Alliantie wil verbruik Amsterdamse datacenters terugdringen met zuinige modus

Een groep bedrijven, waaronder Dell, HPE, KPN en Booking.com, wil het stroomverbruik van datacenters in en rond Amsterdam terugdringen door de servers in een energiezuiniger modus te zetten. Het gaat om een project van drie jaar.

De coalitie verwacht volgens het FD 'omgerekend het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo'n 100.000 huishoudens uit te kunnen sparen'. De groep bedrijven bestaat uit onder andere Booking.com, KPN en Albert Heijn en ze zijn samengebracht op initiatief van het Amsterdam Economic Board. Dell en HPE helpen bij het project.

Niet bekend is bijvoorbeeld welke modus de bedrijven willen inschakelen. Wel is het zo, volgens het Amsterdam Economic Board, dat gebruikers van datacenters vrijwel altijd standaard de instelling voor hoge prestaties hebben geactiveerd, terwijl dat lang niet altijd noodzakelijk is. Volgens Dell kan een zuinigere instelling een besparing van 40 procent wat betreft de processor en 10 tot 30 procent wat betreft de server opleveren.

Op basis van de ACPI hebben systemen verschillende prestatie-instellingen, waarbij zuinigere modi de spanning en kloksnelheid van processors verlagen. De projectdeelnemers gaan kijken wat de invloed van een lagere instelling is op de prestaties en het verbruik van servers in de Amsterdamse datacenters. Die rekencentra verbruiken 2 terawattuur. Vorig jaar werd besloten tijdelijk geen nieuwe datacenters in Amsterdam en de Haarlemmermeer te bouwen vanwege strikter duurzaamheidsbeleid.