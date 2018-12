Google krijgt vergunning voor bouw datacenter in Noord-Holland

Google heeft toestemming gekregen om te beginnen met de bouw van een datacenter op het Agriport A7-terrein in Noord-Holland. Eerder dit jaar kocht moederbedrijf Alphabet daar een perceel met een omvang van 70 hectare.

De gemeente Hollands Kroon heeft de vergunning ingewilligd, schrijven Hollands Kroon Actueel en het Noordhollands Dagblad. Google had de aanvraag voor de omgevingsvergunning op 28 mei ingediend en 19 december is deze definitief geworden. Het is nog niet bekend wanneer Google begint met de bouw van zijn nieuwe datacenter in Nederland.

In juni maakte Alphabet bekend 70 hectare land gekocht te hebben op het Agriport A7-terrein in Noord-Holland. Dat is gebied waar veel grote broeikassen staan en omdat die veel stroom nodig hebben, is de locatie ook geschikt voor datacenters. Microsoft heeft al een groot datacenter op het terrein.

Google heeft al een datacenter in Nederland, in de Groningse Eemshaven. Dat werd eind 2016 geopend en begin dit jaar maakte de zoekgigant bekend daar nog eens 500 miljoen euro in te investeren de komende vijf jaar. Het Groningse datacenter wordt ingezet als Google Cloud Platform-regio; clouddiensten die het bedrijf aanbied worden vanuit daar aangeboden voor klanten in de omgeving.