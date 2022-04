Webshop Gearbest is offline na financiële problemen moederbedrijf

Webshop Gearbest is al enige tijd offline, vermoedelijk door financiële problemen van het moederbedrijf. Daardoor kan de webshop niet langer zijn leveranciers betalen en is de levering van producten aan consumenten gestopt.

Op de site van Gearbest staat niks meer; gebruikers krijgen alleen een 'invalid url'-melding. Het laatste Facebook-bericht van de webwinkel is van 7 juli. Andere accounts op sociale media zijn al langer niet meer bijgewerkt. Omdat het bedrijf geen informatie heeft verschaft, is het onbekend of Gearbest nog zou kunnen terugkeren. De site is sinds ongeveer twee weken offline.

In juni keek moederbedrijf Global Top E-Commerce of het een faillissement kon aanvragen, omdat het in financiële problemen was gekomen. Het is onduidelijk of het tot een faillissement is gekomen. Het bedrijf probeerde aan geld te komen. Gearbest is een bekende webwinkel uit China en concurreerde met onder meer AliExpress.