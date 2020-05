Dataplace opent nieuw tier 3-datacenter in Hoofddorp

Dataplace opent zijn zesde tier 3-datacenter in Nederland. De nieuwe locatie is gevestigd in Hoofddorp en de stroomvoorziening en koeling zijn 2N uitgevoerd, ofwel volledig redundant. Het gebouw heeft een oppervlak van 4500 vierkante meter.

Het netto datacenteroppervlak is 2000 vierkante meter, meldt Dataplace in een persbericht. De locatie is sinds begin deze maand operationeel en nu officieel geopend. Het is het zesde tier 3-datacenter van Dataplace in Nederland; er zijn al vergelijkbare datacenters in de regio's Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Noord-Brabant.

Het nieuwe datacenter heeft minimaal 5kW per rack beschikbaar en er is noodstroom voor minimaal 24 uur. Dataplace bestaat sinds 2011 en is sinds 2016 onderdeel van Eurofiber. Het bedrijf richt zich met zijn datacenters op zowel grote als kleine bedrijven uit binnen- en buitenland.