Gebruikers Home Assistant melden crashes door wintertijd

Gebruikers van Home Assistant melden op Tweakers en Github dat zij last hebben van crashes na de overgang van zomer- naar wintertijd zaterdagnacht. Home Assistant heeft sindsdien een uitzonderlijk hoog cpu- en geheugenverbruik, waardoor het systeem vastloopt.

Gebruikers zeggen op Github dat er verschillende problemen zijn met Home Assistant Core en Blue, onder meer dat het cpu-verbruik tot boven de 100 procent stijgt, en ook het geheugengebruik neemt snel toe. Ook melden gebruikers op Gathering of Tweakers dat het besturingssysteem stopte met het verwerken van berichten, het energiedashboard leeg is en er geen data meer opgeslagen wordt. De problemen zorgen er onder meer voor dat systemen waar Home Assistant op draait vastlopen en crashen. De problemen begonnen rond de overgang van de zomer- naar de wintertijd.

De oplossing lijkt in veel gevallen het systeem opnieuw opstarten. In de meeste gevallen is wel de data weg die verzameld is gedurende de nacht. Gebruikers zien vervolgens alle data geregistreerd op het moment van de reset, waardoor onder meer een verbruikspiek te zien is in het energieverbruik, die er in werkelijkheid niet was.

Volgens hoofdontwikkelaar Franck Nijhof van Home Assistant is het 'jammer dat dit gebeurd is' en had het niet moeten mogen gebeuren. "Op dit moment zijn we nog op zoek naar de oorzaak van het probleem", zegt hij. "We hebben een mogelijke wijzigingsset in onze code geïdentificeerd die dit veroorzaakt zou kunnen hebben, dat onderzoeken we nu. Dit in combinatie met onze testsuite, die om onduidelijke oorzaak deze issue niet eerder heeft opgepakt."

Nijhof raadt gebruikers aan de Home Assistant opnieuw op te starten om het probleem op te lossen. Hij hoopt dat de problemen komende week verholpen zijn, als andere delen van de wereld overstappen op de wintertijd en dat het probleem in de toekomst niet opnieuw optreedt. "We zijn blij dat zoveel mensen proberen bij te dragen aan de oplossing door ervaringen en logs te delen en te helpen met het debuggen van de situatie."

Dat er softwareproblemen ontstaan rond de overgang naar de wintertijd is niets nieuws. Het is jaarlijks een terugkerend probleem, onder meer in databases. In 2018 zat er bijvoorbeeld een bug in de Apple Watch die zorgde voor een crash na het instellen van de zomertijd.