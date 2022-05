Home Assistant brengt energiedashboard en hardware uit om slimme meter te lezen

Home Assistant brengt eigen hardware uit voor het uitlezen van slimme meters. Het apparaat werkt op firmware op basis van ESPHome. Het smarthomeplatform krijgt ook meer integraties voor energiebeheer in huis via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Het apparaat heet SlimmeLezer en kost 27,50 euro. SlimmeLezer is een ESP-bord dat op ESPHome draait. Gebruikers kunnen dat via een meegeleverde RJ12-kabel aansluiten op de P1-poort van slimme meters. De firmware kan vervolgens aan Home Assistant worden gekoppeld. Op DSMR 5-meters kan de lezer worden aangestuurd via alleen de P1-poort. Op oudere meters zoals DSMR 2, 3 of 4 is een aparte voeding nodig via micro-usb. De lezer is ontwikkeld samen met tweaker iMars, zegt Home Assistant.

De makers hebben daarnaast ook hardware ontworpen voor slimme meters die geen P1-poort hebben. Dat is Glow, een apparaat dat eveneens werkt op basis van ESPHome. Glow leest het lichtje op die meters af, dat pulseert bij het gebruik van een bepaalde hoeveelheid energie. Voor die tool is ook firmware beschikbaar via GitHub zodat gebruikers deze ook zelf kunnen bouwen.

De firmware van SlimmeLezer kan worden uitgelezen via Home Assistant zelf. Vanaf versie 2021.8 krijgt het smarthomeplatform een nieuw energie-dashboard. Daarin kunnen via verschillende entities en integraties parameters worden bijgehouden hoeveel energie een gebruiker gebruikt of juist bespaart. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien waar de stroom in een huis vandaan komt of hoeveel stroom zonnepanelen die dag naar verwachting gaan opwekken. Home Assistant maakt gebruik van opensourcedatabronnen zoals electricityMap en Forecast.Solar om dat te berekenen. Gebruikers moeten dan zelf hun energiebronnen in huis configureren. Het is ook mogelijk om die data uit te lezen via slimme stekkers met een ingebouwde verbruiksmeter. Die data kan vervolgens gebruikt worden in automatiseringen, bijvoorbeeld voor wanneer gebruikers bepaalde apparaten willen in- en uitschakelen.

Tot voorheen was het in Home Assistant al wel mogelijk de P1-poort uit te lezen. Er waren ook thirdpartyintegraties voor het uitlezen van slimme meters via externe platformen en diensten zoals P1 Monitor of andere platformen zoals Domoticz die ook P1-ondersteuning hebben.

Update: aanvankelijk stond er in het stuk dat Home Assistant geen native P1-integratie had. Dat is aangepast.