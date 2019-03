Valve start met Steam Link Anywhere voor streamen games vanaf pc via internet

Valve heeft de Steam Link-functionaliteit uitgebreid met Anywhere. Dit maakt het mogelijk voor gebruikers om games via internet te streamen naar elk ander systeem met Steam Link, waaronder Android-apparaten.

Steam Link Anywhere is onderdeel van buildversie 688 van Steam Link en de functie bevindt zich nog in een vroege bètafase, maakt Valve bekend. De functie maakt het mogelijk games naar Steam Link te streamen vanaf een pc met Steam zolang dat systeem een goede uploadsnelheid heeft en het ontvangende Steam Link-apparaat over een goede netwerkverbinding beschikt. Voorheen werkte het streamen vanaf pc standaard alleen via lokale netwerken.

Gebruikers die de functie willen uitproberen kunnen hun Steam-client updaten naar de betaversie van 13 maart of later en bij Steam Link 'Other Computer' kiezen en de pairinginstructies volgen. Bèta-gebruikers van de Steam Link-hardware, de Android-app voor die voor de Raspberry Pi krijgen de Anywhere-functie automatisch. Voor iOS is de app niet beschikbaar: Apple gaf vorig jaar geen goedkeuring om deze aan te bieden.

Valve is zich steeds meer gaan richten op Steam Link-apps en staakte vorig jaar zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven de levering van de Steam Link-hardware

