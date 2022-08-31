Nederlands energiebedrijf Powerpeers verhoogt terugleververgoeding naar 21 cent

De energieleverancier Powerpeers, een dochteronderneming van Vattenfall, gaat vanaf donderdag de terugleververgoeding verhogen naar 21 eurocent per kWh. Daarmee biedt dit bedrijf een relatief hoge vergoeding voor zonnepanelenbezitters die na salderen nog een overschot hebben.

Op zijn website maakt het bedrijf bekend dat de terugleververgoeding naar 21 cent per kWh gaat. Dit was eerder 11 cent per kWh of 5 cent per kWh in het geval dat er meer dan 5000kWh werd opgewekt. Die 5000kWh-grens laat Powerpeers nu los. Dat betekent dat over de gehele hoeveelheid stroom die netto overblijft en dus wordt teruggeleverd, het nieuwe tarief van 21 cent per kWh wordt betaald.

Het bedrijf laat in een e-mail aan klanten weten dat het de terugleververgoeding voor alle klanten verhoogt, omdat de energietarieven langere tijd hoog zijn. Het lijkt erop dat ook klanten met een vast contract hiervan meeprofiteren. Powerpeers gaat hiermee in tegen de trend die zichtbaar is bij een aantal Nederlandse energieleveranciers die onlangs hun teruglevertarieven fors hebben verlaagd, in veel gevallen naar 9 cent. Moederbedrijf Vattenfall verhoogde eerder de terugleververgoeding al van 7 naar 16,8 cent per kWh.

Vooralsnog lijkt Engie de hoogste terugleververgoeding te bieden, maar ook dat gaat hoogstwaarschijnlijk op korte termijn veranderen. Volgens informatie op de website van Engie is dit tarief gelijk aan het geldende kale leveringstarief zoals in het contract van klanten staat. Dit lijkt momenteel 0,747 euro per kWh te zijn. Op basis van informatie van een forumgebruiker op GoT, afkomstig van een conversatie met een helpdeskmedewerker van Engie, lijkt het er echter op dat dit hoge tarief binnenkort ook een flinke duikeling zal maken. Waarschijnlijk zal dit tarief binnen twee weken ook flink worden verlaagd, al is nog onbekend naar welk tarief. United Consumers lijkt nog altijd het kale leveringstarief voor de terugleververgoeding te hanteren.

Het gaat hier over de terugleververgoeding. Dat is het bedrag per kWh dat zonnepanelenbezitters terugkrijgen voor de stroom die ze hebben opgewekt, maar zelf niet nodig hebben. In de meeste gevallen zal er niet of nauwelijks sprake zijn van een overschot, dus dan is de terugleververgoeding niet aan de orde. Alleen als er na het salderen nog een overschot is, komt voor dat deel de terugleververgoeding om de hoek kijken. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de huidige kwestie van de verlagingen, de regels en de gevolgen voor consumenten.