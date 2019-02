Valve stopt met niet aan games gerelateerde video's op Steam

Valve verwijdert de videosectie uit het Steam Store-menu. Het platform van Valve is vooral bekend van zijn uitgebreide game-aanbod, maar er waren ook de nodige, niet aan games gerelateerde films te vinden. Die gaan nu verdwijnen.

Valve stelt dat het heeft onderzocht waar Steam-gebruikers daadwerkelijk naar kijken. Op basis daarvan kwam het bedrijf tot de conclusie dat het beter is om de inspanningen te richten op producten en diensten rondom games en software. Dat betekent dat het videogedeelte op Steam verdwijnt. Video's die aan games gerelateerd zijn blijven wel gewoon beschikbaar. In het menu van de Steam-winkel is het onderdeel video inmiddels verdwenen, zo meldt Valve.

In de komende weken zal een aantal niet aan games gerelateerde video's worden verwijderd, al meldt Valve niet om welke titels het gaat. Eerder aangekochte video's blijven gewoon beschikbaar voor wie ze in het verleden heeft aangeschaft.

Volgens Valve is er de afgelopen paar jaar aan gewerkt om naast games en software ook gratis en betaalde videocontent aan te bieden, maar kennelijk heeft dat onvoldoende gerendeerd. Het bedrijf geeft hier verder geen nadere details over.

Valve bood onder meer eigen documentaires aan, maar ook de nodige Hollywoodfilms. Zo sloot het bedrijf in 2016 een overeenkomst met Lionsgate, waarmee in Europa films als Leprechaun of Natural Born Pranksters beschikbaar kwamen. In de VS waren meer films van onder meer deze distributeur te vinden.