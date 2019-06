Google investeert miljard euro in verdere uitbreiding datacenters in Nederland

Google investeert een miljard euro in zijn datacenters in Nederland. Het geld gaat naar de uitbreiding van de capaciteit van het datacenter in de Groningse Eemshaven en naar het nieuwe datacenter dat gebouwd wordt in de gemeente Hollands Kroon.

Google verwacht dat beide locaties in 2020 operationeel zijn. De uitbreiding van het datacenter in Eemshaven die nu is aangekondigd staat los van de eerder aangekondigde uitbreiding. Begin vorig jaar maakte Google bekend 500 miljoen euro te investeren in de locatie in Groningen.

De nieuwe investering van een miljard euro gaat zowel naar het datacenter in de Eemshaven als naar het nieuwe datacenter dat in Noord-Holland wordt gebouwd. De investering is volgens Google het resultaat van een zoektocht naar geschikte ruimte om het Europese netwerk van datacenters verder uit te breiden. De keuze is op Nederland gevallen omdat dit volgens Google een digitale koploper is met uitstekende digitale infrastructuur, voldoende duurzame energiebronnen en gekwalificeerd personeel.

Volgens Google leveren de uitbreidingen tijdens de bouw per locatie werk op voor gemiddeld 1000 mensen per dag. Als de datacenters volledig operationeel zijn, zullen er in Eemshaven 350 mensen werken en in Agriport 125 mensen. De totale investering van Google in datacenters in Nederland sinds 2016 komt uit op 2,5 miljard euro.