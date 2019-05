KPN gaat datacenters van NLDC aan investeringsfonds verkopen

KPN heeft een overeenkomst bereikt voor de verkoop van zijn dochteronderneming NLDC aan investeringsfonds DWS. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Na de verkoop blijft KPN zelf als klant de diensten van NLDC gebruiken.

Met de verkoop geeft KPN de zes datacenters van NLDC uit handen. De dochteronderneming heeft drie datacenters in Amsterdam en de andere drie staan in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. KPN heeft het voornemen om NLDC te verkopen maandagochtend bekendgemaakt; toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren. DWS is een investeringsfonds van Deutsche Bank.

Volgens eigen zeggen is de verkoop in lijn met de strategie van KPN om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en zich te richten op kerndiensten bij zakelijke activiteiten. KPN zegt dat er niets verandert aan het aanbod van zijn zakelijke cloud-, telefoon- en beveiligingsdiensten. De provider blijft daarvoor als klant datacenters van NLDC gebruiken, samen met publieke clouddiensten als Amazons AWS en Microsofts Azure.