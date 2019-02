'Google gaat een nieuw datacentrum openen in Wallonië'

Google zou vergevorderde plannen hebben voor de bouw van een tweede datacenter in Wallonië. Dit heeft de krant La Libre Belgique van bronnen vernomen. De internetgigant heeft de informatie nog niet bevestigd, maar zou volgens de krant in juli officieel groen licht krijgen voor het project.

Google beschikt sinds 2009 al over een datacentrum in Saint-Ghislain, nabij de Waalse stad Bergen. Voor het nieuwe datacentrum zou het bedrijf zijn oog hebben laten vallen op het nieuwe industrieterrein Ecopôle, ten noordoosten van Charleroi. Ecopôle bevindt zich op het grondgebied van drie gemeentes en in twee provincies: de Henegouwse gemeentes Farciennes en Aiseau-Presles en het Naamse Sambreville.

Google heeft ook twee datacenters in Nederland, in de Groningse Eemshaven. De komende vijf jaar zal Google daar nog eens 500 miljoen euro in investeren. Daarnaast heeft de internetreus eind vorig jaar toestemming gekregen voor de bouw van een datacentrum op het Agriport A7-terrein in Noord-Holland. Wanneer daar met de bouw wordt begonnen, is nog niet bekend.