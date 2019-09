Mobiele versie Google Chrome krijgt rasterindeling voor tabbladen

Tabbladen in Chrome voor smartphones worden binnenkort voorzien van een rasterindeling. Hiermee hoopt Google de mobiele browser overzichtelijker te maken. De desktopversie van Chrome krijgt daarnaast onder andere accentkleuren.

In de nieuwe inrichting worden tabbladen in een raster naast elkaar geplaatst. Gebruikers kunnen met de nieuwe lay-out tabbladen groeperen door ze naar elkaar toe te slepen. Zo kunnen tabbladen met bijvoorbeeld reisinformatie in een eigen mapje worden gezet. Google zal de nieuwe indeling in de komende weken uitbrengen voor Android-gebruikers, in de iOS-versie van Chrome is deze al beschikbaar volgens Google.

Google laat ook zien dat de desktopversie van Chrome in de toekomst tab-previews krijgt. Als gebruikers met de muis over een tab bewegen verschijnt de titel van de pagina in beeld. Later komen er ook thumbnails naar de previews. Verder gaat Google de optie om de browser naar smaak aan te passen uitbreiden; het wordt mogelijk om accentkleuren in te stellen.

Accentkleuren en tab-previews