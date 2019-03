Steam krijgt nieuw ontwerp met Library Home en Events-pagina

Valve gaat het ontwerp van Steam aanpassen met onder andere een Library Home. Dat wordt een grafische weergave van de games die spelers bezitten en die ze onlangs gespeeld hebben. Ook verschijnen hier games die updates hebben gekregen.

Het nieuwe design is nog niet geïmplementeerd. Valve stelt het vanaf de zomer beschikbaar in een bèta. Tijdens de Game Developer Conference liet het bedrijf voorbeelden zien van het nieuwe ontwerp, schrijft Polygon.

Valve voert vooral grote veranderingen door in de Library, de bibliotheek van games die spelers al bezitten. Die bestaat nu uit een eenvoudige lijst, terwijl de nieuwe Library Home-pagina een dynamische homepage wordt. Hierop worden games die de gebruiker onlangs heeft gespeeld, groot weergegeven en games die toevoegingen hebben gekregen via updates, worden hier uitgelicht. Ook wordt op de pagina zichtbaar welke games vrienden van de gebruiker spelen.

Daarnaast worden de pagina's die bij individuele games horen, aangepast. Valve laat onder andere een voorbeeld zien van de nieuwe CS:GO-pagina, waarop informatie staat over evenementen, updates en activiteit van vrienden, naast dlc voor de game.

Valve komt ook met een nieuwe toevoeging: Steam Events. Dat wordt een pagina op het platform waarop evenementen in games worden verzameld. Veel makers van multiplayergames organiseren geregeld tijdelijke evenementen, waarbij bijvoorbeeld meer punten of speciale voorwerpen zijn te verdienen. Steam gaat de invulling van de pagina aanpassen aan de hand van algoritmes op de speler.

Spelers krijgen via Steam Events ook de mogelijkheid om reminders voor dergelijke evenementen in te stellen. Dat kan met een notificatie op Steam of in de smartphoneapp, maar ook via e-mail of externe agenda's als Apples of Googles Agenda. De functionaliteit rondom evenementen zal nog voor het nieuwe ontwerp verschijnen. In de komende maanden komt Steam Events beschikbaar in de bètaversie.