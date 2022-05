Gearbest is weer online, maar geeft geen duidelijkheid over financiële problemen

Webshop Gearbest is weer online. Een maand geleden ging de website offline na vermoedelijke financiële problemen van het moederbedrijf. Gebruikers kregen een 'invalid url'-melding en socialemediakanalen werden niet langer bijgewerkt. Gearbest gaf geen informatie.

De webwinkel is weer online gekomen, zonder dat het bedrijf, of Chinese moederbedrijf Globalegrow E-Commerce, reactie heeft gegeven. Het bedrijf keek in juli of het faillissement kon aanvragen, omdat in financiële problemen was gekomen. Hierdoor zou het leveranciers niet langer betalen en was de levering van producten aan consumenten gestopt. De website ging begin oktober offline.

Gearbest lijkt sindsdien weer actief te zijn op het Russische socialemediakanaal VKontakte. Op Facebook heeft het bedrijf sinds 7 juli niets meer gepost en ook op andere socialemediakanalen is het niet actief geweest. Op de blog van het bedrijf staat geen melding van de offlinegang, de laatste post is meer dan een jaar oud. Op Facebook melden gebruikers dat zij al maanden geen orders meer ontvangen en de klantenservice met 'loze beloften' komt.

Volgens website Android MT is Gearbest tussen vorige week teruggekeerd. De website schrijft dat zowel de bestelgeschiedenis als helpdesktickets van klanten nog zichtbaar zijn en er berichten gestuurd kunnen worden, maar dat sommige pagina's ontoegankelijk zijn. Het lijkt er volgens Android MT op dat de site haastig terug online gezet is.

Het is af te raden om bestellingen te plaatsen bij Gearbest, zolang het onduidelijk is wat de status is van het bedrijf. Het terug online verschijnen van de webshop hoeft niet te betekenen dat het bedrijf niet failliet is. Zelf geeft Gearbest geen informatie over de gang van zaken en het is onbekend of Gearbest weer daadwerkelijk aan klanten levert.