua opladen. Is een avond de stroom bizar duur, dan is het misschien slimmer om een boek te lezen ipv TV te kijken. De gewone stofzuiger kan hier ook best een uurtje of dagje later aan meestal.

Voor iedereen is de situatie anders. Voor mij voelt dit niet als er 'onwijs druk mee zijn', het is gewoon rekening houden met de kosten en het milieu. Maar ik snap wel dat het vervelend is als het echt in de weg zit. Toch zou het wel helpen als mensen er een beetje voor openstaan en nadenken wat ze kunnen doen, ipv meteen de deur dicht te gooien (iets wat ik nu vaak constateer op social media).
Je hoeft er met veel apparaten nu al niet druk mee te zijn, apparaten doen dat steeds vaker automatisch.
Als we 100% van het gas afgaan en 100% aan de stroom en we gaan allemaal op het goedkope moment stroom gebruiken dan is dat moment niet lang goedkoop meer en kiezen de apparaten een ander moment tot dat moment goedkoop is, enz, enz. Tot elk moment even duur is.
Als in de zomer 13 uur de stroom goedkoop is, dan is die maar kort goedkoop door meer vraag en dan is het 14 uur goedkoop en daarna 15 uur, enz, enz, enz. Gevolg zal zijn dat er geen goedkope momenten meer zijn. Wat kun je dan nog met een dynamisch contract? Wanneer kun je dan nog je auto of thuisaccu goedkoop laden? 100% van het gas af en 100% aan de stroom en dus een enorme vraag en je krijgt een stroomprijs die veel hoger is dan nu. Misschien wel duurder dan gas en ben je blij dat je nog een gasaansluiting hebt.
Cobalt @Miglow31 augustus 2022 13:43
Op dit moment is het dal tarief van Enexis na 23 uur of hele weekend. Met zonnepanelen is het logischer ook een dal tarief van 12 tot 16 uur te maken zodat je je wasmachine tijdens de lunch aan kan zetten i.p.v. na 23 uur of in het weekend. Dan hebben de buren ook minder overlast. Want niemand zit te wachten op een centrifugerende wasmachine om 2 uur 's nachts.
FreezeXJ @Cobalt31 augustus 2022 13:49
Zo lang je het meteen zelf verbruikt maakt piek/dal niet uit, en met 3+ kW op je dak lijkt de kans me klein dat je nog iets uit je netaansluiting trekt (extreme wasmachines daargelaten). Beetje plannen dus en je verbruikt niks (volgens je energiemaatschappij). Verder voorzie ik dat kleine buffertjes (1 kWh ofzo) populair gaan worden, die kun je wel in een meterkast kwijt, en dat vlakt de pieken er toch netjes af.
NoobishPro @Cobalt31 augustus 2022 14:26
Bij mij is het daltarief al om 19:00. Dit verschilt per regio.
Miglow @Cobalt31 augustus 2022 15:12
En dan wachten tot de dag erna om de droger aan te zetten dus.

Ik wil niet gedwongen worden om 2 dagen over de was te doen omdat het anders wellicht onbetaalbaar wordt. Als alleenstaande Jan Modaal die minimaal 13u per dag van huis is en met de vrachtwagen niet kan thuiswerken is dat straks gewoon niet op te brengen en kan ik beter een bijstandsmoeder uit de buurt betalen om voor mij de was te doen ofzo.
QaZ. @Miglow31 augustus 2022 16:39
Helaas, die bijstandsmoeders zijn ook allemaal weer aan de bak, je maakt meer kans als je iemand in de AOW zoekt
divvid @Miglow31 augustus 2022 14:03
of mensen massaal in lokale buffers gaan investeren, al dan niet in de auto die toch thuis staat door het thuiswerken. Om vervolgens weer klachten te krijgen van de energie leveranciers dat ze overdag te weinig stroom van de huishoudens krijgen om de lokale aluminium smelterij te voorzien en ...en... en..

Dit is simpelweg niet op te lossen met vele markt partijen. Een grote collectieve partij zou dit veel beter kunnen managen, zonder winst bejag (maar dan moet je ook ronduit durven zeggen dat je de winst die je best mag maken, ook 100% terug steekt in vernieuwing en onderhoud).

Laat mensen die bij zo'n collectief werken trots zijn op hun werk en prijzen voor innovatieve prestaties. Zijn een heleboel mensen echt heel blij mee. (behalve de bestuurders denk ik zo maar eens). Van mij mag dat ook een serie collectieven zijn in diverse landen
Miglow @divvid31 augustus 2022 15:14
Dat het niet op te lossen is zonder collectieve partij ben ik met je eens. Kan die stroomopslag dan trouwens gesubsidieerd worden voor mensen die geen elektrische auto hebben die voor de deur staat omdat ze niet kunnen thuiswerken en nu al gebukt gaan onder explosief stijgende lasten?
Sissors
@Miglow31 augustus 2022 14:20
Veel kan je gewoon instellen. En des te financieel interessanter het wordt, des te meer opties er op de markt zullen komen om dat makkelijker te maken.

Ik wil echt niet zeggen dat dat de gouden oplossing voor alles is. Maar het is natuurlijk handiger om energievraag op een effectieve manier te spreiden, dan dat je gigantische batterijen moet plaatsen.
amiaima @Jim8031 augustus 2022 16:35
Ja en dat iedereen op het juiste moment, lees laag tarief, alles aanzetten en vervolgens de prijs omhooggevallen gaat I.v.m. vraag en aanbod :?
peeceej @Sissors31 augustus 2022 13:16
Ook hier kun je op anticiperen he, als je goede isolatie hebt ten minste. Verwarm je de kamer alvast op het moment dat de zon schijnt naar een bepaalde temperatuur, dan hoef je tijdens het donkere deel van de dag minder te gebruiken.
NoobishPro @peeceej31 augustus 2022 14:28
De kamer verwarmen wanneer de zon schijnt..........?

Er klopt iets niet aan deze logica.
peeceej @NoobishPro31 augustus 2022 19:12
Of jij snapt em niet, dat kan ook.

Theoretisch kun je in de winter je kamer gratis verwarmen wanneer de zon schijnt. Als deze warmte door isolatie blijft hangen, hoef je in de avond minder te verwarmen.

Lukt niet elke winterdag, maar op een behoorlijk aantal dagen kan het wel. Het is geen totaaloplossing, maar kan verbruik schelen.
L-VIS @Sissors31 augustus 2022 13:27
Wel als je een overschot hebt en zolang salderen nog geldt is elektrisch verwarmer wel degelijk handiger...
Wouter2403 @Sissors31 augustus 2022 12:55
Ik zie nu APX day ahead op 466 euro morgenmiddag? En ik zie die prijzen al een paar dagen niet veel lager zakken. Voor en na die dip zitten de prijzen vrij stabiel boven de 500 euro. Dus de piek van de zonnepanelen zit wel in dat lagere tarief maar de rest van de dag boven de 500.
Kijk ik op de verkeerde plek?

[Reactie gewijzigd door Wouter2403 op 22 juli 2024 14:47]

MnrWouterZ @Wouter240331 augustus 2022 13:25
Hou er wel rekening mee dat de kWh's die je straks in december afneemt (voor het energiebedrijf) veel duurder zullen zijn dan tijdens zonuren in de zomer. Het is dus zeer aannemelijk dat het energiebedrijf op jouw gesaldeerde kWh's verlies maakt. Het teruglevertarief wordt mede lager omdat het energiebedrijf hiermee hun verlies kan beperken.

edit: verduidelijking

[Reactie gewijzigd door MnrWouterZ op 22 juli 2024 14:47]

Crysania @MnrWouterZ31 augustus 2022 15:27
verlies beperken. /doubt..

Zijn er ergens publieke cijfers te zien van de grote partijen bijv Eneco / Essent / Vattenfal over hoe veel winst/verlies ze maken sinds deze crisis?

gezien de prijzen bij Eneco nu tegen de 70ct/kwh liggen moet dat er echt wel uit kunnen als ze 5ct kosten voor teruglevering. voor elk huis met overschot kun je 14 klanten hebben die stroom nodig hebben op dat moment..
don spike @Wouter240331 augustus 2022 13:11
Dus de piek van de zonnepanelen zit wel in dat lagere tarief
.
Dit dan zou de saldering tarieven ook laag moeten zijn toch? En niet hoog?
Wouter2403 @don spike31 augustus 2022 13:16
Nou de dip is een uurtje bedoel ik. De zonnepaneeltjes leveren wel wat langer dan dat ene dipje.
Maar het ging mij meer om de genoemde prijs van 210 euro. Ik vraag me af of ik op de goede plek kijk als ik day ahead APX prijzen gebruik?
Om een redelijke terugleververgoeding te bepalen moet er denk ik gekeken worden welke uren er zon geleverd word en welke prijzen er dan op de markt gelden. Dus kale prijs over de dag is niet reëel, maar die zogenoemde dip in de prijzen op de dag zie ik ook al dagen niet.
Verwijderd @don spike16 september 2022 20:21
Salderen heeft niets met tarieven op de spotmarkt te maken.
Salderen heeft alleen te maken met EB, ODE en BTW aan de overheid.
Tintel @Sissors31 augustus 2022 14:29
Dat is een kip-ei verhaal. Waarom is de elektriciteit op dat moment goedkoop? Omdat het middels zonnepanelen wordt opgewekt - dus overdag. Maar belangrijk: dus dankzij diezelfde leverancier die vervolgens graag 's avonds weer elektra wil afnemen.

Ik denk dat het juist verstandiger is om elektra niet zo sterk door vraag en aanbod te laten sturen maar door investering/afschrijving [voor de energie bedrijven]. Dat is een veel constanter bedrag. Helaas gaat dat dan weer mank als de gasprijs fluctueert. Maar stom genoeg zijn dat vaak - aan de oorspronkelijke inkoop zijde - wel langdurige contracten met veel minder fluctuerende prijzen.
Verwijderd @Sissors31 augustus 2022 18:20
Eneco gooide de terugleverprijs eerder dit jaar naar boven de 60ct. Engie zit er net achter.

Nu mogen zij de prijs twee keer per jaar aanpassen en mijn aanpassing kwam 1 juli en was een dikke halvering van de kWh prijs. Voor nieuwe klanten was de prijs nog boven de 60ct.

Waarom krijg ik een halvering van de prijs en anderen niet. Een reden kan zijn dat ik zonnepannen heb. Als andere Engie klanten ook ern halvering van de prijs hebben gekregen zonder dat zij zonnepanelen hebben hoor ik dat graag.

Over Eneco hoeft ik geen woorden vuil te maken die hebben zelf het landelijke nieuws gehaald.
Sebazzz @Verwijderd31 augustus 2022 13:14
Zelfs dat electrisch verwarmen wordt je afgepakt 8)7 Een aantal energieleveranciers waaronder Budget Energie gaan salderen per maand. Dat betekent dat je je septemberoverschot niet kan gebruiken in oktober, maar feitelijk "uitbetaald" wordt tegen een ongetwijfeld laag tarief. Vervolgens mag je in december stroom tegen een veel hoger tarief bijkopen.
Boxman @Sebazzz31 augustus 2022 13:23
Is dat zo onlogisch dan? Helemaal niemand heeft wat aan de stroom die je nu produceert zodra het December is.
Sebazzz @Boxman31 augustus 2022 13:31
Het lijkt mij dat je prima de gascentrale wat minder hard kan laten draaien nu zodat je in december wanneer Poetin de gaskraan dichtdraait wat meer ademruimte hebt met je gasvoorraden.
Boxman @Sebazzz31 augustus 2022 13:43
Dat gebeurt al. Gascentrales worden gebruikt om bij of af te schakelen om aan de vraag te voldoen, omdat ze zo snel instelbaar zijn. Als er overschot aan elektriciteit is door veel zon, zijn de gascentrales de eerste centrales die uit gaan.
Abom @Boxman31 augustus 2022 15:27
Ja, dat is onlogisch. Op dit moment vangen energiemaatschappijen ook de hoofdprijs voor energie opgewekt door zonnepanelen. Daarmee kun je prima verklaren dat stroom die nu wordt opgewerkt, weggestreept mag worden tegen energie in december.
Dat is overigens ook jarenlang zo geweest.
Boxman @Abom31 augustus 2022 16:10
Leg die eens uit? Hoe ontvangt een energiemaatschappij ‘dik geld’ van door jouw panelen opgewekte stroom?
Morre @Boxman31 augustus 2022 16:24
Serieus, moet hij dat echt gaan uitleggen?
Boxman @Morre31 augustus 2022 18:17
Als je naar zijn antwoord kijkt en hoe contra-intuitief de prijsbepaling blijkbaar (volgens hem, ik wil de details nog even checken) gaat, dan ja, dat moest hij zeker even uitleggen.

Moest je aan die hele regel serieus een reactie wijden?
Abom @Boxman31 augustus 2022 16:26
De energieprijs wordt op elk moment bepaald door de duurste aanbieder van elektriciteit. Elektriciteit is altijd een combinatie van gas, wind, kernenergie etc.
Voorbeeld: Wanneer elektriciteit van zonnepanelen in eerste instantie wordt aangeboden voor 10 cent per kwh, maar elektriciteit middels gas wordt op datzelfde moment aangeboden voor 4 euro per kwh, dan krijgen de leveranciers van zonne-energie ook die 4 euro per kwh. Dan maken de energiemaatschappijen dus minimaal €3,90 winst per kwh.
Dus ze betalen de eigenaar van de zonnepanelen €0,07 of in mijn geval €0,14, maar verkopen het vervolgens voor €4,-.

Dus in principe is elektriciteit op dit moment veel te duur. Er wordt veel te veel betaald per kwh. Doordat het laatste beetje elektriciteit altijd door gascentrales wordt opgewekt, wordt de hoofdprijs betaald voor alle vormen van energie. Daar wil de EU nu vanaf, iets wat heel lang onbespreekbaar was voor Duitsland.

[Reactie gewijzigd door Abom op 22 juli 2024 14:47]

Boxman @Abom31 augustus 2022 18:15
Heel raar. Kun je me doorsturen naar een bron die dit extra uitlegt? Het lijkt me economics 101 dat juist de goedkoopste aanbieder de prijs bepaalt, dus ik ben heel benieuwd wat voor constructie er op de energiemarkt speelt. Dank voor de info, hoor graag hoe het zit.
watercoolertje @Boxman31 augustus 2022 19:01
Toevallig heeft nu.nl dat van de week er duidelijk uitgelegd.

https://www.nu.nl/nu-klim...-stijgen-hoe-kan-dat.html
Abom @Boxman1 september 2022 07:10
NOS heeft er ook een artikel aan gewijd: https://nos.nl/artikel/24...tprijs-voor-elektriciteit
J.E. Weinor @Abom31 augustus 2022 18:27
Precies, wat je verbruikt en wat je zonnepanelen opbrengt op jaarbasis of het nu hartje zomer of winter is.

Je verbruik op jaarbasis totaal is minder dan de opbrengst in een jaar aan opgewekte energie dat kun je wegstrepen wat er dan nog overblijft wordt uitgekeerd, ook je vaste netwerk kosten gemiddeld €300 per jaar kun je wegstrepen op de eindrekening dat wordt automatisch gedaan door de energie leverancier hoef je niets voor te doen als je alleen maar elektrisch en geen gas hebt.

Maar ook als je gas hebt kun je van de opbrengst zonnepanelen de kosten wegstrepen voor de eindjaarrekening, voor zowel elektrisch als gas is te gelijk eenmaal per jaar de eindafrekening.

Maar alles naar gelang van je eigen gebruik en opbrengst zonnepanelen.
watercoolertje @Boxman31 augustus 2022 19:00
Gezien het wettelijk per (contract)jaar hoort te zijn is dat erg kwalijk. Hoop dat ACM er snel naar kan kijken voordat andere het grapje overnemen.

Ik zou overigens per direct overstappen naar een leverancier die dat wel volgens de regels/wet doet.
digifiel @Sebazzz31 augustus 2022 13:25
Salderen per maand is wettelijk verboden, wordt goed uitgelegd in het T+ artikel van vandaag.
Knielen @digifiel31 augustus 2022 14:13
Was het maar zo duidelijk, als je op de link naar de ACM website klikt zie je dat het helaas niet zo zwart/wit is. Er staat in de wet geen periode omschreven, dus een aantal leveranciers besluiten nu per maand te gaan salderen...
digifiel @Knielen31 augustus 2022 14:43
Ik heb zelf nog geen bericht gehad van budget energie. Het lijkt er op dat ze het alleen doen bij klanten met een maand contract.
Audio-Catalyst @Sebazzz31 augustus 2022 15:36
salderen per maand mogen leveranciers helemaal niet.
Dit dient per jaar te zijn, zij stellen zichzelf hiermee open voor rechtzaken of tuchtzaken

De Salderingsregeling is voor kleinverbruikers die elektriciteit invoeden op het net. U bent kleinverbruiker als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 ampère. Vooral kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen gebruiken deze regeling. De Salderingsregeling is vastgelegd in artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag.
The Zep Man
@Verwijderd31 augustus 2022 12:19
Elektrisch kan zeker voordeliger zijn wanneer je bijvoorbeeld in de winter primair in een relatief kleine kamer aanwezig bent (thuiskantoor, bijvoorbeeld). Een elektrische radiator krijgt en houdt een relatief kleine en redelijk geïsoleerde kamer comfortabel warm. Voor degenen die nog een houtkachel hebben kan het lonen om een houtvoorraad in te slaan, als alternatief op gas.

Ik kan mij voorstellen dat de vergoeding voor het terugleveren van elektrische energie dan een belangrijkere beslissingsfactor wordt bij het kiezen van een energieleverancier, sinds overal de kosten van gas de pan uitstijgen (meer dan elektriciteit).

[edit]
Voor de duidelijkheid, deze reactie gaat met name over woningen die (voorlopig) niet voorzien zijn van een warmtepomp, en woningen die er helemaal niet geschikt voor zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:47]

peeceej @The Zep Man31 augustus 2022 13:19
Airco is ook elektrisch verwarmen; een lucht/lucht warmtepomp.

Ik denk voor veel mensen een uitkomst die niet volledig aan de warmtepomp willen, maar zuiniger verbruik dan een elektrisch kacheltje willen.
ruud82 @peeceej31 augustus 2022 15:16
Klopt, ik kan niet aan de warmtepomp omdat ze bij mij de vloerverwarming als bijverwarming hebben geplaatst en de radiatoren verwarmen de rest (Door de vorige eigenaar bedacht) . Vanaf oktober dit jaar zal het huis optimaal geïsoleerd zijn en ik ga verwarmen met 2 airco's. 1 in de woonkamer en 1 in de keuken.

Volgens de brochure zou ik een verbruik hebben van 2 -3 kw/h bij een buitentemperatuur van minus en binnen 20 graden. Als ik deze 12 uur laat draaien, kost mij dit 21,60. Aan gas ben ik bijna 4 euro kwijt en gebruik ik zo'n 12 kuub bij temperatuur onder de 0 graden. Dit zou 48 euro betekenen.

Aan gas zou ik dit jaar (verbruik van vorig jaar en 4 euro) namelijk 8000 euro moeten betalen 8)7.

Aan stroom verwacht ik zo'n 5000 kw/h extra door gebruik van de airco, dat is dan 3000 euro.

En als ik een beetje reken. 2000m2 minus 350 voor te douchen. = 16.500 in kw/h en vermogen bij Cop 3 (in de herfst / winter) dan verdien ik dit redelijk snel terug. Of maak ik een rekenfout?
youridv1 @The Zep Man31 augustus 2022 12:23
Zo niet het belangrijkste criterium. Netto verbruikt mijn huis amper meer elektriciteit, zelfs op bewolkte dagen. Daar heb ik echter niets aan met zo'n lachwekkend laag teruglevertarief van 9 cent. Tot voor kort was het bij eneco gewoon 1:1...

Snel wegwezen zodra het kan dus
aikebah @youridv131 augustus 2022 12:48
Netto verbruikt mijn huis amper meer elektriciteit, zelfs op bewolkte dagen.
Klinkt als... niet van toepassing op jou, jouw hele teruglevering valt nog onder de salderingsregeling ipv de terugleververgoeding. Terugleververgoeding komt in the picture als jouw huis netto electriciteit produceert ipv verbruikt.
youridv1 @aikebah31 augustus 2022 13:30
Behalve als het salderen maandelijks gaat worden. Daar hoor je ook steeds meer over. Er zijn maanden dat ik véél meer opwek dan verbruik, maar ook maanden waarbij dat niet zo is. Als die niet meer op 1 hoop worden gegooid met salderen én het teruglever tarief is niet 1:1, dan zou dat wel heel erg jammer zijn

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:47]

rboerdijk @youridv131 augustus 2022 17:42
Zodra je niet meer kan salderen (of als er geintjes als "maandelijks salderen" komen wordt het tijd te rekenen voor batterijopslag...

Je komt daarmee niet de winter door maar toch als je capaciteit groot genoeg is om 2 (misschien wel 3?) dagen door te komen (spreek een paar regenachtige dagen) dan trek je 3/4 van het jaar 's nachts geen stroom meer van het net... ipv peanuts voor je stroom terug te krijgen en 's nachts de hoofdprijs te betalen.
Verwijderd @rboerdijk16 september 2022 20:40
Zodra je niet meer kan salderen (of als er geintjes als "maandelijks salderen" komen wordt het tijd te rekenen voor batterijopslag...

Je komt daarmee niet de winter door maar toch als je capaciteit groot genoeg is om 2 (misschien wel 3?) dagen door te komen (spreek een paar regenachtige dagen) dan trek je 3/4 van het jaar 's nachts geen stroom meer van het net... ipv peanuts voor je stroom terug te krijgen en 's nachts de hoofdprijs te betalen.
Als je peanuts krijgt voor je stroom en een batterij is niets, dan kun je het overschot ook zelf gebruiken in plaats daarmee een grote leverancier rijk mee te maken. Je kunt het overschot ook naar een airco sturen om mee te verwarmen of te koelen. Bovendien is een batterij al snel te klein voor je dagopbrengst en kun je het overige ook naar die airco sturen. Ik wil niets goedkoop leveren aan de grote energiereuzen dan nog liever verspillen.
wjg @youridv131 augustus 2022 15:18
Je bedoelt dat je per saldo niets verbruikt. ik schat zo in dat je in de winter het leeuwendeel van je verbruik aangeleverd krijgt?
Salderen op jaarbasis was misschien iets nuttigs 10-15 jaar geleden omdat toen een investering in zonnepanelen anders niet binnen een redelijk aantal jaren terug te verdienen was.
Vandaag de dag zijn de bezitters van zonnepanelen spekkoper. een groot deel van hun gebruik wekken ze zelf op waardoor hun energierekening niet naar 600-1000 euro per maand gaat maar hooguit een keer naar 100-300 euro. Realiseer je dus even dat je op jaarbasis in dat geval al ten minste € 5000,= goedkoper uit bent dan iemand zonder panelen. Hoeveel tijd kost het dan om je investering terug te verdienen?

Natuurlijk mag iedereen kiezen voor de eigen portemonnee, maar een beetje compassie met al die mensen die nu echt in de financieel problemen zitten vanwege de ridicuul hoge elektriciteit- en gasprijzen zou meevoelender overkomen dan boos te zijn over een teruglever tarief van 9 cent, je hoeft dan immers al niet de 60-80 cent per kilowatt te betalen voor alle andere stroom die je verbruikt.
youridv1 @wjg31 augustus 2022 15:20
Persoonlijk snaartje geraakt? Dat was niet de bedoeling namelijk :)

Ik zie niet in hoe van energiemaatschappij wisselen ook maar iets te maken heeft met compassie naar mensen zonder zonnepanelen. Als een andere maatschappij beter is voor mensen mét panelen, dan moet ik daar zijn toch?
wjg @youridv11 september 2022 07:56
Nee hoor, geen persoonlijk snaartje.
Ik vind het een beetje lastig te bevatten dat zonnepanelenbezitters die in de zomer opwekken en in de winter veel verbruiken( kolen en gas) denken dat ze netto niets verbruiken.
Veel van die zonne-energie in de zomer wordt voor een habbekrats (door)verkocht(er zijn zelfs al momenten dat je geld toe krijgt wanneer je verbruikt) en de energie die ze dan via saldering in de winter terugnemen is duur en vervuilend. In dat kader een terugleververgoeding van 9 cent lachwekkend laag noemen is volgens mij gewoon niet realistisch. Laat staan de redenatie dat ze "netto" geen verbruik hebben en dus energiezuinig of zelfs ecologisch bezig zijn.
youridv1 @wjg1 september 2022 08:47
Ik denk dat wij elkaar verkeerd begrepen hebben. Het milieu aspect van zonnepanelen interesseert mij namelijk echt helemaal niets.

Er zijn genoeg bedrijven die mijn jaarlijkse stroomverbruik in een dag voor elkaar krijgen met 1 pand. Het is een druppel op de gloeiende plaat dat ik zonnepanelen heb.

Ik ben gewoon ""boos"" omdat de situatie voor mij verslechtert, financieel. Dat is alles.

De elektriciteit die wij thuis besparen met zonnepanelen is, milieu technisch, al bijna niet relevant in verhouding tot ons eigen persoonlijk vervoer. Er rijden 2 auto's en een motor woon werk. Die verbruiken jaarlijks magnitudes meer met z'n drieën dan dat huis én 0% van hun energie is groen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:47]

Verwijderd @wjg16 september 2022 20:47
Als je stroom opwekt en aan het net levert voor 9 cent gaat dat in seconden naar je buren in de straat en die betalen 60-80 cent.
Naar je buren in de straat voor 60-80 cent en jij krijgt 9 cent.
De leverancier van je buren krijgt 60-80 cent.
Mogen bezitters van zonnepanelen die die stroom hebben geproduceerd en geleverd aan het net hebben dan niet een beetje boos zijn?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:47]

Tintel @The Zep Man31 augustus 2022 14:33
Kamers zijn niet geisoleerd - huizen wel. Als in: buitenmuren, vloer en dak. De tussenwanden hebben een veel lagere isolatie-waarde en binnendeuren zouden niet luchtdicht moeten afsluiten.

En jezelf in de winter in een kleine ruimte opsluiten is misschien dan wel voordeliger - daar kopen mensen geen grote huizen voor. En als een huis meerdere kamers heeft en meer bewoners, dan is het vrij logisch dat meerdere kamers worden gebruikt.

Elektrisch verwarmen is duur - hoe dan ook.

Veel beter zou zijn om enorme buffers op te bouwen in de zomer maar dat heeft nogal wat voeten in aarde.
The Zep Man
@Tintel31 augustus 2022 17:34
Kamers zijn niet geisoleerd - huizen wel. Als in: buitenmuren, vloer en dak.
Waarbij dakisolatie belangrijker is als de kamer waarin je bent er direct onder is. Daarom noemde ik kamer. Een kleine kamer kan prima opgewarmd worden door een enkele elektrische kachel, ook al zijn de ruimtes ernaast niet verwarmd.
En jezelf in de winter in een kleine ruimte opsluiten is misschien dan wel voordeliger - daar kopen mensen geen grote huizen voor.
Wat ik nergens suggereer. Verder heeft niet iedereen een groot huis.
Elektrisch verwarmen is duur - hoe dan ook.
Nergens wordt anders gesuggereerd. In bepaalde situaties kan het goedkoper zijn dan gas.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:47]

Papa Roach @Verwijderd31 augustus 2022 12:44
Dit lijkt inderdaad zo, omdat de gemiddelde prijs van electriciteit de afgelopen periode zeer sterk gestegen is. Wanneer je echter kijkt wat de day-ahead prijzen zijn van de kwartieren waarin er veel zonne-energie wordt geproduceerd, ligt deze ver onder de gemiddelde prijs. Dit zijn over het algemeen de prijzen waar leveranciers de overschotten voor verkopen.

Tel daar nog wat onbalanskosten bij op, en je ziet dat het echt niet zo is dat er enorme marges gemaakt worden op de terugeleverde kWh's. Sterker nog, teruglevering voor tarieven zoals we ze tot voor kort zagen kosten energieleveranciers ontzettend veel geld. Lost van de verplichting tot salderen, waarbij de leverancier jouw teruggeleverde kWh's (lage marktwaarde) moet wegstrepen tegen mogelijk dure kWh's aan de randen van de dag of op een winterdag zonder wind.

Ter illustratie is de day ahead prijs morgen om 08.00 €650/MWh t.o.v. €461/MWh om 14.00.

[Reactie gewijzigd door Papa Roach op 22 juli 2024 14:47]

watercoolertje @Papa Roach31 augustus 2022 13:02
210 euro per mwh is dus 21 cent per kwh en toch fors meer dan 9 cent die de meeste leveranciers er nu voor willen betalen.

Powerpeers doet het dus wel redelijk met 21 cent, maar dat is nog steeds minder dan ze tijdens alle zonuren (dus niet enkel het ene uur met de laagste prijs) zouden betalen als ze het op de (day ahead) markt moeten kopen. Laat staan buiten de zomer als de zon wat minder energie levert en dus de pieken door zonnestroom afvlakken.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:47]

Papa Roach @watercoolertje31 augustus 2022 13:49
Excuses, ik had de getallen van een dag in Maart. De prijzen zijn morgen juist een stuk hoger dan ik illustreerde. Ik ben het met je eens dat de prijzen in de 'schouders' van de productiecurve vaak veel hoger zijn. Wel is het zo dat Januari goed voor grofweg 1 a 2% van de jaaropbrengst van een zonnepaneel is.

Dessalniettemin moeten we niet kijken naar een enkel kwartier. Je zou kunnen uitrekenen wat de stroomprijs gedurende een jaar is en daar een profiel- en onbalansfactor overheen zetten. De profielfactor corrigeert voor de momenten waarop zon normaliter productief is. Hier zitten nog wel wat mitsen en maren aan (clipping, design van je installatie, etc.) maar dit geeft een aardig beeld. RVO doet dit voor de SDE+(+) subsidie, daar is wel informatie over te vinden.

Zonder al te diep in de getallen te duiken is m'n punt dat een geproduceerde kWh van een zonnepaneel niet zomaar te vergelijken is met het piek- of daltarief dat je als particulier betaalt of krijgt bij teruglevering.

Complicerende factor is natuurlijk dat de markt extreem volatiel is op het moment dus de getallen schieten alle kanten op.
rboerdijk @Papa Roach31 augustus 2022 14:18
Raar idee. Stel "buurman" betaald normale stroomprijs, zeg 60cent / kWh.

Als de terugleververgoeding dan toch maar 6-9 cent is, wat let ons dan om een stroomdraad over het hek te gooien met een metertje erop en te zeggen Buurman, tussen 10 en 16 uur oid kun je daar stroom van pakken voor zeg 30 cent / kWh... ipv dat je "teruglevert via het netwerk" en effectief "buurman" precies dezelfde stroom die teruggeleverd word op precies dat moment verbruikt (alleen tegen voor ongunstige prijzen voor beiden)?

Maakt het een heel stuk simpeler (en goedkoper voor "buurman" en terugleveraar), geen profiel en onbalansfactoren, correctiefactoren, of gecomplicereerde berekeningen meer nodig - en je levert je stroomleverancier geen stroom meer die deze sowieso niet wil hebben.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 14:47]

Papa Roach @rboerdijk31 augustus 2022 16:42
Los van de juridische en technische haken en ogen die hier aan zitten (en die zijn enorm) heb je een punt.

Als dit op siginifante schaal zou gebeuren, dan hebben we het dus niet over een paar particulieren huishoudens, zou de energiemaatschappij dus enkel nog aan je buurman leveren op relatief dure inkoop
momenten. Dat zal linksom of rechtsom ook betaald moeten worden en zal die 60ct misschien wel 80 worden.

Het punt is dat er ooit dag/nacht tarieven zijn geintroduceerd om consumenten een duidelijk en overzichtelijk tarief te geven. Bovenop het feit dat per kwartier afrekenen met ouderwetse meters natuurlijk niet kon. Vroeger was er relatief meer baseload, maar met 'intermittent' renewables (afhankelijk van de elementen) is er een grotere fluctuatie in het aanbod van stroom en moeten bijvoorbeeld gascentrales steeds vaker afgeschakeld worden terwijl de capex van die installaties niet afneemt.

In het algemeen kun je stellen dat zon en wind altijd zullen draaien omdat de marginale prijs per kWh vrijwel nul is, daar er geen brandstoffen in hoeven.

Al met al verstoren het salderen en de gemiddelde prijzen een perfecte marktwerking waarin iedereen per kwartier afrekent. De vraag is of je dit moet willen, omdat jij waarschijnlijk niet altijd weet wat de actuele prijs is op het moment dat je je oven aanzet. We kunnen dan ook verwachten dat hier de komende periode wel wat veranderingen gaan komen.
Verwijderd @Papa Roach16 september 2022 21:06
Dit lijkt inderdaad zo, omdat de gemiddelde prijs van electriciteit de afgelopen periode zeer sterk gestegen is. Wanneer je echter kijkt wat de day-ahead prijzen zijn van de kwartieren waarin er veel zonne-energie wordt geproduceerd, ligt deze ver onder de gemiddelde prijs. Dit zijn over het algemeen de prijzen waar leveranciers de overschotten voor verkopen.

Tel daar nog wat onbalanskosten bij op, en je ziet dat het echt niet zo is dat er enorme marges gemaakt worden op de terugeleverde kWh's. Sterker nog, teruglevering voor tarieven zoals we ze tot voor kort zagen kosten energieleveranciers ontzettend veel geld. Lost van de verplichting tot salderen, waarbij de leverancier jouw teruggeleverde kWh's (lage marktwaarde) moet wegstrepen tegen mogelijk dure kWh's aan de randen van de dag of op een winterdag zonder wind.

Ter illustratie is de day ahead prijs morgen om 08.00 €650/MWh t.o.v. €461/MWh om 14.00.
Als ik stroom opwek met mijn zonnepanelen dan gaat dat niet naar mijn leverancier, maar naar het net.
Op het net gaat het naar de eerste de beste die stroom gebruikt, b.v. je buren.
Jouw buren betalen gewoon 60 tot 80 cent aan hun leverancier voor de stroom die ik heb geproduceerd en aan het net heb geleverd. De buren betalen de volle prijs, inclusief EB, ODE en BTW.
Die EB, ODE en BTW geeft de overheid nu door aan mij, dat is salderen.
De leverancier van mijn buren krijgt gewoon de prijs die hij heeft afgesproken met mijn buren.
Als ik in een jaar 3000 kWh heb afgehaald van het net en 1000 kWh heb geleverd aan het net krijgt mijn leverancier gewoon geld voor 2000 kWh en hij trekt 2000 kWh van zijn voorraad af.
Mijn leverancier is 2000 kWh armer, maar krijgt daarvoor de prijs zoals hij die aan mij heeft opgelegd.
Leveranciers hebben zo weinig of geen nadelen van salderen.
De overheid mist EB, ODE en BTW
Zonder salderen hoeft de overheid de EB, ODE en BTW van de gebruikers van mijn stroom niet meer aan mij door te geven en houden dat dan zelf.
Maar nu wil de overheid dat ik een thuisbatterij neem en dan is de overheid alle EB, ODE en BTW over al mijn stroom kwijt. Ze helpen mij dan om al die belastingen te ontduiken en ze geven misschien ook nog subsidie op die thuisbatterij.
Boxman @Verwijderd31 augustus 2022 12:47
Wat een rare reactie onder een nieuwsbericht van een energieleverancier die hun eigen klanten juist meer laat profiteren…
Aardwolf @Verwijderd31 augustus 2022 21:52
Alweer iemand. Ik lees afgelopen maanden zoveel berichten die zich sinds 2022 opeens helemaal richten op elektrische verwarming. Komende winter moet toch het elektrisch verbruik groter dan ooit tevoren zijn?
Kachels en elektrische radiatoren met SCOP van 1, warmtepompen, IR panelen, verwarmde dekens, computers en andere verbruiksapparatuur die straks warmte moeten genereren, van gas naar elektrisch koken, van gas naar SWW boilers. Stevenen we met z'n allen met een onderbemeten elektriciteitsnet niet compleet af op vele blackouts in de winter? Het is maar even een gedachte.
Verwijderd @Aardwolf1 september 2022 13:04
Wij moesten de meter op nul krijgen. En klagen dat het te snelgaat. ;)

In California gaan zij ALLEMAAL elektrisch rijden....alleen mogen zij momenteel de auto's niet opladen vanwege niet genoeg stroom.

Eenmaal, niet alle vooruitgang is ook daadwerkelijke vooruitgang.
Verwijderd @Aardwolf16 september 2022 21:20
Alweer iemand. Ik lees afgelopen maanden zoveel berichten die zich sinds 2022 opeens helemaal richten op elektrische verwarming. Komende winter moet toch het elektrisch verbruik groter dan ooit tevoren zijn?
Kachels en elektrische radiatoren met SCOP van 1, warmtepompen, IR panelen, verwarmde dekens, computers en andere verbruiksapparatuur die straks warmte moeten genereren, van gas naar elektrisch koken, van gas naar SWW boilers. Stevenen we met z'n allen met een onderbemeten elektriciteitsnet niet compleet af op vele blackouts in de winter? Het is maar even een gedachte.
Vergat je nog de elektrische auto's en de industrie en de MKB die van het gas af moeten en aan de stroom.
En in de toekomst komt er geen stroom meer van kolencentrales en gascentrales en burgers met zonnepanelen worden afgeremd om stroom te leveren aan het net.
Miljarden aan stroom van windmolens en zonneparken, maar salderen mag geen 410 miljoen kosten.
Stroom van zonnepanelen op daken is niet welkom.
Huizen die 100% aan de stroom moeten.
Jij denkt aan een blackout met een vraagteken, maar wat denk je van de stroomprijs?
Heel veel meer vraag en een aanbod die minder wordt zal zorgen voor een heel hoge stroomprijs.
Wat als stroom duurder wordt dan gas? Dan ben je blij als je nog een gasaansluiting hebt.
Volgens mij moeten burgers aangemoedigd worden om zoveel mogelijk kWh op te wekken om de stroomprijs te dempen. Dus salderen in stand houden en uitbreiden tot elke kWh die ze opwekken.
Stroom van zonnepanelen gaat niet naar leveranciers, maar naar de eerste gebruiker op het net.
Elke kWh gaat naar een andere burger die de volle prijs betaald en de leveranciers maken er winst op.
Salderen kost alleen de overheid geld, maar dan wel miljarden minder dan wat windmolenparken en zonneparken en gascentrales, kolencentrales en kerncentrales kosten.
dstyle_nl 31 augustus 2022 12:02
Juist hierom weggegaan bij Powerpeers. Het was veels te laag, en ook nu nog is het veels te laag.
Bij United Consumers kreeg ik maar liefst 42 cent, met mijn overschot aan energie wordt de inflatie op deze manier mooi gecorrigeerd.

Wat wel een voordeel bij Powerpeers was, is dat je daar dagelijks een overzicht van je gebruik kon zien. Bij UC kun je dat pas in de nieuwe maand over de vorige maand zien.

[Reactie gewijzigd door dstyle_nl op 22 juli 2024 14:47]

BarendBotje @dstyle_nl31 augustus 2022 12:09
Waarom koop je geen p1 lezer? Geeft real-time feedback. Kan je de home-wizard p1 uitlezer aanraden, gebruik hem zelf al een paar jaar waar ik zeer tevreden over ben. https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/

[Reactie gewijzigd door BarendBotje op 22 juli 2024 14:47]

Pietervs @BarendBotje31 augustus 2022 12:16
of, als Tweaker zijnde, hang je een Raspberry Pi in de meterkast ;)
EnigmaNL @Pietervs31 augustus 2022 12:32
Heb je misschien een linkje met meer info? Ik heb nog een Pi over die niets doet en een meterkast waar nog geen Pi in hangt :P
BarendBotje @EnigmaNL31 augustus 2022 12:48
Ja de Pi is wel de meest tweakers oplossing. Enige wat je nodig hebt naar de Pi is een kabeltje van de P1 port naar USB. Zie hier link naar een goedkope ali-kabel: https://nl.aliexpress.com...3a99d21&afSmartRedirect=y

Voor domotikz zie: https://www.huizebruin.nl/domoticz/p1-en-domoticz/ Voor home assistant is dit ook mogelijk, zelfs met een ESP en ESPHome, echter is het voor veel mensen verschillend wat ze gebruiken. Echter is voor alle use-cases wel een oplossing, dus een google search met P1 monitor en het systeem dat je gebruikt zal moeten voldoen. Het gemak van de home-wizard heeft me doen besluiten deze te kopen, letterlijk plug en play. Uren tweaken om alleen deze data uit te lezen had ik geen tijd/zin/interesse in.

Kan verder ook dit tweakers artikel aanraden(inclusief comments): https://tweakers.net/nieu...limme-meter-te-lezen.html

[Reactie gewijzigd door BarendBotje op 22 juli 2024 14:47]

musicpixel @BarendBotje31 augustus 2022 14:28
Die HomeWizard doet het ook binnen Home Assistant overigens...
divvid @BarendBotje31 augustus 2022 15:02
Kijk ook eens naar Grafana en InfluxDB. Domoticz exporteert bij mij naar InfluxDB en met Grafana visualiseer je de hele boel voor langere tijd met mooie grafiekjes. Grafana is sowieso een mooi stukje software. Bij mij draait alles op één Pi2 met nog wat unrelated zut er naast. Niet de snelste oplossing, maar zeer werkbaar, al hangt er wel een SSD aan ipv een SD kaartje
BarendBotje @divvid31 augustus 2022 15:04
Ik blijf mooi bij home-wizard en home assistant. Wellicht ooit in de verre toekomst als ik mijn eigen huis heb :)
divvid @BarendBotje31 augustus 2022 15:09
HA is ook wel heel mooi, moet eerlijk toegeven. Grafana is echter een leuk speuledingetje voor timeseries en andere tijdgevoelige data. Met Loki integratie kan je b.v. ook logs terugkijken.
EnigmaNL @BarendBotje31 augustus 2022 13:05
Bedankt! Daar kan ik mee uit de voeten dit weekend!
BarendBotje @EnigmaNL31 augustus 2022 13:08
Succes! Op het forum hier op Tweakers, danwel op die van home assistant is er genoeg te vinden en de communities zijn altijd meedenkend en helpend, zeker wanneer je zelf al het grootste uitzoekwerk gedaan hebt zullen ze je altijd in de juiste richting duwen/helpen oplossen van alle problemen. Succes :P
computerbart @BarendBotje1 september 2022 08:43
BTW: voor maar een euro meer zijn er ook nederlandse leveranciers van dit kabeltje te vinden. Heb je het iig sneller in huis....
Muncher @EnigmaNL31 augustus 2022 13:01
Ik heb deze gekocht (op aanraden van een medetweaker). https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/

Op de pi heb ik homeassistant draaien.

https://www.home-assistant.io/

Werkt perfect. Ik had de pi toch al draaien voor wat andere zaken dus dit komt wel goed uit :)

[Reactie gewijzigd door Muncher op 22 juli 2024 14:47]

Richh @EnigmaNL31 augustus 2022 13:02
1. Installeer Home Assistant op de Pi
2. Koop een DSMR kabel (p1 -> USB, 20 euro bij verschillende webshops, 8 euro bij Ali)
3. Plug de boel in elkaar en je krijgt een prachtig energy dashboard en kan zelfs per seconde je energieverbruik inzien!

Natuurlijk kan je nog heel veel zelf maken, met ESP's en er is super veel hardware beschikbaar, maar ik zou zeggen dat het bovenstaande veruit het mooiste en makkelijkste is.
Netsrek @EnigmaNL31 augustus 2022 12:41
https://www.ztatz.nl/
Oon @Pietervs31 augustus 2022 12:41
Een Pi verbruikt wel flink wat meer energie dan zo'n P1-lezer, en is nog duurder ook. Zo'n lezer is 3 tientjes, een Pi op het moment niet bepaald.
Pietervs @Oon1 september 2022 09:27
Klopt. En de Pi is op het moment ook een stuk moeilijker leverbaar.

Daar staat tegenover, dat je de Pi ook voor andere dingen in kan zetten: naast doet uitlezen van de meter gebruik ik hem bijvoorbeeld ook voor Pihole :)
Nyarlathotep @BarendBotje31 augustus 2022 12:32
Werkt dit ook met b.v. Home Assistant of andere open-source alternatieven? Ik zie hier niets over op de site. Heb de bestelling van mijn RPI gecancelled want niet leverbaar.
Caayn @Nyarlathotep31 augustus 2022 12:37
Jup. Wel moet je het apparaatje eenmalig met gewoon internet laten verbinden om de set-up te doorlopen waarna je de lokale API kan aanzetten voor integratie met bijv. Home Assistant.

https://helpdesk.homewiza...n-met-andere-systemen-api
https://homewizard-energy-api.readthedocs.io/

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:47]

BarendBotje @Caayn31 augustus 2022 12:49
Ja inderdaad. Is recent aangepast, voorheen kon het alleen via HACS. Nu kan het volgens mij ook direct, moet dit zelf alleen nog even doen :) Gebruik vooral de app van Home wizard zelf.
Richh @BarendBotje31 augustus 2022 13:04
Met een P1 naar USB kabel is het echt plug and play om je slimme meter in Home Assistant te krijgen. Heel duidelijk energy dashboard zit ingebouwd :)
En uit te breiden met slimme stekkers.
BarendBotje @Richh31 augustus 2022 13:06
Ja eens, denk ik meer het lui dat er teveel achterstallig onderhoud in mijn HA setup zit. Wellicht binnenkort als ik wat vrije weekenden heb dat ik er even voor ga zitten om alles recht te zetten en goed naar wens in te richten. Zolang ik inwonend ben mag ik ook niet alles hier in huis bepalen, ik ben alleen van het analyseren van de data zodat ik thuis kan sturen als we moeten bezuinigen op energie. Echter ben ik de groot verbruiker, zodoende dat ik mijzelf goed stil hou :+

Zeker wanneer wij binnenkort zonnepanelen krijgen kan ik dat ook weer integreren, leuk spul, echter lagen mijn prioriteiten de afgelopen weken anders :)
QaZ. @BarendBotje31 augustus 2022 16:57
Klopt werkt perfect zoals Caayn zegt, Voordeel is ook nog dat de app een toevoeging is voor de WAF
tinus73 @Nyarlathotep31 augustus 2022 13:00
Met Home Assistant, moet je je P1 poort gewoon direct koppelen met een eenvoudig Ali-draadje. Niks geen extra dingen er tussen. Moet je HA natuurlijk wel in de meterkast hangen :-)
Nyarlathotep @tinus7331 augustus 2022 13:02
Mijn Synology staat op een andere plek, dus ik ga het met dit dingetje eens proberen :)
En anders kan ik altijd de app gebruiken om de gegevens uit te lezen. Ik ben (nog) niet hardcore bezig met het hele digitale huis gebeuren.
jurroen @Nyarlathotep31 augustus 2022 14:30
Had hetzelfde probleem, mijn serverkast is aan de andere kant van het huis dan de meterkast. Heb het opgelost met een reader van smartgateways - goedkopere of met vrij nutteloos display.

Werkt al maanden stabiel op deze manier.
MrMonkE @jurroen31 augustus 2022 15:54
Heb ik ook.
Weet jij toevallig de login van de webinterface?
Ik kwam er net achter dat je op dat ding kunt inloggen :)
jurroen @MrMonkE31 augustus 2022 16:58
Jazeker! Dat is admin/smartgateways. Ik gebruik het zelf overigens niet, alle data / interactie bij mij is via Home Assistant :)
MrMonkE @jurroen1 september 2022 00:57
Ik zie dat ik er ook settings kan wijzigen.
Nice.

Goed om login te weten als ik een keer wil updaten en MQTT werkt niet. Een alternatief.

Ik heb dat ding al eeuwen. Maar tijdens het maken van de knop om een firmware update te doen -getriggerd door dit topic- vanmiddag kwam ik per ongeluk op een dashbordje met login knop :)
JorisM @Nyarlathotep31 augustus 2022 13:17
Ja, werkt prima.

Alternatief is deze. Werkt ook via WiFi & ingebouwde integratie in Home Assistant:
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/

Er is ook een versie met UTP aansluiting, scheelt weer stroomgebruik:
https://www.zuidwijk.com/product/ethernet-limited-edition/

De case moet je er los bij kopen, of anders zelf 3D printen.
Pietervs @JorisM1 september 2022 09:30
[off-topic]
Nogal klungelig dat hij de prijzen ex BTW neerzet. Voor shops gericht op consumenten mag dat volgens mij niet eens…

[/off-topic]
JorisM @Pietervs1 september 2022 10:11
Geen idee hoe dat wettelijk zit, en of 't webshop platform wat ie gebruikt zich in Nederland bevindt. Wel zie ik dat je bij de checkout aan moet geven in welk land je je bevindt en dan wordt de BTW/VAT automatisch berekend en er bij opgeteld.

Gezien ie ook naar het buitenland verstuurt en de site in het Engels is ga ik er van uit dat de berekening zonder BTW/VAT intentioneel is, omdat dit per land en situatie verschilt.

Minder handig idd, maar goed, het blijft een soort van hobbyproject natuurlijk :)

--
Even er bij gezocht:
In de regel moet je alle prijzen inclusief BTW vermelden. De enige uitzondering is voor ondernemers die enkel zakelijke klanten hebben, maar enkel en alleen wanneer het onmogelijk is voor consumenten om te bestellen en dit ook duidelijk communiceert. Verkoop je dus voor 95% aan B2B, maar geeft u consumenten toch de mogelijkheid om te bestellen? Dan moet je de prijzen OOK inclusief BTW weergeven.
Bron: https://www.webwinkelkeur.nl/mag-ik-prijzen-exclusief-btw-vermelden/
Pietervs @JorisM1 september 2022 16:07
Dank voor het uitzoeken. Klopte mijn onderbuikgevoel dus toch :)

Maar het ziet er wel leuk uit.
Mirano @BarendBotje31 augustus 2022 12:31
Deze kan ik heel zeker aanraden! 1x via de app instellen, local access aan en koppelen met home assistant!
Bruin Poeper @BarendBotje31 augustus 2022 13:29
Ik zie hier heel veel uitgewijd worden over uitlezen van de meter...
Meten is weten.
Maar met meten kan je (volgens mij) niet de de stroomprijs, c.q. terugleververgoeding beïnvloeden. :(
BarendBotje @Bruin Poeper31 augustus 2022 13:37
Oh jawel hoor, je kan je real-time verbruik zien. Dus als je een hoog sluimer verbruik hebt, laten we zeggen 200W standaard, is dat al 4,8kW per dag. Als je zo door je huis gaat om elke keer een apparaat de stekker van uit te trekken kan je een afschatting maken van het sluimer verbuik en dus zo mogelijk de stroomvreters elimineren wanneer dit mogelijk is. Een kapot apparaat kan zo bijvoorbeeld veel stroom verbruiken terwijl het nagenoeg niet anders te merken is.
Bruin Poeper @BarendBotje31 augustus 2022 13:43
Met je verbruik zien verander je toch niets aan de stroomprijs?
BarendBotje @Bruin Poeper31 augustus 2022 13:44
Eens, wel heb je invloed op je maandelijkse uitgaven op deze manier. Zoals je ziet zijn er meer knoppen om aan te draaien dan alleen de stroomprijs en terugleververgoeding die je niet zelf in de hand hebt.
dstyle_nl @BarendBotje31 augustus 2022 13:51
Ik zat te kijken, opzich geen duur ding echter zie ik wel dat je voor je teruglevering de KWH meter er bij moet hebben. Dat is mij dan weer te veel gedoe om eerlijk te zijn.

Geinig dat mensen zeggen "als tweaker een raspberry pi", maar ik ben eigenlijk te druk voor knutselwerkjes als dat momenteel. Ik koop liever iets kant en klaars, en de website van powerpeers liet eigenlijk wel zien wat ik wilde.
youridv1 @dstyle_nl31 augustus 2022 12:12
P1 metertje kopen zoals hieronder staat. Die logt gewoon en je hebt ook live verbruik. Langer dan een jaar bewaren kost geld maar er is een publieke api die gratis is

beetje raar om powerpeers hierop af te rekenen. Het gros van de andere maatschappijen gaat naar 9 cent, dus tov hen doet powerpeers het goed

Het wordt voor mij ook zaak om hem snel te peren bij eneco. Van de zomer zonnepanelen opgehangen en nu gaan zij naar 9 cent. Dan maar snel naar een leverancier die meer geld geeft voor terugleveren

Helaas weten de energiemaatschappijen dat ook en is overstappen op dit moment vet onmogelijk. Alle prijsvergelijkingssites weten het ook niet, dus uitrekenen naar wie je moet is ook een klus

Snap ik ergens wel, het is nu vet vaak in het nieuws dus dan zouden alle maatschappijen die naar 9 cent gaan gelijk gigantisch veel klanten verliezen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:47]

Fairy 31 augustus 2022 12:03
Ik hoop dat er echt snel meer duidelijkheid komt. Ik zit bij Eneco en heb een flink overschot omdat ik een warmtepomp ingecalculeerd heb, maar het door omstandigheden er niet van gekomen is.

Ik heb dus enerzijds een hoge gasrekening en anderzijds stroom over. Dit wilde ik in eerste instantie tegenover elkaar wegstrepen via de terugleververgoeding, maar met 9ct per kWh, zet dat geen zoden aan de tijd.

Enkele dagen geleden heb ik me aangemeld bij UnitedConsumers en heb nog een paar dagen bedenktijd.

Het zou goed zijn als er duidelijkheid komt zodat wij niet (letterlijk) in de kou komen te staan.
pennenlikker @Fairy31 augustus 2022 12:09
In dat geval zou ik een airco ophangen, met deze gasprijzen deze winter heb je hem zo terugverdiend.
24.000 BTU van een fatsoenlijk merk heb je al voor net geen € 1000.
tilburgs82 @pennenlikker31 augustus 2022 12:16
Ligt toch echt aan je huis.
Wij hebben een vide en dan kan je je airco 24/7 laten verwarmen en dan wordt het beneden nog niet warm 😜
pennenlikker @tilburgs8231 augustus 2022 14:45
Ik denk dat 95% van alle huizen in Nederland prima te verwarmen zijn met aicro's. Ik heb er zelf twee benenden hangen en twee boven, ongeveer 160m2 lukt prima met 4x 12.000 BTU. Alles wat ik nu aan overschot heb van de zomer kan ik mooi opmaken in de winter hiermee voorkom je een hoge gasrekening.

Als je huis zo lek is als een mandje wordt het een andere verhaal maar dan ga je ook aan gas je eigen helemaal scheel betalen.
MacGyverNL @tilburgs8231 augustus 2022 13:30
Dan nog is er een simpele rekensom te doen met de energie die je in je huis stopt versus de energie die weglekt. Om je huis naar een bepaalde temperatuur te krijgen moet je er een bepaalde hoeveelheid energie in stoppen, en de energie die weglekt is gegeven een temperatuurverschil tussen binnen en buiten gewoon hetzelfde ongeacht de bron van die energie.

Ergo, elke kWh energie die je warmtepomp je huis in pompt is een kWh energie die je verwarming minder hoeft op te wekken. Je bespaart alsnog gas, ten koste van stroom. Je kunt alleen niet je gasaansluiting opdoeken.

Of dat rendabel is voor je portemonnee hangt vervolgens natuurlijk volledig af van de verhouding gas- en stroomprijzen.

Of 't rendabel is voor 't milieu is wat lastiger, aangezien de stroom die je gebruikt om te verwarmen toch voor een groot deel niet-duurzaam wordt opgewekt, en dan maakt het nogal uit of dat met gas of kolen is, om over de verliezen op 't stroomnet maar niet te praten. Maar hier zijn gewoon onderzoeken naar gedaan en er is vast wel wat zinnigs over te vinden als je interesse hebt.
Tintel @MacGyverNL31 augustus 2022 14:37
Een warmtepomp is toch niet 1 op 1? Het idee is toch juist: je stopt er 1 KWh elektrische energie in en je krijgt bijv. 5 KWh warmte ervoor terug. Daarom bespaart het veel meer - helaas moet je dan wel eerst flink investeren.
pennenlikker @Tintel31 augustus 2022 14:48
Investering valt reuze mee, een 12.000 BTU airco heb je al voor minder dan € 500. Oke het is dan niet centraal geregeld maar als je er zelf een beetje op let heb je deze binnen no time terug verdient. (mits je een overschot hebt met je zonnepanelen).
marcjo @pennenlikker31 augustus 2022 15:10
Heb je voor dat geld dan ook een regelbare compressor of zit daar een aan/uit compressor in.
Dat maakt nog al wat uit in je verbruik. En geluid van de buiten unit.
Tintel @pennenlikker31 augustus 2022 15:53
Maar met slechts 1 zo'n unit kom je er niet in een heel huis begreep ik. Wat ik ook niet helemaal begrijp: als zeg - 5 van die units genoeg zouden zijn waarom koopt men dan een een warmtepomp van minimaal 6.000 euro (of meer als meer vermogen nodig is).
En daar komt bij: een airco kan ook actief koelen (en zelfs drogen) - die warmtepomp niet. Wat wel prettig aan de warmtepomp is - deze verwarmt echt water dat in de CV leidingen zit.
pennenlikker @Tintel31 augustus 2022 23:20
Voordeel aan de meeste warmtepompen is dat deze de warmte wordt afgeven aan water, dus je kan je bestaande radiatoren gebruiken. Dit kun je makkelijk centraal regelen. En je hebt maar 1 centrale binnenunit nodig. Maar als je zelf handig bent en je hebt de ruimte om leidingen kwijt te kunnen dan zijn airco's op dit moment nog een stuk goedkoper dan warmtepompen. Ook hebben goede airco's nog steeds een beter rendement dan de meeste warmtepompen.
zeroxcool @Tintel1 september 2022 15:41
Je vergeet dat een warmtepomp ook kan verzien in sanitair warm water.

Dat gaat je met een airco niet lukken.
MacGyverNL @Tintel31 augustus 2022 15:36
Klopt, maar daar tegenover staat dat de energieverliezen op het elektriciteitsnet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld gas dat verstookt wordt om die 1kWh op te wekken, maar voor iets van 70% "potentiële energie" oplevert tegenover de 107% of zo die je rekent voor een moderne condenserende HR-ketel. Daarom is in de milieudiscussie de (gemiddelde) COP (coefficient of performance) van een warmtepomp extreem belangrijk, want bij een COP lager dan 1.5 (wat overigens extreem slecht is) verstook je effectief *meer* gas dan met een HR-ketel. Note dat de COP afhangt van dingen als omgevingstemperatuur, dus dat moet je per locatie en gemiddeld over 't jaar bekijken.

Het gaat voor de berekening voor je portemonnee om beide getallen: enerzijds de energie die je warmtepomp het huis in kan pompen en wat de HR-ketel dus níet hoeft op te wekken, dat geeft je (via de calorische waarde) de hoeveelheid uitgespaard gas; anderzijds de stroom die de warmtepomp moet verstoken om dat te bewerkstelligen.
Fairy @MacGyverNL31 augustus 2022 14:09
Als je met gas onder de 500 m³ (let op calorische correctie) blijft betaal je ook minder vastrecht toch?
Mocht ik elektrisch kunnen verwarmen op termijn maar ik kan nog niet aan de warmtepompboiler (spaarpot is niet oneindig) dan zou ik met het gas puur voor tapwater uit kunnen komen denk ik.

Koken doen wel al op inductie namelijk.
TouchOfInsanity @Fairy31 augustus 2022 12:04
Misschien kun je er dan nog beter voor kiezen om elektrisch te verwarmen?
mongkut @TouchOfInsanity31 augustus 2022 14:33
Met infrarood paneel verwarming (Ecosun 1000W) heb ik afgelopen winter flink bespaart 5kw= 5uur tegen 6 m3 gas (zelfde buitentemperatuur, uitgebreid getest).
Heb nu een infrarode vloerverwarming aangeschaft (€500 totaal incl. ondervloer en wifi/google verwarming)
heb 2000 kW over (na salderen) ga dus deze in mijn vloerverwarming zetten.
Dat tlv kan mij gestolen worden, die energieleveranciers zijn zo slim, dat jij als consument er niet echt beter van wordt :)
Fairy @TouchOfInsanity31 augustus 2022 13:57
Elektrisch verwarmen gaan we ook doen. Het is een beetje tegen alle logica in, maar ik heb niet echt veel keuze. In de woonkamer zet ik 2 convertorkacheltjes van 2000 watt elk neer en daarmee moet ik het overschot maar 'affakkelen'.

Mijn CV ketel is van 2004 en die lust heel graag veel gas en ook mijn radiatoren zijn niet echt efficiënt en het zijn er ook nog eens 13.

De vorige bewoners van dit huis presteerden het op jaarbasis ruim 3000 m³ te verstoken. Wij zelf hebben afgelopen jaar (met 2 kinderen) 1550 m³ verbruikt, maar dan hebben we ook echt ons best gedaan. Kachel maximaal op 19 graden en ook toen al af en toe de elektrische kachel erbij aan.
rboerdijk @Fairy31 augustus 2022 14:30
Hebben wij afgelopen jaar gedaan, zonnepanelen, verwarming op 14 graden en in de kamers waar we daadwerkelijk zitten deur dicht + kleine electrokachel en blazen maar ( natuurlijk idioot 1kw stroom = 1kw warmte) maar wat zou het. Ik zat uiteindelijk nog steeds met een overschot van 1000+ kWh waar je maar een paar tientjes voor terug krijgt - had ik beter ook nog kunnen gebruiken. Maargoed, was het eerste jaar dus ik had nog geen referentie.
Totaal gasverbruik was overigens 450 m^3 (tussenwoning) waarvan ongeveer 180 m^3 voor douchen, rest verbruikt als er gasten waren (dan zit je samen in de woonkamer en die is wat groot om snel warm te krijgen/houden met electrokachels... )

Dit jaar Airco's opgehangen, 2 x dual split ( dus in 4 kamers apart in te stellen via de binnenunits qua verwarming).
Dan zit je met een factor +/- 4 dus 1kw stroom in = 4kw warmte eruit. Prima toch.

Ik zit bijna op het punt dat ik komende zomer gewoon de electrische apparaturen laat aanstaan, puur om de overproductie te verbruiken (ipv er een tientje voor terug te krijgen van een leverancier die naar eigen zeggen mijn stroom helemaal niet wil).

Ik moet overigens lachen over die adviseurs de zeggen "de verwarming een graadje terug". Ik zou heel graag eens een meer met zo'n gast praten en als antwoord geven "Prima idee, doe ik - volg jij mij dan daarin? Ja, prima dan gaat ie naar 13 - bij jou dus ook".

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 14:47]

Fairy @rboerdijk31 augustus 2022 19:48
Eigenlijk best wel erg dat met zo'n lage TLV je inderdaad gedwongen wordt om het maar gewoon op te maken, omdat gas veel duurder is.

Je zegt overigens 2x2 airco's zodat ze apart te regelen zijn. Ik moet uiteindelijk nog naar een 4x multisplit, maar ik mag toch aannemen dat ik die 4 units allemaal apart kan bedienen toch?

Dat je niet de ene kan laten koelen en de andere verwarmen dat begrijp is, maar ze zijn toch wel allemaal op een andere temperatuur in te schakelen of af te zetten neem ik aan?
rboerdijk @Fairy31 augustus 2022 19:59
Ja precies, alle binnenunits op 1 buitenunit moeten hetzelfde doen (dus of beide koelen, of beide verwarmen) maar ik je kunt de temperatuur apart instellen, dus bv de ene binnenunit op 18 graden en de andere op 21.

Ik heb 2x2 gepakt omdat dat handiger uitkwam in mijn geval, ook als er iets kapot gaat. Als je 1 buitenunit met 4 binnenunits hebt werkt niets als ie kapot gaat, bij 2 buitenunits werkt tenminste de helft nog. Wat ik vaker zie is dat mensen beginnen met 1 airco en dan een erbij, en nog 1 - dat vond ik een domme aanpak. Ik had 4 kamers die interessant waren, dus daarom 2x2 in een keer gepakt.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 14:47]

Verwijderd @rboerdijk16 september 2022 21:31
Ik zit bijna op het punt dat ik komende zomer gewoon de electrische apparaturen laat aanstaan, puur om de overproductie te verbruiken (ipv er een tientje voor terug te krijgen van een leverancier die naar eigen zeggen mijn stroom helemaal niet wil).
Stroom die jij opwekt gaat ook niet naar je leverancier, maar het net op en dan naar de eerste de beste gebruiker op het net b.v. je buren.
Je buren betalen gewoon de volle prijs aan hun leverancier.
Als jij 3000 van het net haalt en 1000 levert in een jaar, dan maakt jouw leverancier de som 3000 - 1000 = 2000 en trekt 2000 van zijn voorraad af en krijgt van jou de volle prijs voor 2000 kWh
Hij heeft niets met wat jij aan het net levert.
Resistor 31 augustus 2022 12:23
Donkere maanden komen er weer aan. Zal mij niets verbazen als ze ook hun tarieven voor wat ze zelf leveren flink hebben verhoogd.

En 1 maart alles weer omlaag :+
MacGyverNL @Resistor31 augustus 2022 13:15
Het variabele kale leveringstarief (dus zónder belastingen) is momenteel, sinds 1 juni, 28.1329 ct/kWh. 21ct is daar ongeveer 75% van. Zit dus niet zo heel ver af van het nog niet in wet vastgelegde minimum van 80% dat ze hopelijk ooit gaan hanteren.
mwa 31 augustus 2022 14:18
Bij GreenChoice hier nog een lullige 0,08 per kWh. Mag ook wel eens verhoogd worden..
Pietervs @mwa1 september 2022 09:38
Ik denk dat je eens moet gaan bellen: bij mij staat in MijnGreenchoice dat de terugleververgoeding 11,5 cent ex BTW is.
mwa @Pietervs1 september 2022 10:06
Staat hier toch echt €0,08000 (ex BTW) staan. Dit stond ook zo in het contract hoor, dus wist er van. Maar laag blijft het wel.
Pietervs @mwa1 september 2022 15:59
Daarom zeg ik dat je even moet bellen: misschien dat je contract aangepast kan worden :)
Verwijderd @mwa16 september 2022 21:37
Bij GreenChoice hier nog een lullige 0,08 per kWh. Mag ook wel eens verhoogd worden..
Geen enkel kWh van zonnepanelen op daken gaat naar leveranciers.
Alle stroom die opgewekt wordt door zonnepanelen gaat naar het net en dan naar de eerste de beste gebruiker op dat net.
In een wijk met gemiddeld 18% van de huizen met zonnepanelen gaat die stroom dus al snel naar je buren.
Je buren betalen de volle prijs van 50-80 cent per kWh of wat ze hebben afgesproken met hun leverancier.
Jij bent producent en leverancier en krijgt niet eens wat een producent krijgt... de prijs op de spotmarkt.
De leveranciers verdienen leuk op de stroom van burgers met zonnepanelen.
LA-384 31 augustus 2022 14:54
Het wordt gebracht als een cadeautje waar we blij mee moeten zijn, maar dat is het veel gevallen niet.

Normaalgesproken wordt aan het eind van je contractjaar, of na beëindigen van je contract de berekening gemaakt waarbij je eerst saldeert en het restant betaald, of uitbetaald krijgt tegen de geldende terugleververgoeding.

Echter staat er in de mail van Powerpeers dat ze de meterstanden uitlezen op 1 september, zodat er "tegen het juiste tarief verrekend kan worden".

Dit gaat waarschijnlijk betekenen dat het overschot van de zomermaanden wordt uitbetaald a €0,11/kwh, waarna de meter voor wat betreft salderen vanaf 1 september weer op 0 staat. Het staat ze vrij om na de winter het tarief weer naar beneden bij te stellen, zodat je je verbruik van de winter maar beperkt kunt salderen en het aankomende overschot weer tegen een schamel bedrag uitbetaald krijgt.

De klanten met veel zonnepanelen (wattpiek) en warmtepomp/electrische auto gaan er nog harder op achteruit, omdat hun overschot tot 1-9 nog boven de 5000kwh kan liggen, wat maar €0,05/kwh oplevert.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 22 juli 2024 14:47]

theunevers 31 augustus 2022 16:08
Enige tijd geleden kreeg ik bij PowerPeers ook 5 cent extra per teruggeleverde stroom als ik het naar een andere PowerPeers klant liet gaan.. is dat nu met deze verhoging verdwenen?
JustinoFTW 31 augustus 2022 12:02
Gister de email inderdaad ontvangen. Altijd fijn om extra terug te krijgen :D

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