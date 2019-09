Google investeert 600 miljoen euro in nieuw datacenter in Finland

Google gaat 600 miljoen euro investeren in een nieuw datacentrum in Finland. Eerder dit jaar gaf Google al aan dat het zijn Nederlandse en Belgische datacentra gaat uitbreiden. Daarnaast startte het bedrijf deze week achttien hernieuwbare energieprojecten.

Het nieuwe datacenter komt te staan in Hamini, waar Google al een datacenter heeft staan. Het gaat om een locatie vlakbij de Russische grens en het bestaande datacenter wordt gekoeld met zeewater. Het huidige datacentrum is gehuisvest in een oude papierfabriek en werd in 2011 operationeel. Het nieuwe datacenter komt op dezelfde locatie te staan, wanneer het in gebruik genomen wordt is nog niet duidelijk.

Eerder dit jaar kondigde Google aan een miljard euro te investeren in het uitbreiden van zijn Nederlandse datacentra in Noord-Holland en Groningen. Verwacht wordt dat beide vernieuwde locaties in 2020 volledig operationeel zijn. Google gaf in juni aan dat het bedrijf 1,6 miljard euro zal investeren in zijn Belgische datacentrum. In totaal steekt Google drie miljard euro in Europese datacentra.

Daarnaast kondigde Google donderdag aan een groot aantal zonnepanelen en windturbines aan te schaffen. De helft van de nieuwe energieprojecten staan in Europa, wat goed is voor zo'n 793 megawatt aan hernieuwbare energie. In België komt bijvoorbeeld een offshore windenergieproject, wat 92MW aan energie moet opleveren.

Google start verder met vijf zonne-energieprojecten in Denemarken en twee windenergieprojecten in Zweden. In Finland komen eveneens twee windenergieprojecten te staan. In totaal steekt Google een miljard euro in Europese hernieuwbare energieprojecten. Na de aankoop heeft Google een totale hernieuwbare energiecapaciteit van 5475 megawatt, genoeg om het complete bedrijf van stroom te voorzien.

Het huidige Google-datacentrum in Hamina. Foto door Google.