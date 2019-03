Overheid creëert 'routekaart' voor groei van datacenters in Nederland

De Nederlandse landelijke overheid en bestuurders uit de regio's hebben vrijdag een akkoord bereikt over de verdere groei van de sector voor datacenters. Daarvoor is een routekaart opgesteld die de jaarlijkse groei van de sector moet bestendigen.

In het kader van de zogeheten Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie hebben landelijke en regionale bestuurders een akkoord bereikt waarmee moet worden ingespeeld op de groei van datacenters. Die groei ligt volgens de overheid al jarenlang op ongeveer 15 procent per jaar. De meeste datacenters in Nederland zijn in of om Amsterdam geconcentreerd. Deze regio blijft de datahub van Nederland, maar op basis van de routekaart komen er nieuwe hubs bij.

Dat is volgens de overheid nodig, omdat de concentratie bij Amsterdam leidt tot een situatie waarbij 'ruimte en energie dreigen op te raken'. Als oplossing daarvoor is nu gekozen voor een clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland.

Deze routekaart, waarover geen specifieke details zijn gepubliceerd, is volgens de initiatiefnemers opgesteld in nauwe samenwerking met netbeheerders, de datacentersector, onderzoeksinstellingen en overheden. Nu er een akkoord ligt kan de uitvoering van het plan beginnen.

De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie is een programma van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. De andere initiatiefnemers zijn en de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant en bijvoorbeeld de Brainport Eindhoven. Datacenters zijn een van de onderwerpen van de strategie, die het bevorderen van de internationale concurrentiepositie van Nederland als hoofddoel heeft.