Onderzoekers dringen 'onbeveiligde' klantdatabase Gearbest binnen

Onderzoekers van VPNMentor wisten naar eigen zeggen verschillende delen van de database van de Chinese webwinkel Gearbest binnen te dringen en troffen daar gegevens over bestellingen, betalingen en klanten aan.

Het team van VPNMentor , geleid door de Israelische beveiligingsonderzoeker Noam Rotem, kon na de inbraak bij persoonsgegevens van bestellingen, betalingen en klantdata waaronder paspoortinformatie en accountwachtwoorden. In totaal ging het om meer dan 1,5 miljoen database entries

die het team deze maand wist te ontdekken. Volgens de onderzoekers was de Elasticsearch-database niet beschermd en waren veel gegevens zoals wachtwoorden niet versleuteld.

Als voorbeeld van hoe kwalijk het is om als webwinkel een database bloot te geven meldt VPNMentor dat het persoonsgegevens van kopers van seksspeeltjes kon inzien, die in sommige landen in grote problemen kunnen komen als dat bij autoriteiten bekend wordt.

De onderzoekers kregen ook url-toegang tot het Kafke-databeheersysteem van Gearbest en moederbedrijf Globalegrow. Dit zou kwaadwillenden de gelegenheid geven hele delen van servers uit te schakelen. De onderzoekers hadden Gearbest enkele dagen de gelegenheid gegeven te reageren maar kregen nog geen reactie.